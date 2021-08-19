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Le Mans / Le Mans 24 Saat Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota'dan Sebastien Buemi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.

Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2

İki saatlik antrenman seansı, gece saatlerinde gerçekleştirildi ve tüm sürücülerin cumartesi günkü yarıştan önce en az beş tur atması gerekiyordu.

Eski WTCC şampiyonu Jose Maria Lopez, Mike Conway ve Kamui Kobayashi ile paylaştığı #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:29.810 yaptı ve zirveye çıktı. #8 Toyota'yı Sebastien Buemi ve Brendon Hartley ile paylaşan Kazuki Nakajima ise 3:30.705 yaptı.

#8 Toyota'yı devralan Buemi, ardından kendi en iyi turlarını 3:30.176'ya çekti ve sonrasında da 3:29.351 yaparak liderliği diğer Toyota'dan aldı. #7 Toyota'da direksiyona geçen Conway ise ilk turunda Mulsanne'de lastiklerini kilitledi ve çakıl zemine çıktı. Fakat sonrasında aracı pite döndürmeyi başardı.

Kamui Kobayashi, #7 Toyota'nın direksiyonuna geçmesinin ardından 3:29.738 yaptı ancak bu, diğer Toyota'yı geçmek için yeterli değildi. Sonuç olarak seansı #8 Toyota ilk sırada tamamlarken, #7 Toyota 0.387 saniye geride ikinci oldu.

Bir GTE Pro aracını pistten kaldırmak için kırmızı bayrak çıkmasının ardından Glickenhaus ve Alpine arasında keyifli bir rekabet yaşandı.

Sonuç olarak Pipo Derani, #708 Glickenhaus 007 aracıyla 3:30.112 yaptı ve 0.761 saniye geride seansı üçüncü sırada noktaladı. Alpine-Gibson A480'de direksiyona geçen Nicolas Lapierre, 3:30.744'le dördüncü olurken, #709 Glickenhaus aracında sürüş yapan Ryan Briscoe 3:31.109'la beşinci oldu.

LMP2 sınıfında #38 JOTA Oreca zirvede yer aldı. Anthony Davidson 3:32.390 yapıp #38 JOTA'yı zirveye taşırken, #70 Realteam Racing sürücüsü Norman Nato 3:32.608'le ikinci oldu.

#22 United Autosports üçüncü olurken, #26 G-Drive dördüncü ve #21 Dragonspeed beşinci oldu.

Bunun dışında kayda değer tek olay, Patrick Kelly'nin direksiyonuna geçtiği #21 PR1/Mathiasen Motorsports aracının yolda kalmasıydı.

GTE Pro'daki heyecanlı mücadelede #52 AF Corse Ferrari'yi Daniel Serra ve Miguel Molina ile paylaşan Sam Bird, 3:50 barajını geçen ilk isim oldu. Daha sonra #91 Porsche'de 3:49.938 yapan Fred Makowiecki zirveye çıktı.

Serra, seansın orta kısmından hemen önce, Mulsanne Virajı'nda lastiklerini epey kilitledi. Sonrasında lastik patlattı ve sürünerek pite dönmeye çalıştı. Aracın sağ ön tarafında hasar oluştu ve sonunda durmak zorunda kaldı. Bundan ötürü de aracın kaldırılması ve pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak çıktı.

Kırmızı bayrağın ardından #79 WeatherTech Racing Porsche'de Laurens Vanthoor, 3:49.018 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.

#91 Porsche ikinci olurken, #52 AF Corse Ferrari üçüncü oldu.

GTE Am'de Julien Andlauer, Dominique Bastien ve Lance David Arnold'un paylaştığı #88 Dempsey-Proton Porsche zirvede yer alırken, en hızlı turları 3:51.452 oldu.

#388 Rinaldi Racing Ferrari ikinci, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü, #39 Spirit of Race Ferrari dördüncü ve #98 Northwest AMR Aston Martin beşinci oldu.

#46 Team Project 1 Porsche'de Robby Foley, Tertre Rouge'da kaza yaptı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'29.351  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'29.738 0.387
3 708 Brazil Pipo Derani
France Franck Mailleux
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'30.112 0.761
4 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 3'30.744 1.393
5 709 Australia Ryan Briscoe
United Kingdom Richard Westbrook
France Romain Dumas 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'31.109 1.758
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 3'32.390 3.039
7 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 3'32.608 3.257
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 3'33.076 3.725
9 26 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 LMP2 3'33.098 3.747
10 21 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
Colombia Juan Pablo Montoya 		Oreca 07 LMP2 3'33.416 4.065
11 41 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		Oreca 07 LMP2 3'33.545 4.194
12 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 3'33.557 4.206
13 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 3'33.617 4.266
14 49 Denmark Anders Fjordbach
Denmark Jan Magnussen
Denmark Kevin Magnussen 		Oreca 07 LMP2 3'33.725 4.374
15 20 Denmark Dennis Andersen
United States Ricky Taylor
Denmark Marco Sorensen 		Oreca 07 LMP2 3'33.867 4.516
16 32 France Nico Jamin
South Africa Jonathan Aberdein
Venezuela Manuel Maldonado 		Oreca 07 LMP2 3'33.923 4.572
17 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 3'34.131 4.780
18 17 United States Dwight Merriman
France Thomas Laurent
United Kingdom Ryan Dalziel 		Oreca 07 LMP2 3'34.171 4.820
19 23 United Kingdom Paul diResta
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Wayne Boyd 		Oreca 07 LMP2 3'34.287 4.936
20 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 3'34.566 5.215
21 30 Austria Rene Binder
Guillermo Rojas
France Tristan Gommendy 		Oreca 07 LMP2 3'34.593 5.242
22 25 United States John Falb
Spain Roberto Merhi
Portugal Rui Andrade 		Aurus 01 LMP2 3'34.779 5.428
23 65 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		Oreca 07 LMP2 3'35.263 5.912
24 82 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 3'35.696 6.345
25 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Slovakia Matej Konopka 		Oreca 07 LMP2 3'36.779 7.428
26 24 United States Patrick Kelly
France Gabriel Aubry
Switzerland Simon Trummer 		Oreca 07 LMP2 3'36.935 7.584
27 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 3'37.248 7.897
28 84 Takuma Aoki
Belgium Nigel Bailly
France Matthieu Lahaye 		Oreca 07 INNOVATIVE CAR 3'37.708 8.357
29 48 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 LMP2 3'39.361 10.010
30 39 France Vincent Capillaire
Arnold Robin
France Maxime Robin 		Oreca 07 LMP2 3'40.003 10.652
31 79 United States Cooper MacNeil
New Zealand Earl Bamber
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'49.018 19.667
32 74 United Kingdom James Winslow
Australia John Corbett
Tom Cloet 		Ligier JSP 217 LMP2 3'49.894 20.543
33 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'49.938 20.587
34 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina
United Kingdom Sam Bird 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'49.993 20.642
35 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'50.589 21.238
36 72 Belgium Dries Vanthoor
Portugal Alvaro Parente
Belgium Maxime Martin 		Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'50.877 21.526
37 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
France Come Ledogar 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'50.972 21.621
38 88 France Julien Andlauer
United States Dominique Bastien
Lance Arnold		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'51.452 22.101
39 388 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'51.959 22.608
40 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.206 22.855
41 63 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'52.209 22.858
42 18 Indonesia Andrew Haryanto
Belgium Alessio Picariello
Germany Marco Seefried 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.371 23.020
43 55 United Kingdom Duncan Cameron
South Africa David Perel
Ireland Matt Griffin 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.382 23.031
44 98 Canada Paul DallaLana
Denmark Nicki Thiim
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.385 23.034
45 80 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
United Kingdom Callum Ilott 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.448 23.097
46 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.550 23.199
47 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.633 23.282
48 57 Japan Takeshi Kimura
Australia Scott Andrews
Denmark Mikkel Jensen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.663 23.312
49 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Giancarlo Fisichella
Italy Francesco Castellacci 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.795 23.444
50 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'52.908 23.557
51 71 Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.923 23.572
52 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Paolo Ruberti
Italy Raffaele Giammaria 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'52.938 23.587
53 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'53.021 23.670
54 99 United Kingdom Harry Tincknell
Vuttikhorn Inthraphuvasak
Florian Latorre		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'53.072 23.721
55 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.220 23.869
56 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'53.389 24.038
57 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.610 24.259
58 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.702 25.351
59 95 United Kingdom John Hartshorne
Ollie Hancock
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'55.065 25.714
60 46 Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
Robert Foley		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.186 25.835
61 66 France Neubauer Thomas
United States Rodrigo Sales
United Kingdom Jody Fannin 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'59.912 30.561
62 69 Germany Robert Renauer
Germany Ralf Bohn
Switzerland Rolf Ineichen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 4'01.314 31.963
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