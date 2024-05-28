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Le Mans Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek

Futbol efsanesi Zinedine Zidane, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışının startını verecek.

Gary Watkins
Gary Watkins
Esteban Ocon, Alpine meet Zinédine Zidane

Fotoğraf: Alpine

Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük başarılara imza atan Zinedine Zidane, yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest tarafından Le Mans 24 Saat'in startını verecek isim olarak seçildi.

Bu, Zidane'ın 15 Haziran Saat 16:00'da başlayacak yarışın özel konuklarından birisi olacağı anlamına geliyor.

51 yaşındaki Zidane şunları söyledi: “Le Mans 24 Saat eşsiz bir organizasyon. Motor sporlarını seven herkes için ikonik bir yarış ve Fransa için muazzam bir gurur kaynağı."

“Her ne kadar bunlar TV veya film sahnelerinden gelse de, kafam yarışla ilgili görüntülerle, efsanevi sürücülerle, inanılmaz hikayelerle dolu."

“Ben için orada olmak bir ilk olacak ve start rolünü üstlenmekten son derece onur duyuyorum.”

Geçen yıl start bayrağını Lebron James sallamıştı.

Sprint winner Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing, Zinedine Zidane, Football manager, in Parc Ferme

Sprint winner Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing, Zinedine Zidane, Football manager, in Parc Ferme

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Gary Watkins
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