Le Mans öncesi Alpine, güç kaybını telafi etmeye çalışıyor

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Pazar günü gerçekleştirilen Le Mans testlerinde Signatech Alpine-Gibson A480'in azami hızı, motor gücünü 40 beygir azaltan Performans Dengesi kuralları dolayısıyla, geçen yıla göre saatte dört veya beş kilometre daha düşüktü.

Signatech takım patronu Philippe Sinault, LMP1 temelli araçta iyileştirmeler yapma görevinin takımda olduğunu söyleyerek kuralları eleştirmeyi reddetti.

Autosport'a konuşan Sinault, “Şu anda [Hypercar araçları Toyota ve Glickenhaus'a göre] saatte 10 kilometre daha yavaşız.

"Bu daha az güç kullanabiliyor olmamızın bir sonucu ve bunun üzerinde çalışmalıyız; aracı geliştirmek zorundayız.”

"Herhangi bir şikayette bulunmak istemiyorum, bu alçakgönüllülük eksikliğini gösterir Farkın çok büyük olmasını tartışmak zorunda değilim. Eğer Performans Dengesi'nin doğru olmadığına dair kanıtlar varsa yetkili organlar konuyu değerlendireceklerdir.” dedi.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 of André Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Marc Fleury

Alpine tarafından Mulsanne düzlüğündeki ilk şikandan hemen önceki hız ölçüm noktasında kaydedilen en yüksek hız saatte 325.8 kilometreydi. Toyota ve Glickenhaus ise saatte 337.8 kilometreye kadar çıkmayı başardı.

Geçen yılki testte bu fark çok daha düşüktü: Alpine saatte 329.8 kilometre hıza ulaşırken, Toyota ve Glickenhaus saatte 331.8 kilometre ile bu seneki teste göre 6 kilometre daha gerideydi.

Alpine'in en hızlı tur zamanı da geriye gitmiş durumda. Geçen seneki testlerde 3.30.111 gibi bir zaman kaydeden takımın bu seneki en hızlı turu 3.32.420, bu 2 saniyelik bir kayıp anlamına geliyor.

Nicolas Lapierre ve Matthieu Vaxiviere ile griddeki tek Alpine'i paylaşan Andre Negrao, güç kaybetmeleri nedeniyle düzlüklerde LMP2 araçlarını geçmenin zorlaştığını söyledi.

Negrao, "LMP2'leri geçmemiz gerçekten zor, oysa Toyota veya Glickenhaus bunu kolayca yapabiliyor, bu da yarışta büyük bir fark yaratacak." dedi.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 of Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Nikolaz Godet

Hypercar sınıfına yönelik Performans Dengesi kurallarını açıklayan belge kamuya açık değil, ancak test, sıralama ve yarış aralarında değişiklik yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm olmadığı anlaşılmakta.

Bu da, eğer bir değişiklik yapılacaksa, bunun Çarşamba günü saat 14:00'te serbest antrenmanın başlamasından önce yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Ancak geçen hafta test gününden önce yayınlanan kurallar, "Le Mans mücadelesi" ismi altında yayınlanmıştı. Geçen sezon kurallarda "Le Mans test günü" ismi kullanılmış, ancak sonrasında herhangi bir revizyona gidilmemişti.

Toyota ise LMP1 temelli Alpine ile Hypercar araçları GR010 arasındaki farka dikkat çekiyor. Takımın teknik şefi Pascal Vasselon, “Farklı otomobillerin farklı performans profilleri olduğu biliniyor."

“Alpine'in düzlükte daha yavaş olması bir anormallik değil; virajlarda daha hızlılar."

"Sebring'de [Alpine'in kazandığı yarış] düzlükte önemli ölçüde daha hızlıydık ama tur başına bizden bir saniye daha hızlılardı." dedi.

Alpine, Mart ayındaki Sebring yarışının ardından kaybettiği gücün yarısını geri aldı. Ancak Le Mans için kullanabilecekleri rakam geçen yıla göre 30kW (yaklaşık 40 beygir) daha düşük.