Le Mans 24 Saat: Kobayashi test seansında Toyota ile lider!

Kamui Kobayashi, Pazar günü Le Mans Test Günü'nün iki üç saatlik seansından ilkinde, #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar ile 3:28.467'lik bir tur atarak zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Bu tur, fabrika Porsche Penske Motorsport takımının #6 963 LMDh aracıyla yarışan Porsche sürücüsü Kevin Estre'nin 3:29.205'lik zamanından 0.7 saniyeden daha fazla bir farkla önde yer aldı.

BMW, WRT takımı tarafından yönetilen M Hybrid V8 LMDh araçlarının en iyisiyle üçüncü sırayı aldı ve Robin Frijns, #20 araçla 3:29.433'lük bir tur atarak zirveye bir saniyeden daha yakın bir farkla yer aldı.

Bu yıl WEC'de SC63 LMDh aracıyla zorlanan Lamborghini, dördüncü sırayı aldı. Mirko Bortolotti, Iron Lynx takımının tam sezon WEC girişli olan #63 araçla seansın başında 3:29.639s'ye kadar indi ve ardından hafta sonu Zandvoort'ta yapılacak olan iki DTM yarışına katılmak üzere ayrıldı.

En iyi Ferrari sonucu Robert Kubica'nın kullandığı AF Corse uydu takımıyla geldi ve #83 499P LMH ile 3:29.732 zamanıyla ilk seansın beşinci sırasına yerleşti.

İkinci Toyota, Sebastien Buemi'nin 3:28.823'lük zamanı ile ilk altıyı tamamladı.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: Rainier Ehrhardt

Porsche, Hypercar sınıfındaki kalan fabrika araçlarıyla altıncı ve yedinci sırayı aldı; Michael Christensen, Mathieu Jaminet'ten neredeyse 0.1 saniye farkla önde yer aldı.

Peugeot, güncellenmiş 9X8 LMH araçlarından birini Mikkel Jensen'in zamanıyla ilk 10'a soktu ve tam fabrika 499P'lerin ilki, Alessandro Pier Guidi'nin ellerinde ilk 10'u tamamladı.

En iyi Cadillac V-Series.R LMDh, Ganassi takımı tarafından yönetilen #2 WEC tam sezon girişliydi ve direksiyonda Alex Lynn vardı. İki Alpine A424 LMDh ise 23 araçlı Hypercar klasmanında 20. ve 21. pozisyonları aldı.

Jose Maria Lopez, eski takım arkadaşı Mike Conway'in bir bisiklet kazasında aldığı yaralanmaların ardından Toyota'nın Hypercar kadrosuna geri döndü ve Arjantinli sürücü, Kobayashi'nin seansın en iyi zamanından neredeyse tam bir saniye yavaş kalarak #7 araçta 10 tur attı.

Kobayashi'nin seansı zirveye taşıyan zamanı, geçen yılki yarış öncesi testin açılış seansında Ferrari'den Antonio Fuoco'nun 3:30.685'lik en iyi zamanından bir saniyeden fazla ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin öğleden sonra yaptığı 3:29.504'lük en iyi zamanından 0.1 saniye daha iyiydi.

Pist koşulları seansın başlangıcından itibaren iyiydi.

Hafta sonunun geri kalanında Zandvoort'a dönerek Emil Frey Ferrari takımıyla DTM'deki yerini almak için Action Express Racing Caddy'sinde ile ilk sırayı alan Cadillac sürücüsü Jack Aitken, önceki yıllara göre "daha iyi" hissettiğini belirtti.

#28 Idec Sport Oreca 07 - Gibson of Paul Lafargue, Job Van Uitert, Reshad De Gerus Photo by: Marc Fleury

Tam sezon için şampiyonadan çıkarıldıktan sonra bu sene Le Mans'a geri dönen 16 araçlı LMP2 sınıfı, IDEC Sport tarafından domine edildi. Fransız takımının solo ORECA-Gibson 07 aracında Job van Uitert 3:37.044s ile en iyi zamanı yaptı ve bu süre United Autosports'tan Oliver Jarvis'in 3:37.176s'lik zamanından biraz daha iyiydi. Üçüncü sırayı AO by TF ORECA'da Louis Deletraz 3:37.394s ile aldı.

2024 için yeni olan LMGT3 sınıfında, iki Auto Sport Promotion Lexus RC F GT3 en üst sıraları aldı. Kelvin van der Linde, takım arkadaşı Esteban Masson'dan yarım saniyeden biraz fazla bir farkla önde 4:00.106s ile liderliği aldı. Seal Gelael, iki WRT BMW M4 GT3'ün en iyisiyle üçüncü sırayı aldı.

Seans, Lorenzo Fluxa'nın Porsche Curves'te #37 Cool Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 ile kaza yapmasıyla iki dakika erken sona erdi.

#78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 of Arnold Robin, Timur Boguslavskiy, Kelvin Van Der Linde Photo by: Marc Fleury

Bu, Renger van der Zande'nin #3 Cadillac'ta yakıt borusu sorunu nedeniyle Mulsanne Corner'dan Indianapolis'e doğru giderken kenara çekilmesiyle gerçekleşen kısa bir duraklamanın ardından üç saatlik süredeki ikinci kırmızı bayrak oldu.

2024 itibariyle güvenlik aracı prosedüründe yapılan küçük değişikliklere takımlar ve sürücüler için aşinalık sağlamak amacıyla seans boyunca güvenlik aracı da devreye girdi.

İkinci seans yerel saatle 15:30'da başlayacak.

Le Mans 24 Saat test günü - İlk seans sonucu: