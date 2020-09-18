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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Sıralama turları raporu

Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!

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Le Mans 24 Saat: Pole pozisyonu #7 Toyota’nın, GTE Am’de Salih beşinci!
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Kamui Kobayashi, yakın geçen Hiperpole seansında #1 Rebellion’ın önünde yer alarak 2020 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

Bu sene ilk kez uygulanan 30 dakikalık Hiperpole seansında, ilk sıralama seansında kendi sınıflarında ilk altı sırada yer alan araçlar mücadele etti.

#7 Toyota’nın direksiyonundaki Kobayashi, ilk turunda 3:15.920’lik bir derece elde etti ve #8 Toyota’dan Kazuki Nakajima’nın 0.5 saniye önünde yer aldı.

Sonrasında #1 Rebellion sürücüsü Gustavo Menezes, 3:15.822 ile bağımsız ve hibrit olmayan bir araç için La Sarthe pistindeki en hızlı turu atarak ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında Kobayashi’den 3:15.267’lik bir tur geldi ve böylece #7 Toyota pole pozisyonunu almayı başardı.

#1 Rebellion ikinci olarak çok iyi bir sonuç elde ederken, son denemesinde derecesini geliştiren #8 Toyota buna rağmen üçüncü sırada kaldı.

#3 Rebellion, Louis Deletraz’ın performansıyla dördüncü olurken, #4 ByKolles beşinci sırada yer aldı.

LMP2’de pole pozisyonu Paul di Resta’nın 3:24.528’lik turuyla #22 United Autosports ORECA’nın olurken, #26 G-Drive Jean-Eric Vergne ile ikinci, #29 Team Nederland ORECA Nyck de Vries ile üçüncü sırada yer aldı.

GTE Pro’da pole pozisyonu Gianmaria Bruni’nin 3:50.874’lük turu ile #91 Porsche’ye giderken, #51 AF Corse Ferrari ikinci, #95 Aston Martin üçüncü oldu.

GTE Am’de ise Come Ledogar’ın 3:51.266’lık turu ile #61 Luzich Ferrari pole pozisyonunu elde etti. #77 Dempsey-Proton Porsche ikinci olurken, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 TF Sport ise Charlie Eastwood’un turuyla 5. sırada yer aldı.

2020 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi TSİ 15:30'da başlayacak.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Araç Sınıf Zaman Fark Araç
1 7 GBR Mike Conway
JPN Kamui Kobayashi
ARG Jose Maria Lopez		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 3'15.267    
2 1 BRA Bruno Senna
FRA Norman Nato
USA Gustavo Menezes		 Rebellion R13 LMP1 3'15.822 0.555 0.555
3 8 SUI Sebastien Buemi
JPN Kazuki Nakajima
NZL Brendon Hartley		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 3'16.649 1.382 0.827
4 3 FRA Romain Dumas
FRA Nathanael Berthon
SUI Louis Deletraz		 Rebellion R13 LMP1 3'18.330 3.063 1.681
5 4 FRA Tom Dillmann
CAN Bruno Spengler
GBR Oliver Webb		 ENSO CLM P1/01 LMP1 3'23.043 7.776 4.713
6 22 GBR Philip Hanson
POR Filipe Albuquerque
GBR Paul di Resta		 Oreca 07 LMP2 3'24.528 9.261 1.485
7 26 RUS Roman Rusinov
FRA Jean-Eric Vergne
DEN Mikkel Jensen		 Aurus 01 LMP2 3'24.860 9.593 0.332
8 29 HOL Frits van Eerd
HOL Giedo van der Garde
HOL Nyck de Vries		 Oreca 07 LMP2 3'25.062 9.795 0.202
9 33 JPN Kenta Yamashita
USA Mark Patterson
DEN Anders Fjordbach		 Oreca 07 LMP2 3'25.426 10.159 0.364
10 32 USA William Owen
GBR Alex Brundle
HOL Job van Uitert		 Oreca 07 LMP2 3'25.671 10.404 0.245
11 37 CHN Ho-Pin Tung
FRA Gabriel Aubry
GBR Will Stevens		 Oreca 07 LMP2 3'25.875 10.608 0.204
12 91 ITA Gianmaria Bruni
AUT Richard Lietz
FRA Frederic Makowiecki		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3'50.874 35.607 24.999
13 51 ITA Alessandro Pier Guidi
GBR James Calado
BRA Daniel Serra		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.115 35.848 0.241
14 95 DEN Nicki Thiim
DEN Marco Sorensen
GBR Richard Westbrook		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 3'51.241 35.974 0.126
15 61 USA Francesco Piovanetti
BRA Oswaldo Negri Jr
FRA Come Ledogar		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'51.266 35.999 0.025
16 77 GER Christian Ried
ITA Riccardo Pera
AUS Matt Campbell		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'51.322 36.055 0.056
17 97 BEL Maxime Martin
GBR Alex Lynn
GBR Harry Tincknell		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 3'51.324 36.057 0.002
18 71 ITA Davide Rigon
ESP Miguel Molina
GBR Sam Bird		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.515 36.248 0.191
19 56 NOR Egidio Perfetti
HOL Larry ten Voorde
ITA Matteo Cairoli		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'51.647 36.380 0.132
20 92 DEN Michael Christensen
FRA Kevin Estre
BEL Laurens Vanthoor		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3'51.770 36.503 0.123
21 98 CAN Paul Dalla Lana
GBR Ross Gunn
BRA Augusto Farfus		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.105 36.838 0.335
22 90 TUR Salih Yoluc
IRL Charlie Eastwood
GBR Jonathan Adam		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.299 37.032 0.194
23 86 GBR Michael Wainwright
GBR Ben Barker
GBR Andrew Watson		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.346 37.079 0.047
Le Mans 24 Saat: Rebellion 4. antrenmanda da lider

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Kamui Kobayashi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Filip Cleeren

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