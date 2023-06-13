Lotterer: "Porsche'nin Le Mans performansı 'acı gerçeği' gösterdi"

Porsche üçü Penske Motorsport ve biri Jota olmak üzere toplam dört araçla katıldığı Le Mans 24 Saat yarışında zafer için mücadele edemedi.

Dane Cameron, Frederic Makowiecki ve Michael Christensen'in 5 numaralı aracı yarışta en iyi sonucu alan Porsche sürücüsü oldular. Üçlü son saatlerde yaşanan bir tahrik mili sorunu nedeniyle lider Peugeot ve iki Glickenhaus'un arkasında dokuzuncu sırada finiş gördüler.

Lotterer'in Kevin Estre ve Laurens Vanthoor ile paylaştığı 6 numaralı araç ise, yaşanan kazadan ötürü geriye düştü.

Sonra hibrit sistemin bataryasının değiştirilmesi için daha fazla zaman kaybedildi. Bundan ötürü genel klasmanda 22. sıraya, hypercar sınıfında ise 11. sıraya gerilediler.

Lotterer Motorsport.com'a verdiği demeçte "Elbette hayal kırıklığı yarattı."

"Porsche olduğunuzda buraya kazanmak için gelirsiniz ve önemli olan sadece kazanmaktır. Fakat açık konuşmak gerekirse yeterince hızlı değildik."

"Her zaman en güçlü olmak, kontrolü elinizde tutmak ve biraz fark atmak istersiniz fakat maalesef buna sahip değildik ve çok fazla dayanıklılık sorunu yaşadık. Ayrıca biraz hızlanmak için sınırda sürmek zorunda kaldık." dedi.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: JEP / Motorsport Images

Galibiyet için Toyota ve Ferrari savaşırken, mutlu sona Ferrari ulaştı. Porsche, ağırlık konusunda büyük bir avantaja sahip olmasına rağmen rakiplerinin ardında kaldı.

Lotterer, Porsche'nin Le Mans haftasının herhangi bir aşamada kazanma potansiyeli gösterdiğini düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Kağıt üzerinde, saf performansla kazanacak bir konumda olmamızı beklemiyordum. Bazı [performans dengesi] ayarlamaları yapıldı ancak WEC'in ilk yarışlarından bu yana eğilim hep aynıydı."

"Le Mans'a her zaman umutla geliyoruz çünkü burada her şey olabilir, yeni araçlar, yeni bir platform oluyor. Fakat Ben gerçekçiyim ve bu da acı gerçek oldu."

Porsche LMDh program patronu Urs Kuratle, markanın Le Mans öncesinde kaydettiği ilerlemenin kendisini cesaretlendirdiğini ancak galibiyet için çekişecek durumda olmadıklarını belirtti.

Kuratle, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada "İyi bir hafta sonu ya da iyi bir yarış olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için kesinlikle iyi bir sonuç değil."

"Ancak en önemli şeylerden biri, sürücülerden aylardır yaptığımız çalışmalar hakkında olumlu geri bildirimler almamızdı."

"Nereden geldiğimizi biliyoruz ve tempomuzu biraz gösterdik, sonuca rağmen bizim için olumlu bir hafta sonu oldu." dedi.

Lotterer, Porsche'nin önümüzdeki ay Monza'da devam edecek olan WEC sezonunun kalan kısmındaki performansıyla ilgili de şöyle dedi: "Bazı iyi yarışlar çıkardık, ancak yine de kağıt üzerinde iyi değilseniz, işleri zorlaştırıyor. WEC yarışlarında saklanamazsınız; gerçek tempo yarışlara yansır."

"Aracı geliştirmek için çok çalışıyoruz ve umarım daha da geliştirebiliriz. Fakat burada belli bir potansiyele de sahip olmamız gerekiyor. Diğerleri daha hızlıysa, öyle kalacaklar."