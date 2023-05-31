Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!
Le Mans 24 Saat öncesi tüm yarış dünyasını şok eden bir haberi sizlerle paylaşıyoruz: seri yönetimi, dört araç için beklenmedik bir Performans Dengesi değişikliğine gitmeye karar verdi!
Dayanıklılık yarışlarının en prestijlisine yaklaşık 10 gün kala duyurulan Performans Dengesi değişiklikleri tam dört üreticiyi yakından etkiliyor: Toyota, Ferrari, Cadillac ve Porsche.
Seri yönetimi, dengeyi gözetmek amacıyla iki önemli noktada değişikliklere gitti: minimum ağırlık ve enerji düzeyleri.
En büyük ağırlık artışı elbette ilk üç yarışı kazanan Toyota GR010'a ait: aracın ağırlığı tam 37 kilogram arttırılıyor!
Şampiyonada ikinci sırada bulunan Ferrari'de 24 kilogram, Cadillac'da 11 kilogram, Porsche'de ise sadece 4 kilogramlık bir artış görmekteyiz.
Bu değişikliklerle birlikte Le Mans 24 Saat'te Toyota 1080 kilogram, Ferrari 1064 kilogram, Cadillac 1046 kilogram, minimum derecede artışa rağmen Cadillac'dan ağır durumdaki Porsche ise 1048 kilogram gibi bir ağırlığa sahip olacak.
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen
Photo by: Ferrari
Dikkat çeken bir diğer nokta, Peugeot tarafında hiçbir değişiklik olmaması.
Seriye dönüş kararını açıkladığından bu yana ilk Le Mans 24 Saat'i için hazırlanan Peugeot, herhangi bir değişiklikten etkilenmedi, dolayısıyla şu anda epey avantajlı durumda.
Bu değişikliklerin epey tartışılması kaçınılmaz, nitekim birçok üreticinin Hypercar sınıfına bağlılık göstermesinin sebebi seri yönetiminin (Automobile Club l'Ouest) kendilerine sezon boyunca sadece bir kez Performans Dengesi güncellemesi yapılacağını taahhüt etmesiydi.
Dahası, bu taahhüt "güncellemenin Le Mans 24 Saat öncesi yapılmamasını" da içeriyordu!
Basına açıklanan bu bilgilere rağmen Performans Dengesi kurallarının uygulanmasına yönetim belge gizliliğini koruyor, dolayısıyla bu kuralların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda kafalar karışık.
Son Haberler
2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı
2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı 2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı
Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!
Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!
Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"
Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"
Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"
Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"
Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!
Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek! Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!
Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!
Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak! Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!
Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak!
Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak! Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak!
Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak
Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak
Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!
Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak! Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!
Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak!
Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak! Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak!
Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser
Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser
Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı
Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.