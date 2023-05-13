Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak!

FIA ve Automobile Club de l'Ouest tarafından alınan karar, sadece 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Le Mans 24 Saat'te geçerli olacak.

Perşembe günü açıklamada bulunan ACO, "Lastik tedarikçileri Michelin ve Goodyear ile birlikte lastik kullanım verilerinin derinlemesine değerlendirilmesi sonucunda böyle bir karara varılmıştır."

"Muafiyet sadece Le Mans ile sınırlı olup, tüm seviyelerdeki sürücülerin pist koşulları ve sıcaklıklardan bağımsız olarak mümkün olan en güvenli ortamda yarışabilmelerini sağlayacaktır."

"Bu sayede lastik üreticileri, takımlar ve sürücüler 2023 WEC sezonunun geri kalanı öncesinde soğuk lastiklerin doğru sıcaklığa nasıl getirileceği konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmek için de zaman kazanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kuralın iptali, Michelin lastiklerinin kullanıldığı Hypercar ve GTE Am ile Goodyear lastiklerinin kullanıldığı LMP2 olmak üzere her üç sınıfı da kapsıyor.

Lastik battaniyesi yasağının geçici olarak kaldırılması, sürücülerin soğuk lastikler nedeniyle zorlandıkları, hatta kazalara karıştıkları Spa 6 Saat mücadelesinin ardından atılan önemli bir adım.

En çok ses getiren kazalar Toyota sürücüsü Brendon Hartley ve Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco'nun Hypercar sınıfında yaşadığı kazalardı.

Michelin tyres Photo by: JEP / Motorsport Images

Hartley sıralama turlarında Eau Rouge'un tepesinde kaza yaparken, Fuoco yarışta pitten çıkarken eski pit düzlüğünde aracın kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı.

Ferrari spor otomobil yarışları patronu Antonello Coletta yarışın hemen ardından "Bu konu üzerinde ciddi bir şekilde düşünmenin zamanı geldi çünkü bunun güvenlik açısından büyük sonuçları var" dedi.

Toyota sürücüsü ve takım patronu Kamui Kobayashi de yasağı "çılgınca tehlikeli" olarak nitelendirerek eleştirdi.

FIA, eleştirilerin ardından yarış günü bir açıklama yayınlayarak lastiklerin önceden ısıtılmasının yasaklanmasını "sürdürülebilirlik açısından çok ihtiyaç duyulan bir adım" olarak nitelendirdi.

ACO'dan yapılan son açıklamada ise lastik battaniyelerine getirilen yasağın "lastik üreticileriyle istişare halinde geliştirilen ve son iki yıldır üzerinde çalışılan uzun vadeli WEC lastik yol haritasının bir parçası olarak uygulamaya konulduğu" belirtildi.