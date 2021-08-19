Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2
Toyota'dan Sebastien Buemi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.
İki saatlik antrenman seansı, gece saatlerinde gerçekleştirildi ve tüm sürücülerin cumartesi günkü yarıştan önce en az beş tur atması gerekiyordu.
Eski WTCC şampiyonu Jose Maria Lopez, Mike Conway ve Kamui Kobayashi ile paylaştığı #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:29.810 yaptı ve zirveye çıktı. #8 Toyota'yı Sebastien Buemi ve Brendon Hartley ile paylaşan Kazuki Nakajima ise 3:30.705 yaptı.
#8 Toyota'yı devralan Buemi, ardından kendi en iyi turlarını 3:30.176'ya çekti ve sonrasında da 3:29.351 yaparak liderliği diğer Toyota'dan aldı. #7 Toyota'da direksiyona geçen Conway ise ilk turunda Mulsanne'de lastiklerini kilitledi ve çakıl zemine çıktı. Fakat sonrasında aracı pite döndürmeyi başardı.
Kamui Kobayashi, #7 Toyota'nın direksiyonuna geçmesinin ardından 3:29.738 yaptı ancak bu, diğer Toyota'yı geçmek için yeterli değildi. Sonuç olarak seansı #8 Toyota ilk sırada tamamlarken, #7 Toyota 0.387 saniye geride ikinci oldu.
Bir GTE Pro aracını pistten kaldırmak için kırmızı bayrak çıkmasının ardından Glickenhaus ve Alpine arasında keyifli bir rekabet yaşandı.
Sonuç olarak Pipo Derani, #708 Glickenhaus 007 aracıyla 3:30.112 yaptı ve 0.761 saniye geride seansı üçüncü sırada noktaladı. Alpine-Gibson A480'de direksiyona geçen Nicolas Lapierre, 3:30.744'le dördüncü olurken, #709 Glickenhaus aracında sürüş yapan Ryan Briscoe 3:31.109'la beşinci oldu.
LMP2 sınıfında #38 JOTA Oreca zirvede yer aldı. Anthony Davidson 3:32.390 yapıp #38 JOTA'yı zirveye taşırken, #70 Realteam Racing sürücüsü Norman Nato 3:32.608'le ikinci oldu.
#22 United Autosports üçüncü olurken, #26 G-Drive dördüncü ve #21 Dragonspeed beşinci oldu.
Bunun dışında kayda değer tek olay, Patrick Kelly'nin direksiyonuna geçtiği #21 PR1/Mathiasen Motorsports aracının yolda kalmasıydı.
GTE Pro'daki heyecanlı mücadelede #52 AF Corse Ferrari'yi Daniel Serra ve Miguel Molina ile paylaşan Sam Bird, 3:50 barajını geçen ilk isim oldu. Daha sonra #91 Porsche'de 3:49.938 yapan Fred Makowiecki zirveye çıktı.
Serra, seansın orta kısmından hemen önce, Mulsanne Virajı'nda lastiklerini epey kilitledi. Sonrasında lastik patlattı ve sürünerek pite dönmeye çalıştı. Aracın sağ ön tarafında hasar oluştu ve sonunda durmak zorunda kaldı. Bundan ötürü de aracın kaldırılması ve pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak çıktı.
Kırmızı bayrağın ardından #79 WeatherTech Racing Porsche'de Laurens Vanthoor, 3:49.018 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.
#91 Porsche ikinci olurken, #52 AF Corse Ferrari üçüncü oldu.
GTE Am'de Julien Andlauer, Dominique Bastien ve Lance David Arnold'un paylaştığı #88 Dempsey-Proton Porsche zirvede yer alırken, en hızlı turları 3:51.452 oldu.
#388 Rinaldi Racing Ferrari ikinci, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü, #39 Spirit of Race Ferrari dördüncü ve #98 Northwest AMR Aston Martin beşinci oldu.
#46 Team Project 1 Porsche'de Robby Foley, Tertre Rouge'da kaza yaptı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'29.351
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'29.738
|0.387
|3
|708
| Pipo Derani
Franck Mailleux
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'30.112
|0.761
|4
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|3'30.744
|1.393
|5
|709
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Romain Dumas
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'31.109
|1.758
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.390
|3.039
|7
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.608
|3.257
|8
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.076
|3.725
|9
|26
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|LMP2
|3'33.098
|3.747
|10
|21
| Henrik Hedman
Ben Hanley
Juan Pablo Montoya
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.416
|4.065
|11
|41
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Ye Yifei
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.545
|4.194
|12
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.557
|4.206
|13
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.617
|4.266
|14
|49
| Anders Fjordbach
Jan Magnussen
Kevin Magnussen
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.725
|4.374
|15
|20
| Dennis Andersen
Ricky Taylor
Marco Sorensen
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.867
|4.516
|16
|32
| Nico Jamin
Jonathan Aberdein
Manuel Maldonado
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.923
|4.572
|17
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.131
|4.780
|18
|17
| Dwight Merriman
Thomas Laurent
Ryan Dalziel
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.171
|4.820
|19
|23
| Paul diResta
Alex Lynn
Wayne Boyd
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.287
|4.936
|20
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.566
|5.215
|21
|30
| Rene Binder
Guillermo Rojas
Tristan Gommendy
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.593
|5.242
|22
|25
| John Falb
Roberto Merhi
Rui Andrade
|Aurus 01
|LMP2
|3'34.779
|5.428
|23
|65
| Julien Canal
Will Stevens
James Allen
|Oreca 07
|LMP2
|3'35.263
|5.912
|24
|82
| Ryan Cullen
Oliver Jarvis
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|3'35.696
|6.345
|25
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Matej Konopka
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.779
|7.428
|26
|24
| Patrick Kelly
Gabriel Aubry
Simon Trummer
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.935
|7.584
|27
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.248
|7.897
|28
|84
| Takuma Aoki
Nigel Bailly
Matthieu Lahaye
|Oreca 07
|INNOVATIVE CAR
|3'37.708
|8.357
|29
|48
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|3'39.361
|10.010
|30
|39
| Vincent Capillaire
Arnold Robin
Maxime Robin
|Oreca 07
|LMP2
|3'40.003
|10.652
|31
|79
| Cooper MacNeil
Earl Bamber
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'49.018
|19.667
|32
|74
| James Winslow
John Corbett
Tom Cloet
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'49.894
|20.543
|33
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'49.938
|20.587
|34
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
Sam Bird
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'49.993
|20.642
|35
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'50.589
|21.238
|36
|72
| Dries Vanthoor
Alvaro Parente
Maxime Martin
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'50.877
|21.526
|37
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Come Ledogar
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'50.972
|21.621
|38
|88
| Julien Andlauer
Dominique Bastien
Lance Arnold
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'51.452
|22.101
|39
|388
| Pierre Ehret
Christian Hook
Jeroen Bleekemolen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'51.959
|22.608
|40
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.206
|22.855
|41
|63
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'52.209
|22.858
|42
|18
| Andrew Haryanto
Alessio Picariello
Marco Seefried
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.371
|23.020
|43
|55
| Duncan Cameron
David Perel
Matt Griffin
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.382
|23.031
|44
|98
| Paul DallaLana
Nicki Thiim
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'52.385
|23.034
|45
|80
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Callum Ilott
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.448
|23.097
|46
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.550
|23.199
|47
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'52.633
|23.282
|48
|57
| Takeshi Kimura
Scott Andrews
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.663
|23.312
|49
|54
| Thomas Flohr
Giancarlo Fisichella
Francesco Castellacci
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.795
|23.444
|50
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'52.908
|23.557
|51
|71
|Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.923
|23.572
|52
|60
| Claudio Schiavoni
Paolo Ruberti
Raffaele Giammaria
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'52.938
|23.587
|53
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'53.021
|23.670
|54
|99
| Harry Tincknell
Vuttikhorn Inthraphuvasak
Florian Latorre
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'53.072
|23.721
|55
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.220
|23.869
|56
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'53.389
|24.038
|57
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.610
|24.259
|58
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'54.702
|25.351
|59
|95
| John Hartshorne
Ollie Hancock
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'55.065
|25.714
|60
|46
| Dennis Olsen
Anders Buchardt
Robert Foley
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'55.186
|25.835
|61
|66
| Neubauer Thomas
Rodrigo Sales
Jody Fannin
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'59.912
|30.561
|62
|69
| Robert Renauer
Ralf Bohn
Rolf Ineichen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|4'01.314
|31.963
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