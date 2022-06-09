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Le Mans / Le Mans 24 Saat Sıralama turları raporu

Le Mans 24 Saat: Kobayashi zorladı, Hartley #8 Toyota'ya pole pozisyonunu getirdi

Toyota sürücüsü Brendon Hartley, keyifli Hyperpole sıralama turlarında en hızlı zamana imza attı ve #8 Toyota'ya pole pozisyonunu getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Le Mans 24 Saat: Kobayashi zorladı, Hartley #8 Toyota'ya pole pozisyonunu getirdi
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Le Mans 24 Saat öncesinde pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı Hyperpole seansı, her zamanki gibi 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve dünkü sıralama turlarında, her klasmanda ilk altıya giren isimler, pole pozisyonu için çekiştiler.

#8 Toyota'da direksiyona geçen Brendon Hartley ilk bölümde 3:25.813'lük bir zaman turu yakaladı ve ilk sıraya oturdu.

Seansın sonunda dereceler 3:25'in de altına inerken, #36 Alpine'de Nicolas Lapierre 3:24.850 yaparak liderliğe yükseldi.

Kamui Kobayashi, 3:24.828 ile #7 Toyota'yı ilk sıraya oturtsa da, son sözü 3:24.408 yapan #8 Toyota sürücüsü Hartley söyledi.

Böylelikle pole pozisyonu Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'dan oluşan #8 Toyota'ya gitmiş oldu.

Kobayashi'nin takımı #7 Toyota 0.420 saniye geride ikinci olurken, Japon üretici bu sonuçla ilk iki sırayı kapmış oldu.

Üçüncü sırada ise Hyperpole bölümünde ileriye doğru büyük bir adım atan #36 Alpine yer aldı. Lapierre'in turu Kobayashi'den sadece 0.022 saniye yavaştı.

Glickenhaus sürücüleri, Hyperpole'de geride kaldılar. #709 Glickenhaus'ta Ryan Briscoe, en iyi derecenin 1.4 saniye gerisinde dördüncü olurken, #708 Glickenhaus'ta Olivier Pla 1.9 saniye geride beşinci oldu.

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast

Fotoğraf: Nikolaz Godet

LMP2 sınıfında #31 WRT Oreca 07-Gibson'ın direksiyonuna geçen Robin Frijns, 3:28.394 yaparak kendi sınıfında pole pozisyonunu kazandı.

Bu tur, Norman Nato ile 3:29.697 yapan #41 Team By WRT'den 1.3 saniye daha iyiydi.

İlk üçü #22 United Autosports ile 3:30.070 yapan Filipe Albuquerque tamamladı. #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 3:30.373'le dördüncü, #9 Prema Orlen Team'de 3:31.115 yapan Louis Deletraz beşinci oldu.

GTE Pro sınıfında pole pozisyonu 3:34.985'lik bir zaman turu yakalayan #64 Corvette Racing sürücüsü Nick Tandy'e gitti.

#63 Corvette Racing'den Antonio Garcia'nın 0.1 saniye geride ikinci olmasıyla Corvette, ilk iki sırayı eline geçirmiş oldu.

#91 ve #92 Porsche sürücüleri, bu klasmanı üçüncü ve dördüncü tamamlarken, #52 ve #51 AF Corse Ferrari pilotları sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

GTE Am sınıfında pole pozisyonu #61 Af Corse Ferrari sürücüsü Vincent Abril'in oldu.

#57 Kessel Racing Ferrari'de Mikkel Jensen 3:52.751 yapıp ikinci olurken, ilk üçü #77 Dempsey Proton Racing'le 3:53.006 yapan Harry Tincknell tamamladı.

2022 Le Mans 24 Saat - Hyperpole sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Ortalama Süre Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 7 3'24.408  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 8 3'24.828 0.420
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 7 3'24.850 0.442
4 709 Australia Ryan Briscoe
United Kingdom Richard Westbrook
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 9 3'25.841 1.433
5 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 8 3'26.359 1.951
6 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 7 3'28.394 3.986
7 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 7 3'29.697 5.289
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 7 3'30.070 5.662
9 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 6 3'30.373 5.965
10 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 7 3'31.115 6.707
11 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 7 3'31.596 7.188
12 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 7 3'49.985 25.577
13 63 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 7 3'50.177 25.769
14 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 4 3'50.377 25.969
15 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 5 3'50.522 26.114
16 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 6 3'51.779 27.371
17 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 6 3'51.816 27.408
18 61 Monaco Louis Prette
Conrad Grunewald
Monaco Vincent Abril 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 7 3'52.594 28.186
19 57 Japan Takeshi Kimura
Switzerland Frederik Schandorff
Denmark Mikkel Jensen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 7 3'52.751 28.343
20 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3 3'53.006 28.598
21 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 4 3'53.578 29.170
22 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 3'53.757 29.349
23 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 8 3'53.869 29.461
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