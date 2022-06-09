Le Mans 24 Saat: Kobayashi zorladı, Hartley #8 Toyota'ya pole pozisyonunu getirdi
Toyota sürücüsü Brendon Hartley, keyifli Hyperpole sıralama turlarında en hızlı zamana imza attı ve #8 Toyota'ya pole pozisyonunu getirdi.
Le Mans 24 Saat öncesinde pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı Hyperpole seansı, her zamanki gibi 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve dünkü sıralama turlarında, her klasmanda ilk altıya giren isimler, pole pozisyonu için çekiştiler.
#8 Toyota'da direksiyona geçen Brendon Hartley ilk bölümde 3:25.813'lük bir zaman turu yakaladı ve ilk sıraya oturdu.
Seansın sonunda dereceler 3:25'in de altına inerken, #36 Alpine'de Nicolas Lapierre 3:24.850 yaparak liderliğe yükseldi.
Kamui Kobayashi, 3:24.828 ile #7 Toyota'yı ilk sıraya oturtsa da, son sözü 3:24.408 yapan #8 Toyota sürücüsü Hartley söyledi.
Böylelikle pole pozisyonu Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'dan oluşan #8 Toyota'ya gitmiş oldu.
Kobayashi'nin takımı #7 Toyota 0.420 saniye geride ikinci olurken, Japon üretici bu sonuçla ilk iki sırayı kapmış oldu.
Üçüncü sırada ise Hyperpole bölümünde ileriye doğru büyük bir adım atan #36 Alpine yer aldı. Lapierre'in turu Kobayashi'den sadece 0.022 saniye yavaştı.
Glickenhaus sürücüleri, Hyperpole'de geride kaldılar. #709 Glickenhaus'ta Ryan Briscoe, en iyi derecenin 1.4 saniye gerisinde dördüncü olurken, #708 Glickenhaus'ta Olivier Pla 1.9 saniye geride beşinci oldu.
#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast
Fotoğraf: Nikolaz Godet
LMP2 sınıfında #31 WRT Oreca 07-Gibson'ın direksiyonuna geçen Robin Frijns, 3:28.394 yaparak kendi sınıfında pole pozisyonunu kazandı.
Bu tur, Norman Nato ile 3:29.697 yapan #41 Team By WRT'den 1.3 saniye daha iyiydi.
İlk üçü #22 United Autosports ile 3:30.070 yapan Filipe Albuquerque tamamladı. #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 3:30.373'le dördüncü, #9 Prema Orlen Team'de 3:31.115 yapan Louis Deletraz beşinci oldu.
GTE Pro sınıfında pole pozisyonu 3:34.985'lik bir zaman turu yakalayan #64 Corvette Racing sürücüsü Nick Tandy'e gitti.
#63 Corvette Racing'den Antonio Garcia'nın 0.1 saniye geride ikinci olmasıyla Corvette, ilk iki sırayı eline geçirmiş oldu.
#91 ve #92 Porsche sürücüleri, bu klasmanı üçüncü ve dördüncü tamamlarken, #52 ve #51 AF Corse Ferrari pilotları sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.
GTE Am sınıfında pole pozisyonu #61 Af Corse Ferrari sürücüsü Vincent Abril'in oldu.
#57 Kessel Racing Ferrari'de Mikkel Jensen 3:52.751 yapıp ikinci olurken, ilk üçü #77 Dempsey Proton Racing'le 3:53.006 yapan Harry Tincknell tamamladı.
2022 Le Mans 24 Saat - Hyperpole sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|7
|3'24.408
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|8
|3'24.828
|0.420
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|7
|3'24.850
|0.442
|4
|709
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|9
|3'25.841
|1.433
|5
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|8
|3'26.359
|1.951
|6
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|7
|3'28.394
|3.986
|7
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|7
|3'29.697
|5.289
|8
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|7
|3'30.070
|5.662
|9
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|6
|3'30.373
|5.965
|10
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|7
|3'31.115
|6.707
|11
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|7
|3'31.596
|7.188
|12
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|7
|3'49.985
|25.577
|13
|63
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|7
|3'50.177
|25.769
|14
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|4
|3'50.377
|25.969
|15
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|5
|3'50.522
|26.114
|16
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|6
|3'51.779
|27.371
|17
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|6
|3'51.816
|27.408
|18
|61
| Louis Prette
Conrad Grunewald
Vincent Abril
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|7
|3'52.594
|28.186
|19
|57
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|7
|3'52.751
|28.343
|20
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3
|3'53.006
|28.598
|21
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|4
|3'53.578
|29.170
|22
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|3'53.757
|29.349
|23
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|8
|3'53.869
|29.461
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