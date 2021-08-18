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Le Mans / Le Mans 24 Saat Sıralama turları raporu

Le Mans 24 Saat: Hyperpole öncesinde ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'den oluşan #7 Toyota ekibi, Perşembe günkü Hyperpole seansı öncesinde Alpine'i yenerek 2021 Le Mans 24 Saat'in ilk sıralama turlarını birinci bitirdi

Le Mans 24 Saat: Hyperpole öncesinde ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamladı

Çarşamba akşamı, bir saatlik ilk sıralama turları gerçekleştirildi ve seansın ilk kısmında eski F1 pilotu Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:26.279 yaparak ilk sıraya çıktı. Bu tur #8 Toyota ile piste çıkan ve en hızlı turunda 3:27.671 Brendon Hartley'in turundan yaklaşık 1.3 saniye daha iyiydi.

Seansın ikinci kısmında ise #36 Alpine A480 Gibson sürücüsü Matthieu Vaxiviere, 3:27.095 yaparak iki Toyota'nın arasına girdi. Kobayashi'nin 0.8 saniye gerisinde kalsa da, #8 Toyota'yı geçmiş oldu. Böylelikle ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamlarken, #36 Alpine ikinci ve #8 Toyota üçüncü oldu.

Glickenhaus Racing 007 LMH araçları, sıralama turlarında dördüncü ve beşinci en hızlı zamanların sahibi oldular #708 Glickenhaus, Romain Dumas'ın attığı turla beraber pole derecesinin 1.977 saniye ardında kalırken, #709 Glikenhaus'ta Olivier Pla'nın derecesi Kobayashi'den 3.102 saniye yavaştı.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

LMP2 sınıfında #38 JOTA  ORECA 07 Gibson'da mücadele eden Antonio Felix da Costa, seansın bitiminden 23 dakika önce attığı 3:29.144'lük turuyla en hızlı isim oldu.

Bu tur, çiçeği burnunda Formula E şampiyonu  ve #26 G-Drive Aurus 01 Gibson sürücüsü Nyck de Vries'ın turundan 0.4 saniye daha hızlıydı.

#41 Team WRT'de mücadele eden eski Formula 2 pilotu Louis Deletraz, attığı güçlü turla beraber takımının Hyperpole bölümüne kalmasını sağladı.  İsviçreli sürücünün 3:29.441'lik turu, #65 Panis Racing'de mücadele eden Will Stevens'ın turundan 0.067 saniye daha iyiydi.

Hem #32 United Autosports hem de #23 United Autosports, LMP2 klasmanını ilk altı içinde tamamladılar. Böylece #28 JOTA'nın önünde sıralama turlarının Hyperpole bölümüne kaldılar.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Le Mans GT tur rekoru, GTE Pro sınıfındaki en iyi dört takım tarafından kırıldı ve Ferrari ilk iki sırayı kaptı.

Kevin Estre ilk olarak #92 Porsche 911 RSR-19'da 3:46.779 yaparak 3.47s barajını geçmeyi başardı. Ancak daha sonra bu tur, 3:46.011 yapan #52 AF Corse Ferrari sürücü Daniel Serra tarafından geçildi.

Kalan bölümde Serra'yı geçebilen bir isim çıkmadı ve Ferrari ilk sırayı almış oldu.

#92 Porsche'de Kevin Estre, 3:46.779'la sıralama turlarını üçüncü bitirirken #64 Corvette Racing'de Nicholas Tandy 3:47.074 yaptı ve dördüncü oldu. Ayrıca #72 Hub Auto Racing Porsche ile #91 Porche Hyperpole bölümüne kaldılar.

#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Julien Andlauer, Dominique Bastien, Lance Arnold

#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Julien Andlauer, Dominique Bastien, Lance Arnold

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

En iyi beş sürücünün tamamının #63 GTE Pro Corvette'i geride bıraktığı GTE AM kategorisinde #88 Dempsey Proton Porsche zirvede yer aldı. Julian Andlauer, 3:48.620 yaptı ve seansı ilk sırada bitirdi.

#86 GR Racing 3:49.100 ile ikinci olurken, #47 Cetilar Racing Ferrari, #71 Inception Racing Ferrari, #56 Team Project 1 Porsche ve #33 TF Sport Aston Martin, ilk altıya girerek Hyperpole bölümüne kaldılar.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'26.279  
2 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 3'27.095 0.816
3 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'27.671 1.392
4 708 Brazil Pipo Derani
France Franck Mailleux
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'28.256 1.977
5 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 3'28.807 2.528
6 26 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 LMP2 3'29.246 2.967
7 709 Australia Ryan Briscoe
United Kingdom Richard Westbrook
France Romain Dumas 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'29.381 3.102
8 41 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		Oreca 07 LMP2 3'29.441 3.162
9 65 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		Oreca 07 LMP2 3'29.508 3.229
10 32 France Nico Jamin
South Africa Jonathan Aberdein
Venezuela Manuel Maldonado 		Oreca 07 LMP2 3'29.688 3.409
11 23 United Kingdom Paul diResta
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Wayne Boyd 		Oreca 07 LMP2 3'29.830 3.551
12 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 3'29.835 3.556
13 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 3'29.861 3.582
14 24 United States Patrick Kelly
France Gabriel Aubry
Switzerland Simon Trummer 		Oreca 07 LMP2 3'30.123 3.844
15 48 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 LMP2 3'30.166 3.887
16 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 3'30.182 3.903
17 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 3'30.234 3.955
18 21 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
Colombia Juan Pablo Montoya 		Oreca 07 LMP2 3'30.323 4.044
19 82 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 3'30.418 4.139
20 30 Austria Rene Binder
Guillermo Rojas
France Tristan Gommendy 		Oreca 07 LMP2 3'30.691 4.412
21 17 United States Dwight Merriman
France Thomas Laurent
United Kingdom Ryan Dalziel 		Oreca 07 LMP2 3'30.709 4.430
22 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 3'30.843 4.564
23 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 3'30.908 4.629
24 25 United States John Falb
Spain Roberto Merhi
Portugal Rui Andrade 		Aurus 01 LMP2 3'31.203 4.924
25 49 Denmark Anders Fjordbach
Denmark Jan Magnussen
Denmark Kevin Magnussen 		Oreca 07 LMP2 3'31.830 5.551
26 20 Denmark Dennis Andersen
United States Ricky Taylor
Denmark Marco Sorensen 		Oreca 07 LMP2 3'32.252 5.973
27 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Slovakia Matej Konopka 		Oreca 07 LMP2 3'32.446 6.167
28 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 3'32.598 6.319
29 84 Takuma Aoki
Belgium Nigel Bailly
France Matthieu Lahaye 		Oreca 07 INNOVATIVE CAR 3'33.538 7.259
30 39 France Vincent Capillaire
Arnold Robin
France Maxime Robin 		Oreca 07 LMP2 3'34.005 7.726
31 74 United Kingdom James Winslow
Australia John Corbett
Tom Cloet 		Ligier JSP 217 LMP2 3'36.012 9.733
32 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina
United Kingdom Sam Bird 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'46.011 19.732
33 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
France Come Ledogar 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'46.581 20.302
34 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'46.779 20.500
35 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'47.074 20.795
36 72 Belgium Dries Vanthoor
Portugal Alvaro Parente
Belgium Maxime Martin 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'47.599 21.320
37 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'47.624 21.345
38 79 United States Cooper MacNeil
New Zealand Earl Bamber
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'47.682 21.403
39 88 France Julien Andlauer
United States Dominique Bastien
Lance Arnold		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'48.620 22.341
40 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'49.100 22.821
41 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.102 22.823
42 71 Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.462 23.183
43 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'49.608 23.329
44 63 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'49.643 23.364
45 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'49.663 23.384
46 80 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
United Kingdom Callum Ilott 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.693 23.414
47 57 Japan Takeshi Kimura
Australia Scott Andrews
Denmark Mikkel Jensen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.715 23.436
48 99 United Kingdom Harry Tincknell
Vuttikhorn Inthraphuvasak
Florian Latorre		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'49.788 23.509
49 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Giancarlo Fisichella
Italy Francesco Castellacci 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.829 23.550
50 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'49.881 23.602
51 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'49.913 23.634
52 18 Indonesia Andrew Haryanto
Belgium Alessio Picariello
Germany Marco Seefried 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'50.016 23.737
53 388 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'50.018 23.739
54 95 United Kingdom John Hartshorne
Ollie Hancock
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'50.059 23.780
55 98 Canada Paul DallaLana
Denmark Nicki Thiim
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'50.156 23.877
56 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'50.314 24.035
57 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Paolo Ruberti
Italy Raffaele Giammaria 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'50.768 24.489
58 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'51.107 24.828
59 46 Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
Robert Foley		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'51.411 25.132
60 55 United Kingdom Duncan Cameron
South Africa David Perel
Ireland Matt Griffin 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.088 25.809
61 66 France Neubauer Thomas
United States Rodrigo Sales
United Kingdom Jody Fannin 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.304 26.025
62 69 Germany Robert Renauer
Germany Ralf Bohn
Switzerland Rolf Ineichen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.960 26.681
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Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider

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