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Le Mans Road to Le Mans

Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında Kubica lider, De Vries kaza yaptı

Robert Kubica'nın Ferrari'si Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde ısınma seansında zirvede yer alırken, Toyota'dan Nyck de Vries, Kelvin van der Linde'nin yavaşlayan Lexus'u ile çarpışarak hasar gördü.

Ezel Tan
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Çoğu takım sürücülere aktif şartlarda pit stop yaptırmaya çalıştığı için 15 dakikalık kısa seansta 23 Hypercar aracından sadece 12'si zaman turu kaydetti ve Kubica, #83 AF Corse Ferrari 499P Le Mans Hypercar ile zirvede yer aldı.

Kubica'nın 3:29.260'lık tur zamanı, 51 numaralı Ferrari aracının direksiyonuna geçen Antonio Giovinazzi'den 0.409 saniye daha hızlıydı.

Seansın öne çıkan olayı Nyck de Vries'in Kevin van der Linde'nin kullandığı Lexus RC F GT3'ü ile temas yaşayıp, aracına hasar vermesiydi.

Bir başka olay da Matt Rao'nun Algarve Pro Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 aracıyla, Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series. R LMDh'nin direksiyonunda olan Sebastien Bourdais'e yandan çarpmasıyla meydana geldi. 

Charles Milesi, #35 Alpine A424 LMDh ile Kubica'nın 1.843s gerisinde üçüncü en hızlı zamanı yaparken, pole pozisyonunu kazanan #6 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh dördüncü oldu.

Callum Ilott'un Çarşamba günü antrenmanında geçirdiği kazadan bu yana pistte ilk turlarını atan 12 numaralı Jota Porsche 963 LMDh ise Will Stevens ile beşinci oldu.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Photo by: Alexander Trienitz

Ben Barnicoat, #183 AF Corse ORECA'sıyla LMP2 klasmanında zirvede yer aldı.

Britanyalı pilot 3:36.884'lük turuyla Mathias Beche'nin Panis Racing aracının 0.651 saniye önünde yer alırken, IDEC Sport adına yarışan Job van Uitert üçüncü oldu.

LMGT3'te fabrika sürücüsü Daniel Serra, GR Racing Ferrari 296 GT3 ile zirvede yer aldı.

Brezilyalı pilot, Dennis Olsen'in #88 Proton Ford Mustang'inin 0.204 saniye önünde yer aldı.

2024 Le Mans 24 Saat yarışı TSi 17:00'de başlayacak.

2024 Le Mans 24 Saat ısınma seansı sonuçları:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 4

3'29.260

   234.414
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 5

+0.409

3'29.669

 0.409 233.957
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin Austria F. Habsburg France C. Milesi Alpine A424 3

+1.843

3'31.103

 1.434 232.368
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 4

+2.911

3'32.171

 1.068 231.198
5
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United Kingdom C. Ilott Porsche 963 4

+3.124

3'32.384

 0.213 230.966
6
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 4

+3.466

3'32.726

 0.342 230.595
7
Whelen Cadillac Racing HYPERCAR
311 Brazil P. Derani United Kingdom J. Aitken Brazil F. Drugovich Cadillac V-Series.R 4

+3.517

3'32.777

 0.051 230.539
8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 3

+3.590

3'32.850

 0.073 230.460
9
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 3

+4.436

3'33.696

 0.846 229.548
10
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
4 France M. Jaminet Brazil F. Nasr United Kingdom N. Tandy Porsche 963 4

+5.769

3'35.029

 1.333 228.125
11
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo United Kingdom B. Barnicoat
N. Varrone
Oreca 07 4

+7.624

3'36.884

 1.855 226.174
12
PANIS RACING LMP2
65 United States R. Sales Switzerland M. Beche United States S. Huffaker Oreca 07 4

+8.275

3'37.535

 0.651 225.497
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 Belgium S. Vandoorne United Kingdom P. diResta France L. Duval Peugeot 9X8 2024 4

+8.768

3'38.028

 0.493 224.987
14
Isotta Fraschini HYPERCAR
11
C. Bennett
France J. Vernay Canada A. Serravalle 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 4

+9.367

3'38.627

 0.599 224.371
15
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue Netherlands J. Uitert France R. de Gerus Oreca 07 4

+9.587

3'38.847

 0.220 224.145
16
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried
M. Capietto
Netherlands B. Viscaal 		Oreca 07 4

+11.765

3'41.025

 2.178 221.936
17
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland R. Cullen France P. Pilet Monaco S. Richelmi Oreca 07 3

+13.264

3'42.524

 1.499 220.441
18
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 Poland J. Smiechowski
V. Lomko
France C. Novalak 		Oreca 07 4

+15.787

3'45.047

 2.523 217.970
19
Cool Racing LMP2
47
N. Rao
United Kingdom M. Bell Denmark F. Vesti 		Oreca 07 4

+16.547

3'45.807

 0.760 217.236
20
GR RACING LMGT3
86 United Kingdom M. Wainwright Brazil D. Serra Italy R. Pera Ferrari 296 GT3 4

+28.938

3'58.198

 12.391 205.936
21
Proton Competition LMGT3
88 Italy G. Roda
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 4

+29.142

3'58.402

 0.204 205.760
22
INCEPTION RACING LMGT3
70 United States B. Iribe United Kingdom O. Millroy Switzerland F. Schandorff McLaren 720S GT3 Evo 4

+29.400

3'58.660

 0.258 205.537
23
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 4

+29.659

3'58.919

 0.259 205.314
24
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 4

+30.146

3'59.406

 0.487 204.897
25
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 4

+30.464

3'59.724

 0.318 204.625
26
Proton Competition LMGT3
44 United Kingdom J. Hartshorne United Kingdom B. Tuck Germany C. Mies Ford Mustang GT3 4

+30.665

3'59.925

 0.201 204.453
27
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 4

+30.835

4'00.095

 0.170 204.309
28
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 4

+33.141

4'02.401

 2.306 202.365
29
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 4

+36.483

4'05.743

 3.342 199.613
30
Spirit of Race LMGT3
155 Denmark J. Laursen
C. Laursen
United States J. Taylor 		Ferrari 296 GT3 4

+36.964

4'06.224

 0.481 199.223
31
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Spain A. Palou Cadillac V-Series.R 3

 

    
32
CADILLAC RACING HYPERCAR
3 France S. Bourdais Netherlands R. vanderZande New Zealand S. Dixon Cadillac V-Series.R 3

 

    
33
Toyota Racing HYPERCAR
7 Argentina J. Lopez Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 1

 

    
34
AO by TF LMP2
14 United States P. Hyett Switzerland L. Deletraz
A. Quinn
Oreca 07 3

 

    
35
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 4

 

    
36
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
19 France R. Grosjean Italy A. Caldarelli Italy M. Cairoli Lamborghini SC63 3

 

    
37
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 4

 

    
38
United Autosports LMP2
22 United Kingdom O. Jarvis
B. Garg
N. Siegel
Oreca 07 3

 

    
39
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
23 United States B. Keating Portugal F. Albuquerque United Kingdom B. Hanley Oreca 07 3

 

    
40
NIELSEN RACING LMP2
24 Switzerland F. Scherer Denmark D. Heinemeier Hansson United States K. Simpson Oreca 07 3

 

    
41
Algarve Pro Racing Team LMP2
25 Liechtenstein M. Kaiser United Kingdom O. Caldwell Canada R. De Angelis Oreca 07 3

 

    
42
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 2

 

    
43
DUQUEINE TEAM LMP2
30 United States J. Falb Australia J. Allen France J. Simmenauer Oreca 07 3

 

    
44
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 2

 

    
45
DKR Engineering LMP2
33 Germany A. Mattschull Austria R. Binder Germany L. Hörr Oreca 07 3

 

    
46
Cool Racing LMP2
37
L. Fluxá
Denmark M. Jakobsen Japan R. Miyata 		Oreca 07 3

 

    
47
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 Denmark O. Rasmussen United Kingdom P. Hanson United Kingdom J. Button Porsche 963 4

 

    
48
Crowdstrike Racing by APR LMP2
45 United States G. Kurtz United States C. Braun Netherlands N. Catsburg Oreca 07 3

 

    
49
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 4

 

    
50
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 3

 

    
51
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 3

 

    
52
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Russian Federation D. Kvyat Switzerland E. Mortara Lamborghini SC63 3

 

    
53
JMW Motorsport LMGT3
66 Italy G. Petrobelli Netherlands L. ten Voorde Turkey S. Yoluç Ferrari 296 GT3 2

 

    
54
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy South Africa K. vanderLinde 		Lexus RC F GT3 1

 

    
55
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2

 

    
56
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2

 

    
57
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Denmark M. Gatting Switzerland R. Frey Lamborghini Huracan GT3 Evo2 3

 

    
58
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 3

 

    
59
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 France J. Vergne Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 2024 3

 

    
60
United Autosports LMGT3
95 H. Hamaguchi Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 2

 

    
61
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani United Kingdom H. Tincknell France J. Andlauer Porsche 963 3

 

    
62
D'Station Racing LMGT3
777 Japan S. Hoshino
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 3

 

    
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