Le Mans test günü: Ferrari lider, Toyota kaza yaptı

Antonio Fuoco, üç saatlik sabah seansında 499P Le Mans Hypercar ile 3:30.686s'lik bir zaman turu yakaladı ve Peugeot 9X8 LMH ile sürüş yapan Gustavo Menezes'in 0.6 saniye önünde zirvede yer aldı.

3:31.346s'lik bir zaman turu yakalayan Menezes, İngiliz Jota takımının müşteri Porsche 963 LMDh'sini kullanan Yifei Ye'nin 3:31.477'lik turunu 0.1 saniye ile geçmiş oldu.

İkinci Ferrari'nin direksiyonuna geçen James Calado ise 3:31.636'lık turuyla dördüncü oldu.

Bu yıl WEC'in ilk üç yarışını Toyota, #7 GR010 HYBRID'in direksiyonuna geçen Mike Conway'in 3:31.856'lık derecesiyle ancak beşinci sırayı elde edebildi.

Conway, seansın bitimine iki dakika kala yaptığı büyük kazayla kırmızı bayrağa sebep oldu.

Mike Conway, Toyota Racing after crashing Photo by: Marc Fleury

Cadillac, Chip Ganassi Racing tarafından yönetilen #3 V-Series.R'nin direksiyonuna geçen Renger van der Zande ile 3:32.073 yaptı ve altıncı oldu.

Bu sonuçlar, geçtiğimiz hafta yapılan güç dengesi değişiklikleri sonrası ortaya çıktı.

Toyota'nın minimum ağırlığı 37 kg, Ferrari'nin 24 kg, Cadillac'ın 11 kg ve Porsche'nin üç kilogram artırıldı.

Peugeot ve Toyota'nın ikinci araçları, Mikkel Jensen ve Ryo Hirakawa'nın turlarıyla yedinci ve sekizinci oldu.

Hypercar'da ilk 10'u Andre Lotterer'in 3:33.413'lük bir zaman turu yakaladığı Penske Porsche ve Earl Bamber'in direksiyonua geçtiği Cadillac Racing - Ganassi tamamladı.

Cool Racing, LMP2 sınıfında zirvede yer alan takım oldu. Oreca-07'nin direksiyonuna geçen Reshed de Gerus, 3:36.409'luk turuyla bu klasmanda zirvede yer aldı.

Ferrari 488 GTE Evo ile yarışan İngiliz JMW Motorsport ise Louis Prette'in attığı turla GTE Am'de zirvede yer aldı.