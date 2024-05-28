Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek

Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük başarılara imza atan Zinedine Zidane, yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest tarafından Le Mans 24 Saat'in startını verecek isim olarak seçildi.

Bu, Zidane'ın 15 Haziran Saat 16:00'da başlayacak yarışın özel konuklarından birisi olacağı anlamına geliyor.

51 yaşındaki Zidane şunları söyledi: “Le Mans 24 Saat eşsiz bir organizasyon. Motor sporlarını seven herkes için ikonik bir yarış ve Fransa için muazzam bir gurur kaynağı."

“Her ne kadar bunlar TV veya film sahnelerinden gelse de, kafam yarışla ilgili görüntülerle, efsanevi sürücülerle, inanılmaz hikayelerle dolu."

“Ben için orada olmak bir ilk olacak ve start rolünü üstlenmekten son derece onur duyuyorum.”

Geçen yıl start bayrağını Lebron James sallamıştı.