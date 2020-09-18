Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!
Kamui Kobayashi, yakın geçen Hiperpole seansında #1 Rebellion’ın önünde yer alarak 2020 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonunu elde etti.
Bu sene ilk kez uygulanan 30 dakikalık Hiperpole seansında, ilk sıralama seansında kendi sınıflarında ilk altı sırada yer alan araçlar mücadele etti.
#7 Toyota’nın direksiyonundaki Kobayashi, ilk turunda 3:15.920’lik bir derece elde etti ve #8 Toyota’dan Kazuki Nakajima’nın 0.5 saniye önünde yer aldı.
Sonrasında #1 Rebellion sürücüsü Gustavo Menezes, 3:15.822 ile bağımsız ve hibrit olmayan bir araç için La Sarthe pistindeki en hızlı turu atarak ilk sıraya yükseldi.
Sonrasında Kobayashi’den 3:15.267’lik bir tur geldi ve böylece #7 Toyota pole pozisyonunu almayı başardı.
#1 Rebellion ikinci olarak çok iyi bir sonuç elde ederken, son denemesinde derecesini geliştiren #8 Toyota buna rağmen üçüncü sırada kaldı.
#3 Rebellion, Louis Deletraz’ın performansıyla dördüncü olurken, #4 ByKolles beşinci sırada yer aldı.
LMP2’de pole pozisyonu Paul di Resta’nın 3:24.528’lik turuyla #22 United Autosports ORECA’nın olurken, #26 G-Drive Jean-Eric Vergne ile ikinci, #29 Team Nederland ORECA Nyck de Vries ile üçüncü sırada yer aldı.
GTE Pro’da pole pozisyonu Gianmaria Bruni’nin 3:50.874’lük turu ile #91 Porsche’ye giderken, #51 AF Corse Ferrari ikinci, #95 Aston Martin üçüncü oldu.
GTE Am’de ise Come Ledogar’ın 3:51.266’lık turu ile #61 Luzich Ferrari pole pozisyonunu elde etti. #77 Dempsey-Proton Porsche ikinci olurken, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü sırada kendisine yer buldu.
Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 TF Sport ise Charlie Eastwood’un turuyla 5. sırada yer aldı.
2020 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi TSİ 15:30'da başlayacak.
Seans sonucu:
|Poz.
|#
|Sürücü
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Araç
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|3'15.267
|2
|1
| Bruno Senna
Norman Nato
Gustavo Menezes
|Rebellion R13
|LMP1
|3'15.822
|0.555
|0.555
|3
|8
| Sebastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|3'16.649
|1.382
|0.827
|4
|3
| Romain Dumas
Nathanael Berthon
Louis Deletraz
|Rebellion R13
|LMP1
|3'18.330
|3.063
|1.681
|5
|4
| Tom Dillmann
Bruno Spengler
Oliver Webb
|ENSO CLM P1/01
|LMP1
|3'23.043
|7.776
|4.713
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul di Resta
|Oreca 07
|LMP2
|3'24.528
|9.261
|1.485
|7
|26
| Roman Rusinov
Jean-Eric Vergne
Mikkel Jensen
|Aurus 01
|LMP2
|3'24.860
|9.593
|0.332
|8
|29
| Frits van Eerd
Giedo van der Garde
Nyck de Vries
|Oreca 07
|LMP2
|3'25.062
|9.795
|0.202
|9
|33
| Kenta Yamashita
Mark Patterson
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|3'25.426
|10.159
|0.364
|10
|32
| William Owen
Alex Brundle
Job van Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|3'25.671
|10.404
|0.245
|11
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|3'25.875
|10.608
|0.204
|12
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frederic Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|3'50.874
|35.607
|24.999
|13
|51
| Alessandro Pier Guidi
James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'51.115
|35.848
|0.241
|14
|95
| Nicki Thiim
Marco Sorensen
Richard Westbrook
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|3'51.241
|35.974
|0.126
|15
|61
| Francesco Piovanetti
Oswaldo Negri Jr
Come Ledogar
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'51.266
|35.999
|0.025
|16
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'51.322
|36.055
|0.056
|17
|97
| Maxime Martin
Alex Lynn
Harry Tincknell
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|3'51.324
|36.057
|0.002
|18
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
Sam Bird
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'51.515
|36.248
|0.191
|19
|56
| Egidio Perfetti
Larry ten Voorde
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'51.647
|36.380
|0.132
|20
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|3'51.770
|36.503
|0.123
|21
|98
| Paul Dalla Lana
Ross Gunn
Augusto Farfus
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'52.105
|36.838
|0.335
|22
|90
| Salih Yoluc
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'52.299
|37.032
|0.194
|23
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Andrew Watson
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.346
|37.079
|0.047
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Le Mans
|Etkinlik
|Le Mans 24 Saat
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Kamui Kobayashi
|Takımlar
|Toyota Gazoo Racing WEC
|Editör
|Filip Cleeren