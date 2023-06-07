Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde ilk sıralama turları bugün gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen seansta amaç pole pozisyonunda kimin olacağını belirlemek değildi. Pole pozisyonunun sahibi, yarın gerçekleştirilecek Hyperpole seansında belli olacak.

Bugünkü seansın amacı ise Hyperpole'de pole pozisyonu için mücadele edecek araçları belirlemekti.

Bir saatlik sıralama seansında tüm Le Mans gridi piste çıktı ve pilotlar, kendi sınıflarında ilk 8'e girerek Hyperpole'e kalmak için mücadele ettiler.

Temsilcilerimiz Racing Team Turkey, kendi sınıfında ilk 8'de yer alarak Hyperpole seansına kalmayı başardı. Ekibimiz yarınki Hyperpole seansında pole pozisyonu mücadelesi verecek.

Hypercar

Hypercar sınıfında ilk iki sıra Ferrari'ye gitti. Pazar günü gerçekleştirilen testlerin en hızlısı Ferrari, sıralama seansından önceki 1. antrenman turlarında o kadar da güçlü gözükmemişti ancak hepimiz Ferrari'nin 499P'yi tam potansiyelinde kullanmadığını biliyorduk.

Nitekim öyle olduğunu da gördük. İtalyan marka, sıralama turlarında "vanayı açtı" ve ilk iki sırayı almayı başardı.

#51 Ferrari'de Alessandro Pier Guidi, bitime 15 dakika kala 3:25.412'lik bir derece kaydetti ve ilk sıraya çıktı. Bu derece oldukça etkileyiciydi ancak sonrasında #50 Ferrari'de Antonio Fuoco geldi ve 3:25.213 yaparak kardeş aracı geçmiş oldu.

Seans sonuna kadar bu dereceleri geçebilen olmadı ve #50 Ferrari birinci, #51 Ferrari ikinci sırayı aldı. Böylelikle Ferrari pilotları, Hyperpole seansında mücadele etmeye hak kazanan ilk isimler oldular.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Fotoğraf: Paul Foster

Birinci antrenman seansının lideri Toyota'da 7 kapı numaralı araç öndeydi. Kamui Kobayasahi, 3:25.485 ile Ferrari'lerin 0.3 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. #8 Toyota'da ise Brendon Hartley kardeş aracın hemen arkasında dördüncüydü.

Toyota'ların arkasında Porsche'ler yer aldılar: 5#Porsche beşinci, #75 Porsche altıncıydı. İki Porsche de liderin 0.6 saniye kadar gerisinde kaldı. BoP değişimlerine rağmen Porsche'nin yine de bu kadar geride kalması, Alman markayı mutlu etmeyecektir.

Son Hyperpole biletleri ise Cadillac'a gitti. #3 Cadillac V-Series.R aracında Sebastien Bourdais yedinci en hızlı zamanı kaydetti, #2 Cadillac'ta Earl Bamber ise ilk 8'i tamamladı ve bu sınıfta Hyperpole'e kalan son isim oldu.

Kevin Estre'nin sürdüğü #6 Porsche dokuzuncu sırayı alarak Hyperpole'ü kaçıran ilk araç oldu. Kendi evinde yarışan Peugeot iki 9X8'ini birden ilk 8'e sokamadı ve arka kanatsız 9X8, hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. #93 Peugeot'ta Mikkel Jensen onuncu oldu. #94 Peugeot'ta ise Loic Duval 11. sıradaydı.

Hypercar sınıfında Hyperpole'e kalan 8 araç:

#50 Ferrari AF Corse

#51 Ferrari AF Corse

#7 Toyota Gazoo Racing

#8 Toyota Gazoo Racing

#5 Porsche Penske Motorsport

#75 Porsche Penske Motorsport

#3 Cadillac Racing

#2 Cadillac Racing

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico MÃ¼ller Fotoğraf: Eric Le Galliot

LMP2

İlk antrenman seansının lideri #28 JOTA'da Pietro Fittipaldi, 3:34.751'lik derecesiyle sınıfın en hızlı ismi oldu. Onun sadece 0.002 saniye gerisinde ise #41 WRT ORECA'dan Louis Deletraz yer aldı.

#63 Prema ORECA üçüncü sırayı alırken, #48 IDEC Sport ve #10 Vector aracı ilk 5'i tamamladı. #47 COOL Racing aracı altıncı sırayı aldı.

923 kapı numaralı Racing Team Turkey ekibimiz ise sıralama turlarını LMP2 sınıfında 7. sırada tamamlayarak Hyperpole biletini kapmış oldu. Ekibimiz, böylelikle yarın gerçekleştirilecek Hyperpole seansında pole pozisyonu için mücadele etmeye hak kazandı.

LMP2 sınıfında ilk 8'i #9 Prema Racing aracı tamamladı ve Hyperpole'e katılmaya hak kazanan son araç oldu.

LMP2 sınıfından Hyperpole'e kalmaya hak kazananlar:

#923 Racing Team Turkey

#28 JOTA

#41 Team WRT

#63 Prema Racing

#48 IDEC Sport

#10 Vector Sport

#47 COOL Racing

#9 Prema Racing

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor Fotoğraf: Nikolaz Godet

GTE AM

GTE AM sınıfında en hızlı derece #83 Richard Miller AF Corse'den gelirken, kardeş araç ikinci sırayı aldı. #33 Corvette ise ilk 3'ü tamamladı.

GTE AM sınıfında Hyperpole'e kalmaya hak kazananlar:

#83 Richard Mille AF Corse

#54 AF Corse

#33 Corvette Racing

#25 ORT by TF

#57 Kessel Racing

#55 GMB Motorsport

#21 AF Corse

#74 Kessel Racing