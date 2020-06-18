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Le Mans / Son dakika

Le Mans, dört günlük 2020 programını açıkladı

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Le Mans, dört günlük 2020 programını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Haz 2020 10:01

Eylül ayında yapılması planlanan Le Mans 24 Saat FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışının programı açıklandı.

Antrenman ve sıralama turları artık geleneksel Çarşamba ve Perşembe günleri yerine 19-20 Eylül'de yapılacak yarışı öncesinde Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşecek.

Serbest antrenman saati 12'den 11 düşürüldü.

Yeni Hiperpole sistemi ise korundu.

Yarışın organizatörü Automobile Club de l'Ouest, yeni programın COVID-19 krizine bir tepki olarak değiştiğini açıkladı.

Açıklamada, "2020 Le Mans 24 Saat'in görülmemiş uluslararası durum nedeniyle yeniden düzenlenmesi gerektiği açıktı, ancak güvenliğin bir öncelik olarak kaldığı yüksek kaliteli bir rekabeti garanti etmek için her türlü çaba sarf edildi." denildi.

Yeni programda 1. antrenman seansı 17 Eylül Perşembe günü yerel saatle 10:00'da başlayacak ve üç saat sürecek.

Sonrasında bir saatlik ara olacak ve 14:00'te üç saatlik ikinci bir antrenman seansı daha yapılacak. Üçüncü antrenman seansından 15 dakika sonra 45 dakikalık sıralama turları yapılacak.

20:00'de dört saatlik üçüncü antrenman seansı yapılacak ve perşembe günkü program sona erecek.

Cuma  günü yerel saatle 10:00'da bir saatlik son antrenman seansı yapılacak.

11:30'dan 12:00'ye kadar da hiperpole sıralama turları gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü 10:30-10:45 arası ısınma turları gerçekleştirilecek ve yerel saatle 14:30'da da 88. Le Mans 24 Saat başlayacak.

Yarışta 62 araç yer alacak.

Le Mans 2020 programı:

17 Eylül Perşembe
10:00-13:00 - 1. antrenman
14:00-17:00 - 2. antrenman
17:15-18:00 - Sıralama turları
20:00-00:00 - 3. antrenman

18 Eylül Cuma
10:00-11:00 - 4. antrenman
11:30-12:00 - Hiperpole sıralama turları

19 Eylül Cumartesi
10:30-10:45 - Isınma turları
14:30 - 88.  Le Mans 24 Saat

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Editör Gary Watkins

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