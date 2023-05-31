Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Dayanıklılık yarışlarının en prestijlisine yaklaşık 10 gün kala duyurulan Performans Dengesi değişiklikleri tam dört üreticiyi yakından etkiliyor: Toyota, Ferrari, Cadillac ve Porsche.

Seri yönetimi, dengeyi gözetmek amacıyla iki önemli noktada değişikliklere gitti: minimum ağırlık ve enerji düzeyleri.

En büyük ağırlık artışı elbette ilk üç yarışı kazanan Toyota GR010'a ait: aracın ağırlığı tam 37 kilogram arttırılıyor!

Şampiyonada ikinci sırada bulunan Ferrari'de 24 kilogram, Cadillac'da 11 kilogram, Porsche'de ise sadece 4 kilogramlık bir artış görmekteyiz.

Bu değişikliklerle birlikte Le Mans 24 Saat'te Toyota 1080 kilogram, Ferrari 1064 kilogram, Cadillac 1046 kilogram, minimum derecede artışa rağmen Cadillac'dan ağır durumdaki Porsche ise 1048 kilogram gibi bir ağırlığa sahip olacak.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Ferrari

Dikkat çeken bir diğer nokta, Peugeot tarafında hiçbir değişiklik olmaması.

Seriye dönüş kararını açıkladığından bu yana ilk Le Mans 24 Saat'i için hazırlanan Peugeot, herhangi bir değişiklikten etkilenmedi, dolayısıyla şu anda epey avantajlı durumda.

Bu değişikliklerin epey tartışılması kaçınılmaz, nitekim birçok üreticinin Hypercar sınıfına bağlılık göstermesinin sebebi seri yönetiminin (Automobile Club l'Ouest) kendilerine sezon boyunca sadece bir kez Performans Dengesi güncellemesi yapılacağını taahhüt etmesiydi.

Dahası, bu taahhüt "güncellemenin Le Mans 24 Saat öncesi yapılmamasını" da içeriyordu!

Basına açıklanan bu bilgilere rağmen Performans Dengesi kurallarının uygulanmasına yönetim belge gizliliğini koruyor, dolayısıyla bu kuralların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda kafalar karışık.