Le Mans 24 Saat: Isınma turlarında Kubica lider, De Vries kaza yaptı
Robert Kubica'nın Ferrari'si Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde ısınma seansında zirvede yer alırken, Toyota'dan Nyck de Vries, Kelvin van der Linde'nin yavaşlayan Lexus'u ile çarpışarak hasar gördü.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Çoğu takım sürücülere aktif şartlarda pit stop yaptırmaya çalıştığı için 15 dakikalık kısa seansta 23 Hypercar aracından sadece 12'si zaman turu kaydetti ve Kubica, #83 AF Corse Ferrari 499P Le Mans Hypercar ile zirvede yer aldı.
Kubica'nın 3:29.260'lık tur zamanı, 51 numaralı Ferrari aracının direksiyonuna geçen Antonio Giovinazzi'den 0.409 saniye daha hızlıydı.
Seansın öne çıkan olayı Nyck de Vries'in Kevin van der Linde'nin kullandığı Lexus RC F GT3'ü ile temas yaşayıp, aracına hasar vermesiydi.
Bir başka olay da Matt Rao'nun Algarve Pro Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 aracıyla, Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series. R LMDh'nin direksiyonunda olan Sebastien Bourdais'e yandan çarpmasıyla meydana geldi.
Charles Milesi, #35 Alpine A424 LMDh ile Kubica'nın 1.843s gerisinde üçüncü en hızlı zamanı yaparken, pole pozisyonunu kazanan #6 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh dördüncü oldu.
Callum Ilott'un Çarşamba günü antrenmanında geçirdiği kazadan bu yana pistte ilk turlarını atan 12 numaralı Jota Porsche 963 LMDh ise Will Stevens ile beşinci oldu.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries
Photo by: Alexander Trienitz
Ben Barnicoat, #183 AF Corse ORECA'sıyla LMP2 klasmanında zirvede yer aldı.
Britanyalı pilot 3:36.884'lük turuyla Mathias Beche'nin Panis Racing aracının 0.651 saniye önünde yer alırken, IDEC Sport adına yarışan Job van Uitert üçüncü oldu.
LMGT3'te fabrika sürücüsü Daniel Serra, GR Racing Ferrari 296 GT3 ile zirvede yer aldı.
Brezilyalı pilot, Dennis Olsen'in #88 Proton Ford Mustang'inin 0.204 saniye önünde yer aldı.
2024 Le Mans 24 Saat yarışı TSi 17:00'de başlayacak.
2024 Le Mans 24 Saat ısınma seansı sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|R. Kubica R. Shwartzman Y. Yifei
|Ferrari 499P
|4
|
3'29.260
|234.414
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|5
|
+0.409
3'29.669
|0.409
|233.957
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|P. Chatin F. Habsburg C. Milesi
|Alpine A424
|3
|
+1.843
3'31.103
|1.434
|232.368
|4
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|4
|
+2.911
3'32.171
|1.068
|231.198
|5
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato C. Ilott
|Porsche 963
|4
|
+3.124
3'32.384
|0.213
|230.966
|6
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|M. Campbell M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|4
|
+3.466
3'32.726
|0.342
|230.595
|7
|
Whelen Cadillac Racing HYPERCAR
|311
|P. Derani J. Aitken F. Drugovich
|Cadillac V-Series.R
|4
|
+3.517
3'32.777
|0.051
|230.539
|8
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|N. Lapierre M. Schumacher M. Vaxivière
|Alpine A424
|3
|
+3.590
3'32.850
|0.073
|230.460
|9
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|3
|
+4.436
3'33.696
|0.846
|229.548
|10
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|4
|M. Jaminet F. Nasr N. Tandy
|Porsche 963
|4
|
+5.769
3'35.029
|1.333
|228.125
|11
|
AF Corse LMP2
|183
| F. Perrodo B. Barnicoat
N. Varrone
|Oreca 07
|4
|
+7.624
3'36.884
|1.855
|226.174
|12
|
PANIS RACING LMP2
|65
|R. Sales M. Beche S. Huffaker
|Oreca 07
|4
|
+8.275
3'37.535
|0.651
|225.497
|13
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|S. Vandoorne P. diResta L. Duval
|Peugeot 9X8 2024
|4
|
+8.768
3'38.028
|0.493
|224.987
|14
|
Isotta Fraschini HYPERCAR
|11
|
C. BennettJ. Vernay A. Serravalle
|Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH
|4
|
+9.367
3'38.627
|0.599
|224.371
|15
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|P. Lafargue J. Uitert R. de Gerus
|Oreca 07
|4
|
+9.587
3'38.847
|0.220
|224.145
|16
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried
M. CapiettoB. Viscaal
|Oreca 07
|4
|
+11.765
3'41.025
|2.178
|221.936
|17
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|R. Cullen P. Pilet S. Richelmi
|Oreca 07
|3
|
+13.264
3'42.524
|1.499
|220.441
|18
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|34
| J. Smiechowski
V. LomkoC. Novalak
|Oreca 07
|4
|
+15.787
3'45.047
|2.523
|217.970
|19
|
Cool Racing LMP2
|47
|
N. RaoM. Bell F. Vesti
|Oreca 07
|4
|
+16.547
3'45.807
|0.760
|217.236
|20
|
GR RACING LMGT3
|86
|M. Wainwright D. Serra R. Pera
|Ferrari 296 GT3
|4
|
+28.938
3'58.198
|12.391
|205.936
|21
|
Proton Competition LMGT3
|88
| G. Roda
M. PedersenD. Olsen
|Ford Mustang GT3
|4
|
+29.142
3'58.402
|0.204
|205.760
|22
|
INCEPTION RACING LMGT3
|70
|B. Iribe O. Millroy F. Schandorff
|McLaren 720S GT3 Evo
|4
|
+29.400
3'58.660
|0.258
|205.537
|23
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. SchuringR. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|4
|
+29.659
3'58.919
|0.259
|205.314
|24
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. SturmK. Bachler
|Porsche 911 GT3 R
|4
|
+30.146
3'59.406
|0.487
|204.897
|25
|
Proton Competition LMGT3
|77
|R. Hardwick Z. Robichon B. Barker
|Ford Mustang GT3
|4
|
+30.464
3'59.724
|0.318
|204.625
|26
|
Proton Competition LMGT3
|44
|J. Hartshorne B. Tuck C. Mies
|Ford Mustang GT3
|4
|
+30.665
3'59.925
|0.201
|204.453
|27
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|A. AlHarthy V. Rossi M. Martin
|BMW M4 GT3
|4
|
+30.835
4'00.095
|0.170
|204.309
|28
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3
|4
|
+33.141
4'02.401
|2.306
|202.365
|29
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|4
|
+36.483
4'05.743
|3.342
|199.613
|30
|
Spirit of Race LMGT3
|155
| J. Laursen
C. LaursenJ. Taylor
|Ferrari 296 GT3
|4
|
+36.964
4'06.224
|0.481
|199.223
|31
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn A. Palou
|Cadillac V-Series.R
|3
|
|32
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|3
|S. Bourdais R. vanderZande S. Dixon
|Cadillac V-Series.R
|3
|
|33
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|J. Lopez K. Kobayashi N. deVries
|Toyota GR010 - Hybrid
|1
|
|34
|
AO by TF LMP2
|14
| P. Hyett L. Deletraz
A. Quinn
|Oreca 07
|3
|
|35
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|D. Vanthoor R. Marciello M. Wittmann
|BMW M Hybrid V8
|4
|
|36
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|19
|R. Grosjean A. Caldarelli M. Cairoli
|Lamborghini SC63
|3
|
|37
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|S. Linde R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|4
|
|38
|
United Autosports LMP2
|22
| O. Jarvis
B. Garg
N. Siegel
|Oreca 07
|3
|
|39
|
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
|23
|B. Keating F. Albuquerque B. Hanley
|Oreca 07
|3
|
|40
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
|F. Scherer D. Heinemeier Hansson K. Simpson
|Oreca 07
|3
|
|41
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|M. Kaiser O. Caldwell R. De Angelis
|Oreca 07
|3
|
|42
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|2
|
|43
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|J. Falb J. Allen J. Simmenauer
|Oreca 07
|3
|
|44
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. LeungS. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3
|2
|
|45
|
DKR Engineering LMP2
|33
|A. Mattschull R. Binder L. Hörr
|Oreca 07
|3
|
|46
|
Cool Racing LMP2
|37
|
L. FluxáM. Jakobsen R. Miyata
|Oreca 07
|3
|
|47
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|O. Rasmussen P. Hanson J. Button
|Porsche 963
|4
|
|48
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|45
|G. Kurtz C. Braun N. Catsburg
|Oreca 07
|3
|
|49
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|4
|
|50
|
United Autosports LMGT3
|59
|J. Cottingham N. Costa G. Saucy
|McLaren 720S GT3 Evo
|3
|
|51
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| C. Schiavoni M. Cressoni
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|3
|
|52
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|M. Bortolotti D. Kvyat E. Mortara
|Lamborghini SC63
|3
|
|53
|
JMW Motorsport LMGT3
|66
|G. Petrobelli L. ten Voorde S. Yoluç
|Ferrari 296 GT3
|2
|
|54
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. RobinT. Boguslavskiy K. vanderLinde
|Lexus RC F GT3
|1
|
|55
|
TF Sport LMGT3
|81
|
T. VanR. Andrade C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|2
|
|56
|
TF Sport LMGT3
|82
| H. Koizumi
S. BaudD. Juncadella
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|2
|
|57
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|S. Bovy M. Gatting R. Frey
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|3
|
|58
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
| T. Kimura
E. MassonJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|3
|
|59
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|J. Vergne M. Jensen N. Müller
|Peugeot 9X8 2024
|3
|
|60
|
United Autosports LMGT3
|95
|H. Hamaguchi N. Pino M. Sato
|McLaren 720S GT3 Evo
|2
|
|61
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani H. Tincknell J. Andlauer
|Porsche 963
|3
|
|62
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| S. Hoshino
E. BastardM. Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|3
|
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