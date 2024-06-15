Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında Kubica lider, De Vries kaza yaptı

Çoğu takım sürücülere aktif şartlarda pit stop yaptırmaya çalıştığı için 15 dakikalık kısa seansta 23 Hypercar aracından sadece 12'si zaman turu kaydetti ve Kubica, #83 AF Corse Ferrari 499P Le Mans Hypercar ile zirvede yer aldı.

Kubica'nın 3:29.260'lık tur zamanı, 51 numaralı Ferrari aracının direksiyonuna geçen Antonio Giovinazzi'den 0.409 saniye daha hızlıydı.

Seansın öne çıkan olayı Nyck de Vries'in Kevin van der Linde'nin kullandığı Lexus RC F GT3'ü ile temas yaşayıp, aracına hasar vermesiydi.

Bir başka olay da Matt Rao'nun Algarve Pro Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 aracıyla, Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series. R LMDh'nin direksiyonunda olan Sebastien Bourdais'e yandan çarpmasıyla meydana geldi.

Charles Milesi, #35 Alpine A424 LMDh ile Kubica'nın 1.843s gerisinde üçüncü en hızlı zamanı yaparken, pole pozisyonunu kazanan #6 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh dördüncü oldu.

Callum Ilott'un Çarşamba günü antrenmanında geçirdiği kazadan bu yana pistte ilk turlarını atan 12 numaralı Jota Porsche 963 LMDh ise Will Stevens ile beşinci oldu.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: Alexander Trienitz

Ben Barnicoat, #183 AF Corse ORECA'sıyla LMP2 klasmanında zirvede yer aldı.

Britanyalı pilot 3:36.884'lük turuyla Mathias Beche'nin Panis Racing aracının 0.651 saniye önünde yer alırken, IDEC Sport adına yarışan Job van Uitert üçüncü oldu.

LMGT3'te fabrika sürücüsü Daniel Serra, GR Racing Ferrari 296 GT3 ile zirvede yer aldı.

Brezilyalı pilot, Dennis Olsen'in #88 Proton Ford Mustang'inin 0.204 saniye önünde yer aldı.

2024 Le Mans 24 Saat yarışı TSi 17:00'de başlayacak.

2024 Le Mans 24 Saat ısınma seansı sonuçları: