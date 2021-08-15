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Le Mans test günü: İlk seansta Toyota, Alpine’in önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Le Mans 24 Saat test gününde ilk seansı Toyota ilk sırada tamamlarken, Hiper araç klasmanında üç üretici bir saniye içerisinde yer aldı.

Le Mans test günü: İlk seansta Toyota, Alpine’in önünde lider

Le Mans 24 Saat yarış hafta sonunun resmi test gününde, ilk dört saatin ardından Brendon Hartley, #8 numaralı Toyota GR010 Hibrit Le Mans Hiper aracıyla 3:31.263sn yaparak zaman tablolarının tepesine yerleşti.

Ardında ise 3:31.519’luk derecesiyle Nicolas Lapierre’ın Alpine-Gibson A480’i yer aldı.

Mike Conway,  #7 numaralı Toyota aracıyla sonlara doğru iyi bir tur atarak 3:31.852 yaptı ve üçüncülüğü aldı.

Olivier Pla, iki Glickenhaus 007 LMH’dan daha hızlı olandı ve 3:31.920’la Circuit de la Sarth’taki en hızlı dördüncü isimdi. Aynı zamanda bu derece, kısa bir süreliğine zaman tabloların zirvesinde yer aldı.

#709 numaralı Glickenhaus ise seansta 14 tur attıktan sonra genel klasmanda 19. oldu ve neredeyse 5 saniye geride kalırken, LMP2’lerin 14 saniye gerisindeydi.

En hızlı turlar, bu sene WEC için tanıtılan LMH kategorisinin hedeflediği 3:30 saniyeye yakındı ve turların, sonraki yarış hafta sonunda da hızlanması bekleniyor.

Bu aynı zamanda, Hiper araç klasmanında yarışan araçlarının kullandığı güç seviyesinin artırılmasına da açıklık getiriyor. LMH araçlarının güç seviyesi normalde Le Mans için 500kW ya da 670bph olurdu ama WEC yarışlarında ise 520kW veya 697bph olur.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Photo by: Rainier Ehrhardt

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla

Photo by: Rainier Ehrhardt

Bu ayın başında Le Mans için güç seviyenin artırılacağının açıklanması, kuralları belirleyen FIA ve Automobile Club de l'Ouest’in Hiper araç klasmanı ve LMP2 prototiplerinin arasındaki farkı artırmak istediğini gösteriyor.

LMP2’lerinde en hızlısı #23 numaralı United Autosports Oreca 07 aracıyla Paul di Resta oldu.

3:33.0382’lik derecesi, 2019’daki P2 test günündeki en iyi turdan neredeyse 5 saniye daha yavaştı ve bu, LMH’nin gelmesiyle klasmanın yavaşlatılmaya çalışıldığını gösteriyor.

United’ın diğer sürücüsü Phil Hanson da 3:33.428 ile ikinci sıraya yerleşti ve böylece Britanyalı ekip, ilk iki sıraya almış oldu.

Belçikalı WRT ekibi,Circuit de la Sarthe’de ilk piste çıktı ve Yifei Ye’nin 3:24.167’lük turuyla üçüncü sırayı aldılar.

Oliver Jarvis’in 3:34.577’lik derecesi Risi Competizione Oreca’yı P2’de dördüncü sıraya getirirken, Sean Gelael’ın #28 numaralı JOTA aracı beşinci oldu.

Kevin Estre, GTE Pro’da 3:32.901sn ile 911 RSR-19’ların önünde Porsche’nin en hızlısıydı. Kardeş aracı kullanan Gianmaria Bruni de 3:52.904 ile ardından ikinci sırada yer aldı.

Ferrari’nin AF Corse-run 488 GTE Evo aracı, James Calado’nun 3:53.844’luk turuyla üçüncü sırayı aldı.

En iyi Chevrolet Corvette tur zamanını Nick Tandy yaptı ve 3:55.580’lik derecesiyle Daniel Serra’nın Ferrari’sinin arkasında klasmanda beşinci oldu.

Marcos Gomes, NorthWest AMR Aston Martin Vantage GTE ile 3:55.710 yaparak GTE Am’deki tur zamanlarının tepesine yerleşti. Hemen ardından onu, Proton-run Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 ile Alessio Picariello takip etti.

Test gününün ilk seansında üç kez kısa süreli kırmızı bayraklar çıktı.

5 saatlik seans, yerel saat ile 19:00’da sona erdi ve öğleden sonra testler devam edecek.

Sabah seansı sonuçları:

Sıra # Klasman Takım Araç Tur süresi
1 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING
Toyota GR010 HYBRID
 3:31.263
2 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT
Alpine A480 - Gibson
 3:31.519
3 7 Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING
Toyota GR010 HYBRID
 3:31.852
4 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING
Glickenhaus 007 LMH
 3:31.920
5 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS
Oreca 07 - Gibson
 3:33.038
6 22 LM P2 UNITED AUTOSPORTS USA
Oreca 07 - Gibson
 3:33.428
7 41 LM P2 TEAM WRT
Oreca 07 - Gibson
 3:34.167
8 82 LM P2 RISI COMPETIZIONE
Oreca 07 - Gibson
 3:34.577
9 28 LM P2 JOTA
Oreca 07 - Gibson
 3:34.734
10 48 LM P2 IDEC SPORT
Oreca 07 - Gibson
 3:34.807
11 29 LM P2 RACING TEAM NEDERLAND
Oreca 07 - Gibson
 3:34.878
12 70 LM P2 REALTEAM RACING
Oreca 07 - Gibson
 3:35.004
13 65 LM P2 PANIS RACING
Oreca 07 - Gibson
 3:35.196
14 34 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION
Oreca 07 - Gibson
 3:35.360
15 21 LM P2 DRAGONSPEED USA
Oreca 07 - Gibson
 3:35.412
16 24 LM P2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN
Oreca 07 - Gibson
 3:35.413
17 32 LM P2 UNITED AUTOSPORTS
Oreca 07 - Gibson
 3:35.777
18 25 LM P2 P/A G-DRIVE RACING
Aurus 01 - Gibson
 3:36.088
19 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING
Glickenhaus 007 LMH
 3:36.113
20 30 LM P2 DUQUEINE TEAM
Oreca 07 - Gibson
 3:36.196
21 1 LM P2 RICHARD MILLE RACING TEAM
Oreca 07 - Gibson
 3:36.480
22 38 LM P2 JOTA
Oreca 07 - Gibson
 3:36.554
23 31 LM P2 TEAM WRT
Oreca 07 - Gibson
 3:36.571
24 49 LM P2 P/A HIGH CLASS RACING
Oreca 07 - Gibson
 3:36.753
25 26 LM P2 G-DRIVE RACING
Aurus 01 - Gibson
 3:36.928
26 39 LM P2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF
Oreca 07 - Gibson
 3:37.489
27 17 LM P2 P/A IDEC SPORT
Oreca 07 - Gibson
 3:38.095
28 20 LM P2 HIGH CLASS RACING
Oreca 07 - Gibson
 3:38.891
29 44 LM P2 ARC BRATISLAVA
Oreca 07 - Gibson
 3:40.733
30 74 LM P2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA
Ligier JSP217 - Gibson
 3:41.848
31 84 CDNT ASSOCIATION SRT41
Oreca 07 - Gibson
 3:42.145
32 92 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM
Porsche 911 RSR - 19
 3:52.901
33 91 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM
Porsche 911 RSR - 19
 3:52.904
34 51 LM GTE Pro AF CORSE
Ferrari 488 GTE Evo
 3:53.844
35 52 LM GTE Pro AF CORSE
Ferrari 488 GTE Evo
 3:54.466
36 64 LM GTE Pro CORVETTE RACING
Chevrolet Corvette C8.R
 3:55.580
37 95 LM GTE Am ASTON MARTIN RACING
Aston Martin Vantage AMR
 3:55.710
38 79 LM GTE Pro WEATHERTECH RACING
Porsche 911 RSR - 19
 3:55.751
39 18 LM GTE Am ABSOLUTE RACING
Porsche 911 RSR - 19
 3:55.841
40 63 LM GTE Pro CORVETTE RACING
Chevrolet Corvette C8.R
 3:55.932
41 88 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING
Porsche 911 RSR - 19
 3:56.494
42 777 LM GTE Am D'STATION RACING
Aston Martin Vantage AMR
 3:56.945
43 72 LM GTE Pro HUB AUTO RACING
Porsche 911 RSR - 19
 3:56.998
44 54 LM GTE Am AF CORSE
Ferrari 488 GTE Evo
 3:57.223
45 80 LM GTE Am IRON LYNX
Ferrari 488 GTE Evo
 3:57.223
46 47 LM GTE Am CETILAR RACING
Ferrari 488 GTE Evo
 3:57.232
47 56 LM GTE Am TEAM PROJECT 1
Porsche 911 RSR - 19
 3:57.336
48 60 LM GTE Am IRON LYNX
Ferrari 488 GTE Evo
 3:57.406
49 99 LM GTE Am PROTON COMPETITION
Porsche 911 RSR - 19
 3:57.722
50 388 LM GTE Am RINALDI RACING
Ferrari 488 GTE Evo
 3:57.737
51 33 LM GTE Am TF SPORT
Aston Martin Vantage AMR
 3:57.750
52 77 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING
Porsche 911 RSR - 19
 3:57.919
53 86 LM GTE Am GR RACING
Porsche 911 RSR - 19
 3:58.001
54 83 LM GTE Am AF CORSE
Ferrari 488 GTE Evo
 3:58.102
55 57 LM GTE Am KESSEL RACING
Ferrari 488 GTE Evo
 3:58.299
56 85 LM GTE Am IRON LYNX
Ferrari 488 GTE Evo
 3:58.476
57 71 LM GTE Am INCEPTION RACING
Ferrari 488 GTE Evo
 3:58.542
58 95 LM GTE Am TF SPORT
Aston Martin Vantage AMR
 3:59.023
59 55 LM GTE Am SPIRIT OF RACE
Ferrari 488 GTE Evo
 3:59.165
60 46 LM GTE Am TEAM PROJECT 1
Porsche 911 RSR - 19
 3:59.364
61 66 LM GTE Am JMW MOTORSPORT
Ferrari 488 GTE Evo
 4:00.264
62 69 LM GTE Am HERBERTH MOTORSPORT
Porsche 911 RSR - 19
 4:04.130
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