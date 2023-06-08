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Le Mans / Le Mans 24 Saat Sıralama turları raporu

Le Mans 24 Saat Hyperpole: Ferrari Le Mans'a dönüşünde ilk çizgiyi kapattı, Toyota üçüncü, Cadillac alev aldı!

2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen Hyperpole seansında pole pozisyonu #50 Ferrari 499P aracının oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Hypercar pole sitter Antonio Fuoco, Ferrari AF Corse

2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde sıralama turlarının ilk bölümü dün gerçekleştirilmişti. Dün gerçekleştirilen seansta amaç pole pozisyonunda kimin olacağını belirlemek değildi. Dünkü seansın amacı Hyperpole'de pole pozisyonu için mücadele edecek araçları belirlemekti. 

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Dün gerçekleştirilen 1 saatlik seansta, her sınıftan en hızlı 8 araç bugünkü Hyperpole seansına kalarak pole pozisyonu mücadelesi verdiler. 

Temsilcilerimiz Racing Team Turkey, sıralama seansının ardından kendi sınıfında 7. sırada yer almıştı ve Hyperpole'de mücadele etmeye hak kazanmışlardı ancak sonrasında 923 kapı numaralı aracımızın turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi ve 11. sıraya geriledik.

Dolayısıyla temsilcilerimiz bugünkü Hyperpole seansında da yer almadılar ve yarışa da LMP2 sınıfında 11. sıradan başlayacağız. 

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Dün gerçekleştirilen sıralama seansında her sınıftan en hızlı 8 aracın belirlenmesiyle, sıra Hyperole'e geldi ve gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Pilotlar, bu 30 dakikalık seans boyunca en hızlı dereceyi kaydederek kendi sınıflarında pole pozisyonuna uzanmak için mücadele ettiler. 

Seansın en hızlı derecesi ise #50 Ferrari'den geldi ve Ferrari, dayanıklılık yarışlarının en üst seviyesine döndüğü ilk yılda Le Mans pole pozisyonunu almış oldu! 

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Marc Fleury

Hypercar

#50 Ferrari'deki Antonio Fuoco seans boyunca rahat bir şekilde liderdi ve 3:22.982'lik derecesiyle, 8 Hypercar arasında en hızlı isim olarak Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdi. 

#51 Ferrari, kardeş aracın 0.7 saniye kadar gerisinde ikinci sırayı aldı ve böylelikle Ferrari, Le Mans 24 Saat için ilk çizgiyi kapattı. 

Geçtiğimiz yılın pole pozisyonu sahibi #8 Toyota,  bu seansta Ferrari'nin 1.4 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. Hafta sonu öncesinde yapılan BoP değişimlerinin etkilerini burada daha net bir şekilde görmüş olduk. 

#75 Porsche dördüncü olarak antrenmanlardaki görüntüsünden daha iyi bir performans sergiledi. #7 Toyota ise ilk 5'i tamamladı. 

Earl Bamber'ın kullandığı #2 Cadillac ve Frederic Makowiecki'nin kullandığı #5 Porsche ise Toyota'yı takip ettiler. 

Hypercar sınıfında son sıra ise alevler alan #3 Cadillac aracındaki Sebastien Bourdais'e gitti. Seansın bitimine 5 dakika kala kırmızı bayrakların çıktığını gördük, bunun nedeni Sebastien Bourdais'in sürdüğü Cadillac'ın ilk şikanda alevler almasıydı.

Cadillac dramatik bir şekilde yanarken, Bourdais kendini araçtan atabildi ve durumu iyiydi. Bu yangından dolayı seans bitime 5 dakika kala durduruldu. 

Bourdais bu noktada aslında 3. sırada yer alıyordu ve temposu güçlüydü. Lakin kırmızı bayrakların çıkmasına neden olduğundan en hızlı turu silindi ve Fransız pilot 8. sıraya geriledi. 

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy

Fotoğraf: Marc Fleury

LMP2

LMP2 sınıfında pole pozisyonu IDEC Sport ORECA'ya gitti. Paul-Loup Chatin, kırmızı bayrak periyodundan önce 3:32.923'lük derecesiyle ilk sırada yer alıyordu. Kırmızı bayrak periyodunun sonrasında JOTA pilotu Pietro Fittipaldi'den bir deneme görsek de bu deneme, liderliği almaya yetmedi ve Chatin ilk sırada kaldı. JOTA ve Fittipaldi ise 0.1 saniye kadar geride ikinciydi. 

WRT ORECA üçüncü sırayı alırken, COOL Racing dördüncüydü. Mirko Bortolotti'nin sürdüğü Prema Racing girişli fabrika Lamborgini aracı ise ilk 5'i tamamladı. 

GTE AM

GTE AM sınıfında pole pozisyonu Ben Keating direksiyonda olduğu Corvette Racing'e gitti. 

Keating, kırmızı bayrakların ardından kaydettiği 3:52.776'lık derecesiyle en yakın rakibinin 1.6 saniye önünde en hızlı ismi oldu. 

Keating'in en yakın rakibi TF Aston Martin abtage GTE oldu. Onların arkasında ise üç AF Corse Ferrari 488 GTE yer aldı: #54, #21, #83 Ferrariler ilk 5'i tamamladılar. 

Le Mans 24 Saat - Hyperpole sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		7 3'22.982     241.717
2 United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Italy Alessandro PierGuidi 		7 3'23.755 0.773 0.773 240.800
3 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		8 3'24.451 1.469 0.696 239.981
4 France Mathieu Jaminet
Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Nick Tandy 		4 3'24.531 1.549 0.080 239.887
5 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		8 3'24.933 1.951 0.402 239.416
6 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		8 3'25.170 2.188 0.237 239.140
7 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		3 3'25.176 2.194 0.006 239.133
8 France Sébastien Bourdais
New Zealand Scott Dixon
Netherlands Renger vanderZande 		6 3'25.521 2.539 0.345 238.731
9 France Paul-Loup Chatin
Germany Laurents Hörr
France Paul Lafargue 		7 3'32.923 9.941 7.402 230.432
10 Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson
Denmark Oliver Rasmussen 		8 3'33.035 10.053 0.112 230.311
11 Portugal Rui Andrade
Switzerland Louis Deletraz
Poland Robert Kubica 		7 3'33.240 10.258 0.205 230.090
12 France Reshad de Gerus
Vlad Lomko
France Simon Pagenaud 		7 3'33.580 10.598 0.340 229.723
13 Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
France Doriane Pin 		8 3'33.983 11.001 0.403 229.291
14 Switzerland Mathias Beche
United Kingdom Ben Hanley
United States Rodrigo Sales 		6 3'34.021 11.039 0.038 229.250
15 United States Juan Correa
Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal 		8 3'34.658 11.676 0.637 228.570
16 France Gabriel Aubry
Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser 		8 3'35.091 12.109 0.433 228.109
17 Netherlands Nick Catsburg
United States Ben Keating
Nicolas Varrone		 9 3'52.376 29.394 17.285 211.142
18 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		8 3'53.905 30.923 1.529 209.762
19 Italy Francesco Castellacci
Switzerland Thomas Flohr
Italy Davide Rigon 		8 3'54.582 31.600 0.677 209.156
20 France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw
France Julien Piguet 		5 3'54.744 31.762 0.162 209.012
21 Argentina Luis Perez-Companc
Italy Alessio Rovera
France Lilou Wadoux 		8 3'55.033 32.051 0.289 208.755
22 United States Scott Huffaker
Japan Takeshi Kimura
Brazil Daniel Serra 		8 3'55.637 32.655 0.604 208.220
23 Gustav Birch
Denmark Jens Reno Moller
Denmark Marco Sorensen 		7 3'57.240 34.258 1.603 206.813
24 Japan Kei Cozzolino
Yorikatsu Tsujiko
Japan Naoki Yokomizo 		8 3'59.648 36.666 2.408 204.735
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