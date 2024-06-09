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Test raporu
Le Mans 24 Hours of Le Mans test günü

Le Mans 24 Saat: Kobayashi test seansında Toyota ile lider!

Le Mans 24 Saat yarışının önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası öncesi resmi test gününde, Toyota pist üzerinde avantajlı göründü.

Neva Ünsaldı
Güncel:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Kamui Kobayashi, Pazar günü Le Mans Test Günü'nün iki üç saatlik seansından ilkinde, #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar ile 3:28.467'lik bir tur atarak zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Bu tur, fabrika Porsche Penske Motorsport takımının #6 963 LMDh aracıyla yarışan Porsche sürücüsü Kevin Estre'nin 3:29.205'lik zamanından 0.7 saniyeden daha fazla bir farkla önde yer aldı.

BMW, WRT takımı tarafından yönetilen M Hybrid V8 LMDh araçlarının en iyisiyle üçüncü sırayı aldı ve Robin Frijns, #20 araçla 3:29.433'lük bir tur atarak zirveye bir saniyeden daha yakın bir farkla yer aldı.

Bu yıl WEC'de SC63 LMDh aracıyla zorlanan Lamborghini, dördüncü sırayı aldı. Mirko Bortolotti, Iron Lynx takımının tam sezon WEC girişli olan #63 araçla seansın başında 3:29.639s'ye kadar indi ve ardından hafta sonu Zandvoort'ta yapılacak olan iki DTM yarışına katılmak üzere ayrıldı.

En iyi Ferrari sonucu Robert Kubica'nın kullandığı AF Corse uydu takımıyla geldi ve #83 499P LMH ile 3:29.732 zamanıyla ilk seansın beşinci sırasına yerleşti.

İkinci Toyota, Sebastien Buemi'nin 3:28.823'lük zamanı ile ilk altıyı tamamladı.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

Photo by: Rainier Ehrhardt

Porsche, Hypercar sınıfındaki kalan fabrika araçlarıyla altıncı ve yedinci sırayı aldı; Michael Christensen, Mathieu Jaminet'ten neredeyse 0.1 saniye farkla önde yer aldı.

Peugeot, güncellenmiş 9X8 LMH araçlarından birini Mikkel Jensen'in zamanıyla ilk 10'a soktu ve tam fabrika 499P'lerin ilki, Alessandro Pier Guidi'nin ellerinde ilk 10'u tamamladı.

En iyi Cadillac V-Series.R LMDh, Ganassi takımı tarafından yönetilen #2 WEC tam sezon girişliydi ve direksiyonda Alex Lynn vardı. İki Alpine A424 LMDh ise 23 araçlı Hypercar klasmanında 20. ve 21. pozisyonları aldı.

Jose Maria Lopez, eski takım arkadaşı Mike Conway'in bir bisiklet kazasında aldığı yaralanmaların ardından Toyota'nın Hypercar kadrosuna geri döndü ve Arjantinli sürücü, Kobayashi'nin seansın en iyi zamanından neredeyse tam bir saniye yavaş kalarak #7 araçta 10 tur attı.

Kobayashi'nin seansı zirveye taşıyan zamanı, geçen yılki yarış öncesi testin açılış seansında Ferrari'den Antonio Fuoco'nun 3:30.685'lik en iyi zamanından bir saniyeden fazla ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin öğleden sonra yaptığı 3:29.504'lük en iyi zamanından 0.1 saniye daha iyiydi.
Pist koşulları seansın başlangıcından itibaren iyiydi.

Hafta sonunun geri kalanında Zandvoort'a dönerek Emil Frey Ferrari takımıyla DTM'deki yerini almak için Action Express Racing Caddy'sinde ile ilk sırayı alan Cadillac sürücüsü Jack Aitken, önceki yıllara göre "daha iyi" hissettiğini belirtti.

#28 Idec Sport Oreca 07 - Gibson of Paul Lafargue, Job Van Uitert, Reshad De Gerus

#28 Idec Sport Oreca 07 - Gibson of Paul Lafargue, Job Van Uitert, Reshad De Gerus

Photo by: Marc Fleury

Tam sezon için şampiyonadan çıkarıldıktan sonra bu sene Le Mans'a geri dönen 16 araçlı LMP2 sınıfı, IDEC Sport tarafından domine edildi. Fransız takımının solo ORECA-Gibson 07 aracında Job van Uitert 3:37.044s ile en iyi zamanı yaptı ve bu süre United Autosports'tan Oliver Jarvis'in 3:37.176s'lik zamanından biraz daha iyiydi. Üçüncü sırayı AO by TF ORECA'da Louis Deletraz 3:37.394s ile aldı.

2024 için yeni olan LMGT3 sınıfında, iki Auto Sport Promotion Lexus RC F GT3 en üst sıraları aldı. Kelvin van der Linde, takım arkadaşı Esteban Masson'dan yarım saniyeden biraz fazla bir farkla önde 4:00.106s ile liderliği aldı. Seal Gelael, iki WRT BMW M4 GT3'ün en iyisiyle üçüncü sırayı aldı.

Seans, Lorenzo Fluxa'nın Porsche Curves'te #37 Cool Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 ile kaza yapmasıyla iki dakika erken sona erdi.

#78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 of Arnold Robin, Timur Boguslavskiy, Kelvin Van Der Linde

#78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 of Arnold Robin, Timur Boguslavskiy, Kelvin Van Der Linde

Photo by: Marc Fleury

Bu, Renger van der Zande'nin #3 Cadillac'ta yakıt borusu sorunu nedeniyle Mulsanne Corner'dan Indianapolis'e doğru giderken kenara çekilmesiyle gerçekleşen kısa bir duraklamanın ardından üç saatlik süredeki ikinci kırmızı bayrak oldu.

2024 itibariyle güvenlik aracı prosedüründe yapılan küçük değişikliklere takımlar ve sürücüler için aşinalık sağlamak amacıyla seans boyunca güvenlik aracı da devreye girdi.

İkinci seans yerel saatle 15:30'da başlayacak.

Le Mans 24 Saat test günü - İlk seans sonucu:

POS # TEAM VEHICLE TIME Gap LAPS CLASS
1 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid 3:28.467 - 35 HYPERCAR
2 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 3:29.205 +0.738 33 HYPERCAR
3 20 BMW M Team WRT BMW M HYBRID V8 3:29.433 +0.966 35 HYPERCAR
4 63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 3:29.639 +1.172 35 HYPERCAR
5 83 AF Corse Ferrari 499P 3:29.732 +1.265 31 HYPERCAR
6 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid 3:29.823 +1.356 36 HYPERCAR
7 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 3:29.885 +1.418 33 HYPERCAR
8 4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 3:29.915 +1.448 26 HYPERCAR
9 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 3:30.136 +1.669 28 HYPERCAR
10 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P 3:30.367 +1.900 33 HYPERCAR
11 99 Proton Competition Porsche 963 3:30.423 +1.956 23 HYPERCAR
12 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P 3:30.589 +2.122 30 HYPERCAR
13 94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 3:30.853 +2.386 20 HYPERCAR
14 12 Hertz Team JOTA Porsche 963 3:31.267 +2.800 30 HYPERCAR
15 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 3:31.269 +2.802 35 HYPERCAR
16 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R 3:31.882 +3.415 28 HYPERCAR
17 15 BMW M Team WRT BMW M HYBRID V8 3:31.899 +3.432 29 HYPERCAR
18 19 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 3:31.964 +3.497 25 HYPERCAR
19 311 Whelen Cadillac Racing Cadillac V-Series.R 3:32.414 +3.947 28 HYPERCAR
20 36 Alpine Endurance Team Alpine A424 3:32.505 +4.038 31 HYPERCAR
21 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 3:32.728 +4.261 25 HYPERCAR
22 11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C 3:35.758 +7.291 30 HYPERCAR
23 28 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson 3:37.044 +8.577 31 LMP2
24 22 United Autosports Oreca 07 - Gibson 3:37.176 +8.709 27 LMP2
25 14 AO by TF Oreca 07 - Gibson 3:37.394 +8.927 32 LMP2
26 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R 3:37.422 +8.955 11 HYPERCAR
27 34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson 3:37.762 +9.295 33 LMP2
28 65 Panis Racing Oreca 07 - Gibson 3:38.159 +9.692 33 LMP2
29 23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson 3:38.264 +9.797 34 LMP2
30 37 COOL Racing Oreca 07 - Gibson 3:38.266 +9.799 32 LMP2
31 10 Vector Sport Oreca 07 - Gibson 3:38.641 +10.174 31 LMP2
32 25 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson 3:38.665 +10.198 37 LMP2
33 45 Crowdstrike Racing by APR Oreca 07 - Gibson 3:39.262 +10.795 35 LMP2
34 183 AF Corse Oreca 07 - Gibson 3:39.619 +11.152 32 LMP2
35 30 Duqueine Team Oreca 07 - Gibson 3:39.629 +11.162 33 LMP2
36 47 COOL Racing Oreca 07 - Gibson 3:40.299 +11.832 28 LMP2
37 24 Nielsen Racing Oreca 07 - Gibson 3:41.007 +12.540 26 LMP2
38 9 Proton Competition Oreca 07 - Gibson 3:41.348 +12.881 33 LMP2
39 33 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson 3:43.812 +15.345 23 LMP2
40 78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 4:00.106 +31.639 33 LMGT3
41 87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 4:00.668 +32.201 22 LMGT3
42 31 Team WRT BMW M4 LMGT3 4:00.929 +32.462 32 LMGT3
43 59 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo 4:01.173 +32.706 30 LMGT3
44 70 Inception Racing McLaren 720S LMGT3 Evo 4:01.194 +32.727 32 LMGT3
45 46 Team WRT BMW M4 LMGT3 4:01.329 +32.862 32 LMGT3
46 60 Iron Lynx Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 4:01.533 +33.066 29 LMGT3
47 85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 4:01.645 +33.178 30 LMGT3
48 27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3 4:01.721 +33.254 30 LMGT3
49 54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 4:01.771 +33.304 31 LMGT3
50 88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 4:01.921 +33.454 27 LMGT3
51 44 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 4:02.276 +33.809 29 LMGT3
52 82 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R 4:02.343 +33.876 35 LMGT3
53 95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo 4:02.388 +33.921 25 LMGT3
54 66 JMW Motorsport Ferrari 296 LMGT3 4:02.473 +34.006 29 LMGT3
55 155 Spirit of Race Ferrari 296 LMGT3 4:02.544 +34.077 33 LMGT3
56 77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 4:02.567 +34.100 30 LMGT3
57 86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 4:02.573 +34.106 31 LMGT3
58 92 Manthey PureRxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3 4:03.088 +34.621 34 LMGT3
59 91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3 4:03.128 +34.661 32 LMGT3
60 55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 4:03.590 +35.123 32 LMGT3
61 81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R 4:03.966 +35.499 32 LMGT3
62 777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR LMGT3 4:04.385 +35.918 31 LMGT3

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