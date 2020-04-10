Le Mans 24 Saat programı revize edildi

Automobile Club de l'Ouest, koronavirüs nedeniyle 2020 Le Mans 24 Saat'in 18-20 Eylül tarihe alındığını açıklamıştı.

Ayrıca 2010'dan sonra ilk kez Le Mans 24 Saat öncesinde bir test seansı düzenlemeyeceğini de duyurdu.

Şimdi 88. kez gerçekleştirilecek efsanevi yarışın yeni hafta sonu programı yayınlandı ve kaybedilen test günlerini için daha fazla antrenman yapma şansı verildi.

Çarşamba günü ilk antrenman seansı toplamda beş saat sürecek. İkinci antrenman seansı ise üç saat olacak.

Bunun ardından 45 dakikalık bir sıralama seansı olacak. Bu seansta her sınıfta ilk altıya giren altı isim, ertesi gün yapılacak hiperpole seansında pole için savaşacak.

Hiper pole seansı toplamda yarım saat sürecek. Bundan kısa bir süre önce de bir saatlik üçüncü antrenman seansı yapılacak.

Ayrıca dördüncü ve final antrenman seansı ise hiper pole bölümünden yarım saat sonra başlayacak ve üç saat sürecek.

Yarış gününün sabahında 15 dakikalık bir ısınma seansı olacak.

Yerel saatle 14:30'da da Le Mans 24 Saat başlayacak.

Yeni Le Mans 24 Saat hafta sonu programı

16 Eylül Çarşamba

13:00-18:00 - 1. antrenman

20:00-23:00 - 2. antrenman

23:15-00:00 - Sıralama

17 Eylül Perşembe

17:00-18:00 - 3. antrenman

20:00-20:30 - 'Hiperpole'

21:00-00:00 - 4. antrenman

Cumartesi 19 Eylül

08:15-08:30 - Isınma turları

14:30 - 88. Le Mans 24 Saat'in başlangıcı