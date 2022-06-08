Le Mans 24 Saat: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında #7 Toyota zirvede

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Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında, #7 Toyota sürücüsü Kamui Kobayashi 3:27.247'lik bir zaman turu yakaladı ve #708 Glickenhaus ile 3:27.355 yapan Olivier Pla'nın 0.108 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Glickenhaus sürücülerinin güçlü göründüğü seansta #709 Glickenhaus sürücü Ryan Briscoe 3:27.978 yaptı ve üçüncü sırada yer aldı.

Aslında dereceler daha da iyi olabilirdi fakat seansın orta kısmında #93 Proton Racing sürücüsü Michael Fassbender kaza yaptı ve Porsche 911 RSR'ına büyük hasar verdi. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Fassbender'in durumu iyiydi ve pistin temizlenmesiyle seans tekrar başladı. Fakat sonrasında da yağmur kendisini gösterdi ve derecelerin hiçbirisi gelişmedi.

#36 Alpine ELF Team Alpine A480 - Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

#36 Alpine sürücüsü Nicolas Lapierre 2:29.656'lik turuyla 2.4 saniye geride dördüncü olurken, Hypercar klasmanındaki son takım olan #8 Toyota, temsili bir zaman turu çıkaramadı ve 13.5 saniye geride 29. oldu.

İlk yarım saati garajda geçiren #8 Toyota'da Brendon Hartley, yağmur altında temsili olmayan bir tur attı. Son anlarda Sebastian Buemi piste çıksa da, asfalt çok ıslaktı ve derecelerini geliştiremediler.

LMP2 sınıfında en hızlı zaman 3:29.898'le 3:30'un altına inen tek LMP2 takımı olan #31 WRT'den geldi. Bu zaman turunu, Formula E'de de yarışan Robin Frijns kaydetti.

İkincilik #38 Jota ile 3:30.124'lük bir zaman turu çıkaran Antonio Felix da Costa'nın olurken, #41 Realtem By WRT, Norman Nato'nun 3:30.440'lık turuyla üçüncü oldu.

Hyperpole bölümüne kalan diğer takımlar #23 United Autosports, #22 United Autosports ve #9 Prema Orlen Team oldu.

Sebastien Ogier'nin takımı olan #1 Richard Mille Racing, yedinci en iyi zamanı yaptı ve Hyperpole bölümüne kalamadı.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Pro sınıfında en iyi zaman #92 Porsche GT Team ile 3:50.999 yapan Laurent Vanthoor'dan geldi. İlk antrenmanın en hızlı takımı olan #63 Corvette Racing, Antonio Garcia'nın 3:51.132'lik turuyla ikinci olurken, #91 Porsche GT Team, Frederik Makowiecki'nin 3:51.382'lik turuyla üçüncü oldu.

Hyperpole bölümüne kalan diğer GTE Pro takımları #64 Corvette Racing, #51 AF Corse Ferrari ve #52 Af Corse Ferrari oldu.

GTE Am'de ise #398 Northwest AMR sürücüsü Nicki Thiim 3:52.559 ile zirvede yer aldı.

#57 Kessel Racing Aston Martin sürücüsü Jensen Mikkel 3:35.489 ile ikinci en iyi zamanı yaparken, #85 Iron Dames Ferrari sürücüsü Rahel Frey 3:54.081 ile üçüncü oldu.

#77 Dempsey Proton Racing Porsche, Harry Tincknell'in 3:54.224'lük turuyla Hyperpole'e kalırken, #61 AF Corse Ferrari ve #86 GR Racing Porsche Hyperpole bölümüne kalan son takımlar oldular.

30 Dakikalık Hyperpole seansı Perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.

Hyperpole bölümüne kalan takımlar:

Hypercar

#7 Toyota Gazoo Racing (Kobayashi/Conway/Lopez)

#8 Toyota Gazoo Racing (Buemi/Hartley/Hirakawa)

#36 Alpine Elf Team (Lapierre/Vaxiviere/Negrao)

#708 Glickenhaus Racing (Pla/Dumas/Derani)

#709 Glickenhaus Racing (Briscoe/Westbrook/Mailleux)

LMP2

#9 Prema Orlen Team (Kubica/Deletraz/Colombo)

#22 United Autosports USA (Hanson/Albuquerque/Owen)

#23 United Autosports USA (Jarvis/Lynn/Pierson)

#31 WRT (Gelael/Frijns/Rast)

#38 JOTA (Da Costa/Gonzalez/Stevens)

#41 Realteam by WRT (Nato/Habsburg/Andrade)

GTE Pro

#51 AF Corse (Pier Guidi/Calado/Serra)

#52 AF Corse (Molina/Fuoco/Rigon)

#63 Corvette Racing (Catsburg/Garcia/Taylor)

#64 Corvette Racing (Sims/Milner/Tandy)

#91 Porsche GT Team (Bruni/Lietz/Makowiecki)

#92 Porsche GT Team (Estre/Christensen/Vanthoor)

GTE Am

#54 AF Corse (Flohr/Castellacci/Cassidy)

#57 Kessel Racing (Kimura/Schandorff/Jensen)

#61 AF Corse (Prette/Grunewald/Abril)

#77 Dempsey-Proton Racing (Ried/Tincknell/Priaulx)

#85 Iron Dames (Frey/Gatting/Bovy)

#98 Northwest AMR (Thiim/Dalla Lana/Pittard)

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am of Paul Dalla Lana, Nicki Thiim, David Pittard Fotoğraf: JEP / Motorsport Images