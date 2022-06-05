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Le Mans test günü: Lopez ve 7 numaralı Toyota yine zirvede

Toyota sürücüsü Jose Maria Lopez, sabah seansının ardından öğleden sonra da liderliğini korudu ve günü zirvede tamamladı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Le Mans test günü: Lopez ve 7 numaralı Toyota yine zirvede
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Sabah saatlerinde en iyi zamanı elde eden 2021 Le Mans galibi Lopez, akşam saatlerinde de liderliğini sürdürdü. Toyota sürücüsünün bu seansta elde ettiği 3.29.896'lık tur kendisini zaman ekranlarının zirvesine taşıdı.

Lopez'in en hızlı turu seansın son iki saatinde geldi. Öncesinde en hızlı tur 3.30.104 ile Glickenhaus sürücüsü Romain Dumas'a aitti, Dumas seansı ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü sırada diğer Toyota ile Ryo Hirakawa yer aldı. Hirakawa'nın 3.30.490'lık derecesi hem seansın, hem de günün en iyi üçüncü zamanıydı.

Son yarım saate girilirken iyi bir tur atan diğer Glickenhaus sürücüsü Franck Mailleux dördüncü sırada yer aldı, beşinci sırada ise en iyi LMP2 sürücüsü olmayı başaran United Autosports Oreca-Gibson sürücüsü Filipe Albuquerque bulunuyordu.

#22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Philip Hanson, Filipe Albuquerque, WilliAm Owen

#22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Philip Hanson, Filipe Albuquerque, WilliAm Owen

Photo by: Rainier Ehrhardt

Genel klasmanda altıncı, LMP2'de ikinci sırada ise Jota Oreca sürücüsü Antonia Felix da Costa yer alırken, diğer United Oreca ile Alex Lynn sınıfında üçüncü oldu. Cumartesi günü ABD'de düzenlenen IMSA SportsCar Championship'te piste çıkan Lynn, piste ancak öğle yemeği sırasında gelebildi.

LMP2'de dördüncü sırayı Norman Nato elde ederken, Nato'nun 0.2 saniye gerisinde ise Rene Rast yer aldı.

GTE Pro'nun zirvesinde ise Corvette Racing sürücüsü Alexander Sims yer aldı. Britanyalı sürücünün 3.54.001'lik derecesi onu en iyi AF Corse Ferrari sürücüsü Davide Rigon'un yalnızca 0.036 saniye önünde liderliğe taşıdı. Üçüncü sırada ise Porsche sürücüsü Frederic Makowiecki bulunmaktaydı. 

GTE Am'da ise lider Kessel Racing sürücüsü Mikkel Jensen oldu. Jensen gelecek yıl Peugeot'un Hypercar sürücülerinden biri olacak.

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