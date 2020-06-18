Le Mans, dört günlük 2020 programını açıkladı

Antrenman ve sıralama turları artık geleneksel Çarşamba ve Perşembe günleri yerine 19-20 Eylül'de yapılacak yarışı öncesinde Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşecek.

Serbest antrenman saati 12'den 11 düşürüldü.

Yeni Hiperpole sistemi ise korundu.

Yarışın organizatörü Automobile Club de l'Ouest, yeni programın COVID-19 krizine bir tepki olarak değiştiğini açıkladı.

Açıklamada, "2020 Le Mans 24 Saat'in görülmemiş uluslararası durum nedeniyle yeniden düzenlenmesi gerektiği açıktı, ancak güvenliğin bir öncelik olarak kaldığı yüksek kaliteli bir rekabeti garanti etmek için her türlü çaba sarf edildi." denildi.

Yeni programda 1. antrenman seansı 17 Eylül Perşembe günü yerel saatle 10:00'da başlayacak ve üç saat sürecek.

Sonrasında bir saatlik ara olacak ve 14:00'te üç saatlik ikinci bir antrenman seansı daha yapılacak. Üçüncü antrenman seansından 15 dakika sonra 45 dakikalık sıralama turları yapılacak.

20:00'de dört saatlik üçüncü antrenman seansı yapılacak ve perşembe günkü program sona erecek.

Cuma günü yerel saatle 10:00'da bir saatlik son antrenman seansı yapılacak.

11:30'dan 12:00'ye kadar da hiperpole sıralama turları gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü 10:30-10:45 arası ısınma turları gerçekleştirilecek ve yerel saatle 14:30'da da 88. Le Mans 24 Saat başlayacak.

Yarışta 62 araç yer alacak.

Le Mans 2020 programı:

17 Eylül Perşembe

10:00-13:00 - 1. antrenman

14:00-17:00 - 2. antrenman

17:15-18:00 - Sıralama turları

20:00-00:00 - 3. antrenman

18 Eylül Cuma

10:00-11:00 - 4. antrenman

11:30-12:00 - Hiperpole sıralama turları

19 Eylül Cumartesi

10:30-10:45 - Isınma turları

14:30 - 88. Le Mans 24 Saat