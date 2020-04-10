Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Le Mans / Son dakika

Le Mans 24 Saat programı revize edildi

paylaşım
yorumlar
Le Mans 24 Saat programı revize edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Nis 2020 16:44

Bu yılki Le Mans 24 Saat için revize edilmiş bir yarış programı yayınlandı ve test gününün kaldırılmasının ardından oluşan kaybı telafi etmek için antrenman süreleri uzatıldı.

Automobile Club de l'Ouest, koronavirüs nedeniyle 2020 Le Mans 24 Saat'in 18-20 Eylül tarihe alındığını açıklamıştı.

Ayrıca 2010'dan sonra ilk kez Le Mans 24 Saat öncesinde bir test seansı düzenlemeyeceğini de duyurdu.

Şimdi 88. kez gerçekleştirilecek efsanevi yarışın yeni hafta sonu programı yayınlandı ve kaybedilen test günlerini için daha fazla antrenman yapma şansı verildi.

Çarşamba günü ilk antrenman seansı toplamda beş saat sürecek. İkinci antrenman seansı ise üç saat olacak.

Bunun ardından 45 dakikalık bir sıralama seansı olacak. Bu seansta her sınıfta ilk altıya giren altı isim, ertesi gün yapılacak hiperpole seansında pole için savaşacak.

Hiper pole seansı toplamda yarım saat sürecek. Bundan kısa bir süre önce de bir saatlik üçüncü antrenman seansı yapılacak.

Ayrıca dördüncü ve final antrenman seansı ise hiper pole bölümünden yarım saat sonra başlayacak ve üç saat sürecek.

Yarış gününün sabahında 15 dakikalık bir ısınma seansı olacak.

Yerel saatle 14:30'da da Le Mans 24 Saat başlayacak.

Yeni Le Mans 24 Saat hafta sonu programı

16 Eylül Çarşamba

13:00-18:00 - 1. antrenman

20:00-23:00 - 2. antrenman

23:15-00:00 - Sıralama

17 Eylül Perşembe

17:00-18:00 - 3. antrenman

20:00-20:30 - 'Hiperpole'

21:00-00:00 - 4. antrenman

Cumartesi 19 Eylül

08:15-08:30 - Isınma turları

14:30 - 88. Le Mans 24 Saat'in başlangıcı

Sonraki haber
Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek

Önceki haber

Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Editör Jamie Klein

Le Mans Sıradaki seans

Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat

12 Eyl - 20 Eyl

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, yakıt oyunlarını nasıl idare etti?

1s
2
Formula 1

Bottas, yeni kız arkadaşıyla oldukça mutlu

3
Formula 1

Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"

3s
4
Formula 1

F1 TV, bir ay boyunca ücretsiz olacak!

5
Formula 1

Domenicali: "Herkes Leclerc'i bir İtalyan olarak görüyor"

Son Videolar

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu? 12:20
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

MissionH24 Le Mans 24 Saat tanıtımı 00:49
Le Mans

MissionH24 Le Mans 24 Saat tanıtımı

Le Mans 24 Saat - Yarış özeti 02:59
Le Mans

Le Mans 24 Saat - Yarış özeti

Rebellion'dan Thomas Laurent kazası 00:45
Le Mans

Rebellion'dan Thomas Laurent kazası

#64 Corvette Racing'in büyük kazası 00:31
Le Mans

#64 Corvette Racing'in büyük kazası

Son Haberler

Le Mans 24 Saat programı revize edildi
LM24

Le Mans 24 Saat programı revize edildi

Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek
WEC

Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek

Le Mans, 2010'dan sonra ilk kez test günü yapmayacak
LM24

Le Mans, 2010'dan sonra ilk kez test günü yapmayacak

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi
F1

İzole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motor sporları filmi

Le Mans 24 Saat, Eylül ayına ertelendi!
LM24

Le Mans 24 Saat, Eylül ayına ertelendi!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.