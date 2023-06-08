Le Mans 24 Saat Hyperpole: Ferrari Le Mans'a dönüşünde ilk çizgiyi kapattı, Toyota üçüncü, Cadillac alev aldı!

2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde sıralama turlarının ilk bölümü dün gerçekleştirilmişti. Dün gerçekleştirilen seansta amaç pole pozisyonunda kimin olacağını belirlemek değildi. Dünkü seansın amacı Hyperpole'de pole pozisyonu için mücadele edecek araçları belirlemekti.

Dün gerçekleştirilen 1 saatlik seansta, her sınıftan en hızlı 8 araç bugünkü Hyperpole seansına kalarak pole pozisyonu mücadelesi verdiler.

Temsilcilerimiz Racing Team Turkey, sıralama seansının ardından kendi sınıfında 7. sırada yer almıştı ve Hyperpole'de mücadele etmeye hak kazanmışlardı ancak sonrasında 923 kapı numaralı aracımızın turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi ve 11. sıraya geriledik.

Dolayısıyla temsilcilerimiz bugünkü Hyperpole seansında da yer almadılar ve yarışa da LMP2 sınıfında 11. sıradan başlayacağız.

Dün gerçekleştirilen sıralama seansında her sınıftan en hızlı 8 aracın belirlenmesiyle, sıra Hyperole'e geldi ve gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Pilotlar, bu 30 dakikalık seans boyunca en hızlı dereceyi kaydederek kendi sınıflarında pole pozisyonuna uzanmak için mücadele ettiler.

Seansın en hızlı derecesi ise #50 Ferrari'den geldi ve Ferrari, dayanıklılık yarışlarının en üst seviyesine döndüğü ilk yılda Le Mans pole pozisyonunu almış oldu!

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Fotoğraf: Marc Fleury

Hypercar

#50 Ferrari'deki Antonio Fuoco seans boyunca rahat bir şekilde liderdi ve 3:22.982'lik derecesiyle, 8 Hypercar arasında en hızlı isim olarak Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdi.

#51 Ferrari, kardeş aracın 0.7 saniye kadar gerisinde ikinci sırayı aldı ve böylelikle Ferrari, Le Mans 24 Saat için ilk çizgiyi kapattı.

Geçtiğimiz yılın pole pozisyonu sahibi #8 Toyota, bu seansta Ferrari'nin 1.4 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. Hafta sonu öncesinde yapılan BoP değişimlerinin etkilerini burada daha net bir şekilde görmüş olduk.

#75 Porsche dördüncü olarak antrenmanlardaki görüntüsünden daha iyi bir performans sergiledi. #7 Toyota ise ilk 5'i tamamladı.

Earl Bamber'ın kullandığı #2 Cadillac ve Frederic Makowiecki'nin kullandığı #5 Porsche ise Toyota'yı takip ettiler.

Hypercar sınıfında son sıra ise alevler alan #3 Cadillac aracındaki Sebastien Bourdais'e gitti. Seansın bitimine 5 dakika kala kırmızı bayrakların çıktığını gördük, bunun nedeni Sebastien Bourdais'in sürdüğü Cadillac'ın ilk şikanda alevler almasıydı.

Cadillac dramatik bir şekilde yanarken, Bourdais kendini araçtan atabildi ve durumu iyiydi. Bu yangından dolayı seans bitime 5 dakika kala durduruldu.

Bourdais bu noktada aslında 3. sırada yer alıyordu ve temposu güçlüydü. Lakin kırmızı bayrakların çıkmasına neden olduğundan en hızlı turu silindi ve Fransız pilot 8. sıraya geriledi.

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy Fotoğraf: Marc Fleury

LMP2

LMP2 sınıfında pole pozisyonu IDEC Sport ORECA'ya gitti. Paul-Loup Chatin, kırmızı bayrak periyodundan önce 3:32.923'lük derecesiyle ilk sırada yer alıyordu. Kırmızı bayrak periyodunun sonrasında JOTA pilotu Pietro Fittipaldi'den bir deneme görsek de bu deneme, liderliği almaya yetmedi ve Chatin ilk sırada kaldı. JOTA ve Fittipaldi ise 0.1 saniye kadar geride ikinciydi.

WRT ORECA üçüncü sırayı alırken, COOL Racing dördüncüydü. Mirko Bortolotti'nin sürdüğü Prema Racing girişli fabrika Lamborgini aracı ise ilk 5'i tamamladı.

GTE AM

GTE AM sınıfında pole pozisyonu Ben Keating direksiyonda olduğu Corvette Racing'e gitti.

Keating, kırmızı bayrakların ardından kaydettiği 3:52.776'lık derecesiyle en yakın rakibinin 1.6 saniye önünde en hızlı ismi oldu.

Keating'in en yakın rakibi TF Aston Martin abtage GTE oldu. Onların arkasında ise üç AF Corse Ferrari 488 GTE yer aldı: #54, #21, #83 Ferrariler ilk 5'i tamamladılar.

Le Mans 24 Saat - Hyperpole sonucu: