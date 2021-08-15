Le Mans test günü: İlk seansta Toyota, Alpine’in önünde lider
Le Mans 24 Saat test gününde ilk seansı Toyota ilk sırada tamamlarken, Hiper araç klasmanında üç üretici bir saniye içerisinde yer aldı.
Le Mans 24 Saat yarış hafta sonunun resmi test gününde, ilk dört saatin ardından Brendon Hartley, #8 numaralı Toyota GR010 Hibrit Le Mans Hiper aracıyla 3:31.263sn yaparak zaman tablolarının tepesine yerleşti.
Ardında ise 3:31.519’luk derecesiyle Nicolas Lapierre’ın Alpine-Gibson A480’i yer aldı.
Mike Conway, #7 numaralı Toyota aracıyla sonlara doğru iyi bir tur atarak 3:31.852 yaptı ve üçüncülüğü aldı.
Olivier Pla, iki Glickenhaus 007 LMH’dan daha hızlı olandı ve 3:31.920’la Circuit de la Sarth’taki en hızlı dördüncü isimdi. Aynı zamanda bu derece, kısa bir süreliğine zaman tabloların zirvesinde yer aldı.
#709 numaralı Glickenhaus ise seansta 14 tur attıktan sonra genel klasmanda 19. oldu ve neredeyse 5 saniye geride kalırken, LMP2’lerin 14 saniye gerisindeydi.
En hızlı turlar, bu sene WEC için tanıtılan LMH kategorisinin hedeflediği 3:30 saniyeye yakındı ve turların, sonraki yarış hafta sonunda da hızlanması bekleniyor.
Bu aynı zamanda, Hiper araç klasmanında yarışan araçlarının kullandığı güç seviyesinin artırılmasına da açıklık getiriyor. LMH araçlarının güç seviyesi normalde Le Mans için 500kW ya da 670bph olurdu ama WEC yarışlarında ise 520kW veya 697bph olur.
#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere
Photo by: Rainier Ehrhardt
#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla
Photo by: Rainier Ehrhardt
Bu ayın başında Le Mans için güç seviyenin artırılacağının açıklanması, kuralları belirleyen FIA ve Automobile Club de l'Ouest’in Hiper araç klasmanı ve LMP2 prototiplerinin arasındaki farkı artırmak istediğini gösteriyor.
LMP2’lerinde en hızlısı #23 numaralı United Autosports Oreca 07 aracıyla Paul di Resta oldu.
3:33.0382’lik derecesi, 2019’daki P2 test günündeki en iyi turdan neredeyse 5 saniye daha yavaştı ve bu, LMH’nin gelmesiyle klasmanın yavaşlatılmaya çalışıldığını gösteriyor.
United’ın diğer sürücüsü Phil Hanson da 3:33.428 ile ikinci sıraya yerleşti ve böylece Britanyalı ekip, ilk iki sıraya almış oldu.
Belçikalı WRT ekibi,Circuit de la Sarthe’de ilk piste çıktı ve Yifei Ye’nin 3:24.167’lük turuyla üçüncü sırayı aldılar.
Oliver Jarvis’in 3:34.577’lik derecesi Risi Competizione Oreca’yı P2’de dördüncü sıraya getirirken, Sean Gelael’ın #28 numaralı JOTA aracı beşinci oldu.
Kevin Estre, GTE Pro’da 3:32.901sn ile 911 RSR-19’ların önünde Porsche’nin en hızlısıydı. Kardeş aracı kullanan Gianmaria Bruni de 3:52.904 ile ardından ikinci sırada yer aldı.
Ferrari’nin AF Corse-run 488 GTE Evo aracı, James Calado’nun 3:53.844’luk turuyla üçüncü sırayı aldı.
En iyi Chevrolet Corvette tur zamanını Nick Tandy yaptı ve 3:55.580’lik derecesiyle Daniel Serra’nın Ferrari’sinin arkasında klasmanda beşinci oldu.
Marcos Gomes, NorthWest AMR Aston Martin Vantage GTE ile 3:55.710 yaparak GTE Am’deki tur zamanlarının tepesine yerleşti. Hemen ardından onu, Proton-run Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 ile Alessio Picariello takip etti.
Test gününün ilk seansında üç kez kısa süreli kırmızı bayraklar çıktı.
5 saatlik seans, yerel saat ile 19:00’da sona erdi ve öğleden sonra testler devam edecek.
Sabah seansı sonuçları:
|Sıra
|#
|Klasman
|Takım
|Araç
|Tur süresi
|1
|8
|Hypercar
|TOYOTA GAZOO RACING
|
Toyota GR010 HYBRID
|3:31.263
|2
|36
|Hypercar
|ALPINE ELF MATMUT
|
Alpine A480 - Gibson
|3:31.519
|3
|7
|Hypercar H
|TOYOTA GAZOO RACING
|
Toyota GR010 HYBRID
|3:31.852
|4
|708
|Hypercar
|GLICKENHAUS RACING
|
Glickenhaus 007 LMH
|3:31.920
|5
|23
|LM P2
|UNITED AUTOSPORTS
|
Oreca 07 - Gibson
|3:33.038
|6
|22
|LM P2
|UNITED AUTOSPORTS USA
|
Oreca 07 - Gibson
|3:33.428
|7
|41
|LM P2
|TEAM WRT
|
Oreca 07 - Gibson
|3:34.167
|8
|82
|LM P2
|RISI COMPETIZIONE
|
Oreca 07 - Gibson
|3:34.577
|9
|28
|LM P2
|JOTA
|
Oreca 07 - Gibson
|3:34.734
|10
|48
|LM P2
|IDEC SPORT
|
Oreca 07 - Gibson
|3:34.807
|11
|29
|LM P2
|RACING TEAM NEDERLAND
|
Oreca 07 - Gibson
|3:34.878
|12
|70
|LM P2
|REALTEAM RACING
|
Oreca 07 - Gibson
|3:35.004
|13
|65
|LM P2
|PANIS RACING
|
Oreca 07 - Gibson
|3:35.196
|14
|34
|LM P2
|INTER EUROPOL COMPETITION
|
Oreca 07 - Gibson
|3:35.360
|15
|21
|LM P2
|DRAGONSPEED USA
|
Oreca 07 - Gibson
|3:35.412
|16
|24
|LM P2 P/A
|PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN
|
Oreca 07 - Gibson
|3:35.413
|17
|32
|LM P2
|UNITED AUTOSPORTS
|
Oreca 07 - Gibson
|3:35.777
|18
|25
|LM P2 P/A
|G-DRIVE RACING
|
Aurus 01 - Gibson
|3:36.088
|19
|709
|Hypercar
|GLICKENHAUS RACING
|
Glickenhaus 007 LMH
|3:36.113
|20
|30
|LM P2
|DUQUEINE TEAM
|
Oreca 07 - Gibson
|3:36.196
|21
|1
|LM P2
|RICHARD MILLE RACING TEAM
|
Oreca 07 - Gibson
|3:36.480
|22
|38
|LM P2
|JOTA
|
Oreca 07 - Gibson
|3:36.554
|23
|31
|LM P2
|TEAM WRT
|
Oreca 07 - Gibson
|3:36.571
|24
|49
|LM P2 P/A
|HIGH CLASS RACING
|
Oreca 07 - Gibson
|3:36.753
|25
|26
|LM P2
|G-DRIVE RACING
|
Aurus 01 - Gibson
|3:36.928
|26
|39
|LM P2 P/A
|SO24-DIROB BY GRAFF
|
Oreca 07 - Gibson
|3:37.489
|27
|17
|LM P2 P/A
|IDEC SPORT
|
Oreca 07 - Gibson
|3:38.095
|28
|20
|LM P2
|HIGH CLASS RACING
|
Oreca 07 - Gibson
|3:38.891
|29
|44
|LM P2
|ARC BRATISLAVA
|
Oreca 07 - Gibson
|3:40.733
|30
|74
|LM P2 P/A
|RACING TEAM INDIA EURASIA
|
Ligier JSP217 - Gibson
|3:41.848
|31
|84
|CDNT
|ASSOCIATION SRT41
|
Oreca 07 - Gibson
|3:42.145
|32
|92
|LM GTE Pro
|PORSCHE GT TEAM
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:52.901
|33
|91
|LM GTE Pro
|PORSCHE GT TEAM
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:52.904
|34
|51
|LM GTE Pro
|AF CORSE
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:53.844
|35
|52
|LM GTE Pro
|AF CORSE
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:54.466
|36
|64
|LM GTE Pro
|CORVETTE RACING
|
Chevrolet Corvette C8.R
|3:55.580
|37
|95
|LM GTE Am
|ASTON MARTIN RACING
|
Aston Martin Vantage AMR
|3:55.710
|38
|79
|LM GTE Pro
|WEATHERTECH RACING
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:55.751
|39
|18
|LM GTE Am
|ABSOLUTE RACING
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:55.841
|40
|63
|LM GTE Pro
|CORVETTE RACING
|
Chevrolet Corvette C8.R
|3:55.932
|41
|88
|LM GTE Am
|DEMPSEY - PROTON RACING
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:56.494
|42
|777
|LM GTE Am
|D'STATION RACING
|
Aston Martin Vantage AMR
|3:56.945
|43
|72
|LM GTE Pro
|HUB AUTO RACING
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:56.998
|44
|54
|LM GTE Am
|AF CORSE
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:57.223
|45
|80
|LM GTE Am
|IRON LYNX
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:57.223
|46
|47
|LM GTE Am
|CETILAR RACING
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:57.232
|47
|56
|LM GTE Am
|TEAM PROJECT 1
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:57.336
|48
|60
|LM GTE Am
|IRON LYNX
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:57.406
|49
|99
|LM GTE Am
|PROTON COMPETITION
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:57.722
|50
|388
|LM GTE Am
|RINALDI RACING
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:57.737
|51
|33
|LM GTE Am
|TF SPORT
|
Aston Martin Vantage AMR
|3:57.750
|52
|77
|LM GTE Am
|DEMPSEY - PROTON RACING
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:57.919
|53
|86
|LM GTE Am
|GR RACING
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:58.001
|54
|83
|LM GTE Am
|AF CORSE
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:58.102
|55
|57
|LM GTE Am
|KESSEL RACING
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:58.299
|56
|85
|LM GTE Am
|IRON LYNX
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:58.476
|57
|71
|LM GTE Am
|INCEPTION RACING
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:58.542
|58
|95
|LM GTE Am
|TF SPORT
|
Aston Martin Vantage AMR
|3:59.023
|59
|55
|LM GTE Am
|SPIRIT OF RACE
|
Ferrari 488 GTE Evo
|3:59.165
|60
|46
|LM GTE Am
|TEAM PROJECT 1
|
Porsche 911 RSR - 19
|3:59.364
|61
|66
|LM GTE Am
|JMW MOTORSPORT
|
Ferrari 488 GTE Evo
|4:00.264
|62
|69
|LM GTE Am
|HERBERTH MOTORSPORT
|
Porsche 911 RSR - 19
|4:04.130