Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!

Bu sene ilk kez uygulanan 30 dakikalık Hiperpole seansında, ilk sıralama seansında kendi sınıflarında ilk altı sırada yer alan araçlar mücadele etti.

#7 Toyota’nın direksiyonundaki Kobayashi, ilk turunda 3:15.920’lik bir derece elde etti ve #8 Toyota’dan Kazuki Nakajima’nın 0.5 saniye önünde yer aldı.

Sonrasında #1 Rebellion sürücüsü Gustavo Menezes, 3:15.822 ile bağımsız ve hibrit olmayan bir araç için La Sarthe pistindeki en hızlı turu atarak ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında Kobayashi’den 3:15.267’lik bir tur geldi ve böylece #7 Toyota pole pozisyonunu almayı başardı.

#1 Rebellion ikinci olarak çok iyi bir sonuç elde ederken, son denemesinde derecesini geliştiren #8 Toyota buna rağmen üçüncü sırada kaldı.

#3 Rebellion, Louis Deletraz’ın performansıyla dördüncü olurken, #4 ByKolles beşinci sırada yer aldı.

LMP2’de pole pozisyonu Paul di Resta’nın 3:24.528’lik turuyla #22 United Autosports ORECA’nın olurken, #26 G-Drive Jean-Eric Vergne ile ikinci, #29 Team Nederland ORECA Nyck de Vries ile üçüncü sırada yer aldı.

GTE Pro’da pole pozisyonu Gianmaria Bruni’nin 3:50.874’lük turu ile #91 Porsche’ye giderken, #51 AF Corse Ferrari ikinci, #95 Aston Martin üçüncü oldu.

GTE Am’de ise Come Ledogar’ın 3:51.266’lık turu ile #61 Luzich Ferrari pole pozisyonunu elde etti. #77 Dempsey-Proton Porsche ikinci olurken, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 TF Sport ise Charlie Eastwood’un turuyla 5. sırada yer aldı.

2020 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi TSİ 15:30'da başlayacak.

Seans sonucu: