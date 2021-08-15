Le Mans test günü: İlk seansta Toyota, Alpine’in önünde lider

Le Mans 24 Saat yarış hafta sonunun resmi test gününde, ilk dört saatin ardından Brendon Hartley, #8 numaralı Toyota GR010 Hibrit Le Mans Hiper aracıyla 3:31.263sn yaparak zaman tablolarının tepesine yerleşti.

Ardında ise 3:31.519’luk derecesiyle Nicolas Lapierre’ın Alpine-Gibson A480’i yer aldı.

Mike Conway, #7 numaralı Toyota aracıyla sonlara doğru iyi bir tur atarak 3:31.852 yaptı ve üçüncülüğü aldı.

Olivier Pla, iki Glickenhaus 007 LMH’dan daha hızlı olandı ve 3:31.920’la Circuit de la Sarth’taki en hızlı dördüncü isimdi. Aynı zamanda bu derece, kısa bir süreliğine zaman tabloların zirvesinde yer aldı.

#709 numaralı Glickenhaus ise seansta 14 tur attıktan sonra genel klasmanda 19. oldu ve neredeyse 5 saniye geride kalırken, LMP2’lerin 14 saniye gerisindeydi.

En hızlı turlar, bu sene WEC için tanıtılan LMH kategorisinin hedeflediği 3:30 saniyeye yakındı ve turların, sonraki yarış hafta sonunda da hızlanması bekleniyor.

Bu aynı zamanda, Hiper araç klasmanında yarışan araçlarının kullandığı güç seviyesinin artırılmasına da açıklık getiriyor. LMH araçlarının güç seviyesi normalde Le Mans için 500kW ya da 670bph olurdu ama WEC yarışlarında ise 520kW veya 697bph olur.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Rainier Ehrhardt #708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla Photo by: Rainier Ehrhardt

Bu ayın başında Le Mans için güç seviyenin artırılacağının açıklanması, kuralları belirleyen FIA ve Automobile Club de l'Ouest’in Hiper araç klasmanı ve LMP2 prototiplerinin arasındaki farkı artırmak istediğini gösteriyor.

LMP2’lerinde en hızlısı #23 numaralı United Autosports Oreca 07 aracıyla Paul di Resta oldu.

3:33.0382’lik derecesi, 2019’daki P2 test günündeki en iyi turdan neredeyse 5 saniye daha yavaştı ve bu, LMH’nin gelmesiyle klasmanın yavaşlatılmaya çalışıldığını gösteriyor.

United’ın diğer sürücüsü Phil Hanson da 3:33.428 ile ikinci sıraya yerleşti ve böylece Britanyalı ekip, ilk iki sıraya almış oldu.

Belçikalı WRT ekibi,Circuit de la Sarthe’de ilk piste çıktı ve Yifei Ye’nin 3:24.167’lük turuyla üçüncü sırayı aldılar.

Oliver Jarvis’in 3:34.577’lik derecesi Risi Competizione Oreca’yı P2’de dördüncü sıraya getirirken, Sean Gelael’ın #28 numaralı JOTA aracı beşinci oldu.

Kevin Estre, GTE Pro’da 3:32.901sn ile 911 RSR-19’ların önünde Porsche’nin en hızlısıydı. Kardeş aracı kullanan Gianmaria Bruni de 3:52.904 ile ardından ikinci sırada yer aldı.

Ferrari’nin AF Corse-run 488 GTE Evo aracı, James Calado’nun 3:53.844’luk turuyla üçüncü sırayı aldı.

En iyi Chevrolet Corvette tur zamanını Nick Tandy yaptı ve 3:55.580’lik derecesiyle Daniel Serra’nın Ferrari’sinin arkasında klasmanda beşinci oldu.

Marcos Gomes, NorthWest AMR Aston Martin Vantage GTE ile 3:55.710 yaparak GTE Am’deki tur zamanlarının tepesine yerleşti. Hemen ardından onu, Proton-run Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 ile Alessio Picariello takip etti.

Test gününün ilk seansında üç kez kısa süreli kırmızı bayraklar çıktı.

5 saatlik seans, yerel saat ile 19:00’da sona erdi ve öğleden sonra testler devam edecek.

Sabah seansı sonuçları:

Sıra # Klasman Takım Araç Tur süresi 1 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:31.263 2 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 3:31.519 3 7 Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:31.852 4 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:31.920 5 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:33.038 6 22 LM P2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 - Gibson 3:33.428 7 41 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:34.167 8 82 LM P2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 - Gibson 3:34.577 9 28 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:34.734 10 48 LM P2 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:34.807 11 29 LM P2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 - Gibson 3:34.878 12 70 LM P2 REALTEAM RACING Oreca 07 - Gibson 3:35.004 13 65 LM P2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 3:35.196 14 34 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson 3:35.360 15 21 LM P2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 - Gibson 3:35.412 16 24 LM P2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 - Gibson 3:35.413 17 32 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:35.777 18 25 LM P2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:36.088 19 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:36.113 20 30 LM P2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson 3:36.196 21 1 LM P2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 - Gibson 3:36.480 22 38 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:36.554 23 31 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:36.571 24 49 LM P2 P/A HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:36.753 25 26 LM P2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:36.928 26 39 LM P2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 - Gibson 3:37.489 27 17 LM P2 P/A IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:38.095 28 20 LM P2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:38.891 29 44 LM P2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 - Gibson 3:40.733 30 74 LM P2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 - Gibson 3:41.848 31 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 - Gibson 3:42.145 32 92 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:52.901 33 91 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:52.904 34 51 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:53.844 35 52 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:54.466 36 64 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:55.580 37 95 LM GTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage AMR 3:55.710 38 79 LM GTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR - 19 3:55.751 39 18 LM GTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR - 19 3:55.841 40 63 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:55.932 41 88 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:56.494 42 777 LM GTE Am D'STATION RACING Aston Martin Vantage AMR 3:56.945 43 72 LM GTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 3:56.998 44 54 LM GTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:57.223 45 80 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:57.223 46 47 LM GTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:57.232 47 56 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:57.336 48 60 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:57.406 49 99 LM GTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR - 19 3:57.722 50 388 LM GTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:57.737 51 33 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:57.750 52 77 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:57.919 53 86 LM GTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 3:58.001 54 83 LM GTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:58.102 55 57 LM GTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:58.299 56 85 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:58.476 57 71 LM GTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:58.542 58 95 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:59.023 59 55 LM GTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 3:59.165 60 46 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:59.364 61 66 LM GTE Am JMW MOTORSPORT Ferrari 488 GTE Evo 4:00.264 62 69 LM GTE Am HERBERTH MOTORSPORT Porsche 911 RSR - 19 4:04.130