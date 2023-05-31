Kayıt Ol
Önceki / Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!
Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Le Mans 24 Saat öncesi tüm yarış dünyasını şok eden bir haberi sizlerle paylaşıyoruz: seri yönetimi, dört araç için beklenmedik bir Performans Dengesi değişikliğine gitmeye karar verdi!

Gary Watkins
Ekleyen:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Dayanıklılık yarışlarının en prestijlisine yaklaşık 10 gün kala duyurulan Performans Dengesi değişiklikleri tam dört üreticiyi yakından etkiliyor: Toyota, Ferrari, Cadillac ve Porsche. 

Seri yönetimi, dengeyi gözetmek amacıyla iki önemli noktada değişikliklere gitti: minimum ağırlık ve enerji düzeyleri. 

En büyük ağırlık artışı elbette ilk üç yarışı kazanan Toyota GR010'a ait: aracın ağırlığı tam 37 kilogram arttırılıyor!

Şampiyonada ikinci sırada bulunan Ferrari'de 24 kilogram, Cadillac'da 11 kilogram, Porsche'de ise sadece 4 kilogramlık bir artış görmekteyiz.

Bu değişikliklerle birlikte Le Mans 24 Saat'te Toyota 1080 kilogram, Ferrari 1064 kilogram, Cadillac 1046 kilogram, minimum derecede artışa rağmen Cadillac'dan ağır durumdaki Porsche ise 1048 kilogram gibi bir ağırlığa sahip olacak.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: Ferrari

Dikkat çeken bir diğer nokta, Peugeot tarafında hiçbir değişiklik olmaması.

Seriye dönüş kararını açıkladığından bu yana ilk Le Mans 24 Saat'i için hazırlanan Peugeot, herhangi bir değişiklikten etkilenmedi, dolayısıyla şu anda epey avantajlı durumda.

Bu değişikliklerin epey tartışılması kaçınılmaz, nitekim birçok üreticinin Hypercar sınıfına bağlılık göstermesinin sebebi seri yönetiminin (Automobile Club l'Ouest) kendilerine sezon boyunca sadece bir kez Performans Dengesi güncellemesi yapılacağını taahhüt etmesiydi.

Dahası, bu taahhüt "güncellemenin Le Mans 24 Saat öncesi yapılmamasını" da içeriyordu!

Basına açıklanan bu bilgilere rağmen Performans Dengesi kurallarının uygulanmasına yönetim belge gizliliğini koruyor, dolayısıyla bu kuralların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda kafalar karışık.

paylaşım
yorumlar

Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Villeneuve, Vanwall'dan tamamen ayrıldığını açıkladı

Villeneuve, Vanwall'dan tamamen ayrıldığını açıkladı

WEC

Villeneuve, Vanwall'dan tamamen ayrıldığını açıkladı Villeneuve, Vanwall'dan tamamen ayrıldığını açıkladı

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

WEC

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Le Mans

Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak! Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Son Haberler

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

WRC WRC
İtalya Rallisi

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı 2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

F1 Formula 1
İspanya GP

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

F1 Formula 1

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Le Mans
Le Mans 24 Saat
Gary Watkins

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek! Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!

Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!

WEC
Altay Gök

Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak! Goodyear-NASCAR işbirliği, Le Mans 24 Saat'te karşımızda olacak!

Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak!

Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak!

Le Mans
Le Mans 24 Saat
Rachit Thukral

Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak! Vanwall, Villeneuve'ü Le Mans'ta yarıştırmayacak!

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

WEC
Gary Watkins

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Le Mans
Gary Watkins

Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak! Valentino Rossi'nin hedefi gelecek sezon Le Mans 24 Saat'te yarışmak!

Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak!

Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak!

Le Mans
Gary Watkins

Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak! Le Mans 24 Saat'te lastik battaniyesi yasağı uygulanmayacak!

Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser

Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser

WEC
Rachit Thukral

Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser

Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı

Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı

Le Mans
Gary Watkins

Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı Porsche, 2023 Le Mans 24 Saat için özel renk tasarımlarını tanıttı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol