Le Mans 24 Saat: Hyperpole öncesinde ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamladı

Çarşamba akşamı, bir saatlik ilk sıralama turları gerçekleştirildi ve seansın ilk kısmında eski F1 pilotu Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:26.279 yaparak ilk sıraya çıktı. Bu tur #8 Toyota ile piste çıkan ve en hızlı turunda 3:27.671 Brendon Hartley'in turundan yaklaşık 1.3 saniye daha iyiydi.

Seansın ikinci kısmında ise #36 Alpine A480 Gibson sürücüsü Matthieu Vaxiviere, 3:27.095 yaparak iki Toyota'nın arasına girdi. Kobayashi'nin 0.8 saniye gerisinde kalsa da, #8 Toyota'yı geçmiş oldu. Böylelikle ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamlarken, #36 Alpine ikinci ve #8 Toyota üçüncü oldu.

Glickenhaus Racing 007 LMH araçları, sıralama turlarında dördüncü ve beşinci en hızlı zamanların sahibi oldular #708 Glickenhaus, Romain Dumas'ın attığı turla beraber pole derecesinin 1.977 saniye ardında kalırken, #709 Glikenhaus'ta Olivier Pla'nın derecesi Kobayashi'den 3.102 saniye yavaştı.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

LMP2 sınıfında #38 JOTA ORECA 07 Gibson'da mücadele eden Antonio Felix da Costa, seansın bitiminden 23 dakika önce attığı 3:29.144'lük turuyla en hızlı isim oldu.

Bu tur, çiçeği burnunda Formula E şampiyonu ve #26 G-Drive Aurus 01 Gibson sürücüsü Nyck de Vries'ın turundan 0.4 saniye daha hızlıydı.

#41 Team WRT'de mücadele eden eski Formula 2 pilotu Louis Deletraz, attığı güçlü turla beraber takımının Hyperpole bölümüne kalmasını sağladı. İsviçreli sürücünün 3:29.441'lik turu, #65 Panis Racing'de mücadele eden Will Stevens'ın turundan 0.067 saniye daha iyiydi.

Hem #32 United Autosports hem de #23 United Autosports, LMP2 klasmanını ilk altı içinde tamamladılar. Böylece #28 JOTA'nın önünde sıralama turlarının Hyperpole bölümüne kaldılar.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Le Mans GT tur rekoru, GTE Pro sınıfındaki en iyi dört takım tarafından kırıldı ve Ferrari ilk iki sırayı kaptı.

Kevin Estre ilk olarak #92 Porsche 911 RSR-19'da 3:46.779 yaparak 3.47s barajını geçmeyi başardı. Ancak daha sonra bu tur, 3:46.011 yapan #52 AF Corse Ferrari sürücü Daniel Serra tarafından geçildi.

Kalan bölümde Serra'yı geçebilen bir isim çıkmadı ve Ferrari ilk sırayı almış oldu.

#92 Porsche'de Kevin Estre, 3:46.779'la sıralama turlarını üçüncü bitirirken #64 Corvette Racing'de Nicholas Tandy 3:47.074 yaptı ve dördüncü oldu. Ayrıca #72 Hub Auto Racing Porsche ile #91 Porche Hyperpole bölümüne kaldılar.

#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Julien Andlauer, Dominique Bastien, Lance Arnold Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

En iyi beş sürücünün tamamının #63 GTE Pro Corvette'i geride bıraktığı GTE AM kategorisinde #88 Dempsey Proton Porsche zirvede yer aldı. Julian Andlauer, 3:48.620 yaptı ve seansı ilk sırada bitirdi.

#86 GR Racing 3:49.100 ile ikinci olurken, #47 Cetilar Racing Ferrari, #71 Inception Racing Ferrari, #56 Team Project 1 Porsche ve #33 TF Sport Aston Martin, ilk altıya girerek Hyperpole bölümüne kaldılar.

Sıralama turları sonucu: