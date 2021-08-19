Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2

İki saatlik antrenman seansı, gece saatlerinde gerçekleştirildi ve tüm sürücülerin cumartesi günkü yarıştan önce en az beş tur atması gerekiyordu.

Eski WTCC şampiyonu Jose Maria Lopez, Mike Conway ve Kamui Kobayashi ile paylaştığı #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:29.810 yaptı ve zirveye çıktı. #8 Toyota'yı Sebastien Buemi ve Brendon Hartley ile paylaşan Kazuki Nakajima ise 3:30.705 yaptı.

#8 Toyota'yı devralan Buemi, ardından kendi en iyi turlarını 3:30.176'ya çekti ve sonrasında da 3:29.351 yaparak liderliği diğer Toyota'dan aldı. #7 Toyota'da direksiyona geçen Conway ise ilk turunda Mulsanne'de lastiklerini kilitledi ve çakıl zemine çıktı. Fakat sonrasında aracı pite döndürmeyi başardı.

Kamui Kobayashi, #7 Toyota'nın direksiyonuna geçmesinin ardından 3:29.738 yaptı ancak bu, diğer Toyota'yı geçmek için yeterli değildi. Sonuç olarak seansı #8 Toyota ilk sırada tamamlarken, #7 Toyota 0.387 saniye geride ikinci oldu.

Bir GTE Pro aracını pistten kaldırmak için kırmızı bayrak çıkmasının ardından Glickenhaus ve Alpine arasında keyifli bir rekabet yaşandı.

Sonuç olarak Pipo Derani, #708 Glickenhaus 007 aracıyla 3:30.112 yaptı ve 0.761 saniye geride seansı üçüncü sırada noktaladı. Alpine-Gibson A480'de direksiyona geçen Nicolas Lapierre, 3:30.744'le dördüncü olurken, #709 Glickenhaus aracında sürüş yapan Ryan Briscoe 3:31.109'la beşinci oldu.

LMP2 sınıfında #38 JOTA Oreca zirvede yer aldı. Anthony Davidson 3:32.390 yapıp #38 JOTA'yı zirveye taşırken, #70 Realteam Racing sürücüsü Norman Nato 3:32.608'le ikinci oldu.

#22 United Autosports üçüncü olurken, #26 G-Drive dördüncü ve #21 Dragonspeed beşinci oldu.

Bunun dışında kayda değer tek olay, Patrick Kelly'nin direksiyonuna geçtiği #21 PR1/Mathiasen Motorsports aracının yolda kalmasıydı.

GTE Pro'daki heyecanlı mücadelede #52 AF Corse Ferrari'yi Daniel Serra ve Miguel Molina ile paylaşan Sam Bird, 3:50 barajını geçen ilk isim oldu. Daha sonra #91 Porsche'de 3:49.938 yapan Fred Makowiecki zirveye çıktı.

Serra, seansın orta kısmından hemen önce, Mulsanne Virajı'nda lastiklerini epey kilitledi. Sonrasında lastik patlattı ve sürünerek pite dönmeye çalıştı. Aracın sağ ön tarafında hasar oluştu ve sonunda durmak zorunda kaldı. Bundan ötürü de aracın kaldırılması ve pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak çıktı.

Kırmızı bayrağın ardından #79 WeatherTech Racing Porsche'de Laurens Vanthoor, 3:49.018 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.

#91 Porsche ikinci olurken, #52 AF Corse Ferrari üçüncü oldu.

GTE Am'de Julien Andlauer, Dominique Bastien ve Lance David Arnold'un paylaştığı #88 Dempsey-Proton Porsche zirvede yer alırken, en hızlı turları 3:51.452 oldu.

#388 Rinaldi Racing Ferrari ikinci, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü, #39 Spirit of Race Ferrari dördüncü ve #98 Northwest AMR Aston Martin beşinci oldu.

#46 Team Project 1 Porsche'de Robby Foley, Tertre Rouge'da kaza yaptı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.

İkinci antrenman sonucu: