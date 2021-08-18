Le Mans 24 Saat: Hyperpole öncesinde ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamladı
Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'den oluşan #7 Toyota ekibi, Perşembe günkü Hyperpole seansı öncesinde Alpine'i yenerek 2021 Le Mans 24 Saat'in ilk sıralama turlarını birinci bitirdi
Çarşamba akşamı, bir saatlik ilk sıralama turları gerçekleştirildi ve seansın ilk kısmında eski F1 pilotu Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:26.279 yaparak ilk sıraya çıktı. Bu tur #8 Toyota ile piste çıkan ve en hızlı turunda 3:27.671 Brendon Hartley'in turundan yaklaşık 1.3 saniye daha iyiydi.
Seansın ikinci kısmında ise #36 Alpine A480 Gibson sürücüsü Matthieu Vaxiviere, 3:27.095 yaparak iki Toyota'nın arasına girdi. Kobayashi'nin 0.8 saniye gerisinde kalsa da, #8 Toyota'yı geçmiş oldu. Böylelikle ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamlarken, #36 Alpine ikinci ve #8 Toyota üçüncü oldu.
Glickenhaus Racing 007 LMH araçları, sıralama turlarında dördüncü ve beşinci en hızlı zamanların sahibi oldular #708 Glickenhaus, Romain Dumas'ın attığı turla beraber pole derecesinin 1.977 saniye ardında kalırken, #709 Glikenhaus'ta Olivier Pla'nın derecesi Kobayashi'den 3.102 saniye yavaştı.
#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
LMP2 sınıfında #38 JOTA ORECA 07 Gibson'da mücadele eden Antonio Felix da Costa, seansın bitiminden 23 dakika önce attığı 3:29.144'lük turuyla en hızlı isim oldu.
Bu tur, çiçeği burnunda Formula E şampiyonu ve #26 G-Drive Aurus 01 Gibson sürücüsü Nyck de Vries'ın turundan 0.4 saniye daha hızlıydı.
#41 Team WRT'de mücadele eden eski Formula 2 pilotu Louis Deletraz, attığı güçlü turla beraber takımının Hyperpole bölümüne kalmasını sağladı. İsviçreli sürücünün 3:29.441'lik turu, #65 Panis Racing'de mücadele eden Will Stevens'ın turundan 0.067 saniye daha iyiydi.
Hem #32 United Autosports hem de #23 United Autosports, LMP2 klasmanını ilk altı içinde tamamladılar. Böylece #28 JOTA'nın önünde sıralama turlarının Hyperpole bölümüne kaldılar.
#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
Le Mans GT tur rekoru, GTE Pro sınıfındaki en iyi dört takım tarafından kırıldı ve Ferrari ilk iki sırayı kaptı.
Kevin Estre ilk olarak #92 Porsche 911 RSR-19'da 3:46.779 yaparak 3.47s barajını geçmeyi başardı. Ancak daha sonra bu tur, 3:46.011 yapan #52 AF Corse Ferrari sürücü Daniel Serra tarafından geçildi.
Kalan bölümde Serra'yı geçebilen bir isim çıkmadı ve Ferrari ilk sırayı almış oldu.
#92 Porsche'de Kevin Estre, 3:46.779'la sıralama turlarını üçüncü bitirirken #64 Corvette Racing'de Nicholas Tandy 3:47.074 yaptı ve dördüncü oldu. Ayrıca #72 Hub Auto Racing Porsche ile #91 Porche Hyperpole bölümüne kaldılar.
#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Julien Andlauer, Dominique Bastien, Lance Arnold
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
En iyi beş sürücünün tamamının #63 GTE Pro Corvette'i geride bıraktığı GTE AM kategorisinde #88 Dempsey Proton Porsche zirvede yer aldı. Julian Andlauer, 3:48.620 yaptı ve seansı ilk sırada bitirdi.
#86 GR Racing 3:49.100 ile ikinci olurken, #47 Cetilar Racing Ferrari, #71 Inception Racing Ferrari, #56 Team Project 1 Porsche ve #33 TF Sport Aston Martin, ilk altıya girerek Hyperpole bölümüne kaldılar.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'26.279
|2
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|3'27.095
|0.816
|3
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'27.671
|1.392
|4
|708
| Pipo Derani
Franck Mailleux
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'28.256
|1.977
|5
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|3'28.807
|2.528
|6
|26
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|LMP2
|3'29.246
|2.967
|7
|709
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Romain Dumas
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'29.381
|3.102
|8
|41
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Ye Yifei
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.441
|3.162
|9
|65
| Julien Canal
Will Stevens
James Allen
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.508
|3.229
|10
|32
| Nico Jamin
Jonathan Aberdein
Manuel Maldonado
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.688
|3.409
|11
|23
| Paul diResta
Alex Lynn
Wayne Boyd
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.830
|3.551
|12
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.835
|3.556
|13
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|3'29.861
|3.582
|14
|24
| Patrick Kelly
Gabriel Aubry
Simon Trummer
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.123
|3.844
|15
|48
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.166
|3.887
|16
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.182
|3.903
|17
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.234
|3.955
|18
|21
| Henrik Hedman
Ben Hanley
Juan Pablo Montoya
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.323
|4.044
|19
|82
| Ryan Cullen
Oliver Jarvis
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.418
|4.139
|20
|30
| Rene Binder
Guillermo Rojas
Tristan Gommendy
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.691
|4.412
|21
|17
| Dwight Merriman
Thomas Laurent
Ryan Dalziel
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.709
|4.430
|22
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.843
|4.564
|23
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.908
|4.629
|24
|25
| John Falb
Roberto Merhi
Rui Andrade
|Aurus 01
|LMP2
|3'31.203
|4.924
|25
|49
| Anders Fjordbach
Jan Magnussen
Kevin Magnussen
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.830
|5.551
|26
|20
| Dennis Andersen
Ricky Taylor
Marco Sorensen
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.252
|5.973
|27
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Matej Konopka
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.446
|6.167
|28
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.598
|6.319
|29
|84
| Takuma Aoki
Nigel Bailly
Matthieu Lahaye
|Oreca 07
|INNOVATIVE CAR
|3'33.538
|7.259
|30
|39
| Vincent Capillaire
Arnold Robin
Maxime Robin
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.005
|7.726
|31
|74
| James Winslow
John Corbett
Tom Cloet
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'36.012
|9.733
|32
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
Sam Bird
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'46.011
|19.732
|33
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Come Ledogar
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'46.581
|20.302
|34
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'46.779
|20.500
|35
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'47.074
|20.795
|36
|72
| Dries Vanthoor
Alvaro Parente
Maxime Martin
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'47.599
|21.320
|37
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'47.624
|21.345
|38
|79
| Cooper MacNeil
Earl Bamber
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'47.682
|21.403
|39
|88
| Julien Andlauer
Dominique Bastien
Lance Arnold
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'48.620
|22.341
|40
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'49.100
|22.821
|41
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.102
|22.823
|42
|71
|Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.462
|23.183
|43
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'49.608
|23.329
|44
|63
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'49.643
|23.364
|45
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'49.663
|23.384
|46
|80
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Callum Ilott
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.693
|23.414
|47
|57
| Takeshi Kimura
Scott Andrews
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.715
|23.436
|48
|99
| Harry Tincknell
Vuttikhorn Inthraphuvasak
Florian Latorre
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'49.788
|23.509
|49
|54
| Thomas Flohr
Giancarlo Fisichella
Francesco Castellacci
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.829
|23.550
|50
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'49.881
|23.602
|51
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'49.913
|23.634
|52
|18
| Andrew Haryanto
Alessio Picariello
Marco Seefried
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'50.016
|23.737
|53
|388
| Pierre Ehret
Christian Hook
Jeroen Bleekemolen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'50.018
|23.739
|54
|95
| John Hartshorne
Ollie Hancock
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'50.059
|23.780
|55
|98
| Paul DallaLana
Nicki Thiim
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'50.156
|23.877
|56
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'50.314
|24.035
|57
|60
| Claudio Schiavoni
Paolo Ruberti
Raffaele Giammaria
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'50.768
|24.489
|58
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'51.107
|24.828
|59
|46
| Dennis Olsen
Anders Buchardt
Robert Foley
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'51.411
|25.132
|60
|55
| Duncan Cameron
David Perel
Matt Griffin
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.088
|25.809
|61
|66
| Neubauer Thomas
Rodrigo Sales
Jody Fannin
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.304
|26.025
|62
|69
| Robert Renauer
Ralf Bohn
Rolf Ineichen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.960
|26.681