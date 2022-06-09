Le Mans 24 Saat: Kobayashi zorladı, Hartley #8 Toyota'ya pole pozisyonunu getirdi

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Le Mans 24 Saat öncesinde pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı Hyperpole seansı, her zamanki gibi 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve dünkü sıralama turlarında, her klasmanda ilk altıya giren isimler, pole pozisyonu için çekiştiler.

#8 Toyota'da direksiyona geçen Brendon Hartley ilk bölümde 3:25.813'lük bir zaman turu yakaladı ve ilk sıraya oturdu.

Seansın sonunda dereceler 3:25'in de altına inerken, #36 Alpine'de Nicolas Lapierre 3:24.850 yaparak liderliğe yükseldi.

Kamui Kobayashi, 3:24.828 ile #7 Toyota'yı ilk sıraya oturtsa da, son sözü 3:24.408 yapan #8 Toyota sürücüsü Hartley söyledi.

Böylelikle pole pozisyonu Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'dan oluşan #8 Toyota'ya gitmiş oldu.

Kobayashi'nin takımı #7 Toyota 0.420 saniye geride ikinci olurken, Japon üretici bu sonuçla ilk iki sırayı kapmış oldu.

Üçüncü sırada ise Hyperpole bölümünde ileriye doğru büyük bir adım atan #36 Alpine yer aldı. Lapierre'in turu Kobayashi'den sadece 0.022 saniye yavaştı.

Glickenhaus sürücüleri, Hyperpole'de geride kaldılar. #709 Glickenhaus'ta Ryan Briscoe, en iyi derecenin 1.4 saniye gerisinde dördüncü olurken, #708 Glickenhaus'ta Olivier Pla 1.9 saniye geride beşinci oldu.

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast Fotoğraf: Nikolaz Godet

LMP2 sınıfında #31 WRT Oreca 07-Gibson'ın direksiyonuna geçen Robin Frijns, 3:28.394 yaparak kendi sınıfında pole pozisyonunu kazandı.

Bu tur, Norman Nato ile 3:29.697 yapan #41 Team By WRT'den 1.3 saniye daha iyiydi.

İlk üçü #22 United Autosports ile 3:30.070 yapan Filipe Albuquerque tamamladı. #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 3:30.373'le dördüncü, #9 Prema Orlen Team'de 3:31.115 yapan Louis Deletraz beşinci oldu.

GTE Pro sınıfında pole pozisyonu 3:34.985'lik bir zaman turu yakalayan #64 Corvette Racing sürücüsü Nick Tandy'e gitti.

#63 Corvette Racing'den Antonio Garcia'nın 0.1 saniye geride ikinci olmasıyla Corvette, ilk iki sırayı eline geçirmiş oldu.

#91 ve #92 Porsche sürücüleri, bu klasmanı üçüncü ve dördüncü tamamlarken, #52 ve #51 AF Corse Ferrari pilotları sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

GTE Am sınıfında pole pozisyonu #61 Af Corse Ferrari sürücüsü Vincent Abril'in oldu.

#57 Kessel Racing Ferrari'de Mikkel Jensen 3:52.751 yapıp ikinci olurken, ilk üçü #77 Dempsey Proton Racing'le 3:53.006 yapan Harry Tincknell tamamladı.

2022 Le Mans 24 Saat - Hyperpole sonucu: