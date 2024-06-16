Le Mans 24 Saat: Ferrari üst üste ikinci zaferini elde etti

Nickas Nielsen, Antonio Fuoco ve Miguel Molina #50 Ferrari 499P ile damalı bayrağı Nyck de Vries, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in #7 Toyota GR010 HYBRID'ine 14 saniye fark atarak alırken, Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi'nin #51 Ferrari'si podyumu tamamladı.

Sondan bir önceki saatte, #50 Ferrari'nin sağ kapısının hızla çırpılmaya başlaması ve yarış kontrolünün siyah ve turuncu bayrak göstermesine neden olmasıyla bir dram yaşandı. Nielsen, aracı sadece altı tur sonra pite geri getirmek zorunda kaldı, ancak #7 Toyota'ya karşı net liderliği elinde tutmayı başardı.

Nielsen'in finişe ulaşması, Lopez'in Dunlop Virajı'nda spin atması ve kısa süreliğine pistte durmasıyla kolaylaştı; bu hata Toyota'nın Le Mans'taki beş galibiyetine ekleme şansını sona erdirdi.

50 numaralı fabrika aracı ve 83 numaralı müşteri aracı Cumartesi akşamı pistte kısa bir süre yağmur yağdığında dışarıda kalmayı tercih etti ve bu karar iki 499P'yi pistin geri kalanından oldukça uzaklaştırdı. 51 numaralı Ferrari de dahil olmak üzere geri kalan araçlar kuru zemin lastiklerine geri dönmek için pite dönmek zorunda kaldı.

Yarış, La Sarthe'da gece çöktükten sonra, Robin Frijns'in #20 BMW'sinin Mulsanne'ın sonunda Robert Kubica'nın kullandığı #83 Ferrari ile temas ettikten sonra kaza yapmasıyla ilk kez durdu.

Görevlilerin bariyerleri değiştirmesi iki saatin büyük bir bölümünü aldı ve aksiyon gece yarısından hemen sonra yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmur ve sisin pisti yarış için güvensiz hale getirmesiyle bir güvenlik aracı periyodu daha yarışa dahil oldu ve Toyota, Porsche ve Ferrari zirveyi paylaştı.

Yarışın tekrar başlamasıyla ve bir dizi üreticinin ön sıralarda yer almasıyla yarışmanın rengi neredeyse her saat değişti.

Fuoco, #83 Ferrari'yi ve Frederic Makowiecki'nin #5 Porsche'sini geçerek ikinci sırayı alırken, #2 Cadillac ıslak lastiklere geçmek için durduğunda, #50 Ferrari son yağmur sağanağından önceki 18. saatte önemli ilerlemeler kaydetti.

Alessandro Pier Guidi, Laurens Vanthoor'un kullandığı #6 Porsche 963'ün ciddi baskısı altında kalmasına rağmen Calado ve Giovinazzi ile paylaştığı #51 Ferrari ile podyumun son sırasına tutunmayı başardı.

Pier Guidi, sondan bir önceki saatte Brendon Hartley'nin #8 Toyota'sıyla çarpıştığı için beş saniye zaman cezası aldı.

Yarış öncesi favori Porsche, Vanthoor'un Kevin Estre ve Andre Lotterer ile paylaştığı #6 963 LMDh ile Pier Guidi'nin sadece 1.1s gerisinde yarışı bitirmesiyle dördüncü sırayla yetinmek zorunda kaldı.

6 numaralı Porsche, 18. saatte, Felipe Nasr'ın Indianapolis'teki kardeş #4'e çarpmasının ironik bir şekilde neden olduğu yavaş bölge altında pite girdikten sonra öne geçti. Ancak, #6 bir sonraki pit stopunu Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3'ün aynı virajda yaptığı kaza nedeniyle güvenlik aracı periyodunda yapmak zorunda kaldı ve bu da üçlüyü sıralamada geriye düşürdü.

Pier Guidi ile yaşadığı kaza nedeniyle geciken #8 Toyota beşinci olurken, Sebastien Buemi, Hartley ve Ryo Hirakawa ile paylaştığı aracı Matt Campbell, Michael Christensen ve Frederic Makowiecki'nin #5 Porsche'sinin önünde bitiş çizgisine getirdi.

Cadillac, pazar öğleden sonra zafer için sürpriz bir rakip olarak ortaya çıktı, çünkü son güvenlik aracından önce iyi zamanlanmış bir pitstop, Alex Lynn, Earl Bamber ve Alex Palou'nun #2 V-Series.R'ını liderliğe taşıdı.

Ancak, Chip Ganassi fabrika ekibinin pit stratejilerinden elde edebilecekleri avantajlar, son üç saatte yağmurun yağması ve tüm Hypercar gridinin aşağı yukarı aynı anda yağmur lastiklere geçmesiyle ortadan kalktı.

İki kez IndyCar Şampiyonu olan Palou, #2 Caddy'yi iki müşteri Jota Porsche'nin önünde yedinci olarak finişe getirdi.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz

Çarşamba günü ikinci antrenmanda geçirdiği kazanın ardından rekor sürede yeni bir şasi etrafında yeniden inşa edilen #12 Jota Porsche, #38 numaralı aracın önünde sekizinci oldu.

Peugeot, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Imola turunda ilk kez görücüye çıkan yeni 9X8 2024 ile başka bir sorun yaşadı ve araç hız mücadelesi verdi.

Stoffel Vandoorne, Paul di Resta ve Loic Duval, Fransız üreticinin iki fabrika aracından en iyisinde, güvenli alanın altında geçiş cezası aldıktan sonra kazanan Toyota'nın üç tur gerisinde 11. oldular.

Mikel Jensen'in 95 numaralı United Autosports McLaren 720S GT3 aracıyla temasından sorumlu tutulmasının ardından 93 numaralı araç da pit yolundan geçmek zorunda kaldı. Bu durum, Nico Muller'in güvenlik aracı altında yaptığı kazayla birleşince, Jensen ve Jean-Eric Vergne kardeş aracın bir tur gerisinde 12. sırada kaldı.

Lamborghini, Le Mans'ta Iron Lynx tarafından işletilen fabrika takımı için dikkat çekici olmasa da sağlam bir koşunun ardından Hypercar sınıfında yeni gelenlerin en iyisiydi. İtalyan markası hiçbir zaman daha köklü fabrika rakiplerini rahatsız edecek hıza sahip olmadı, ancak iki SC63'ü dördüncü saatteki birkaç spin dışında önemli bir sorun yaşamadan yarıştı.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Stoffel Vandoorne, Paul Di Resta, Loic Duval Fotoğraf: Marc Fleury

WEC sezonunun tamamına katılan #63 Lamborghini, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat ve Edoardo Mortara ile Peugeot'nun önünde 10. sırada yer alırken, IMSA'dan getirilen ve Romain Grosjean, Andrea Caldarelli ve Matteo Cairoli tarafından kullanılan kardeş #19 araç 13. sırada yer aldı.

Isotta Fraschini, Jean-Karl Vernay, Carl Wattana Bennett ve Antonio Serravalle'nin #11 Tipo6-C'yi 14. sıraya taşımayı başarmasının ardından sınıflandırılan diğer tek yeni üretici oldu.

Hem BMW hem de Alpine, yarış öncesinde umut verici bir tempo göstermelerine rağmen cumartesi gece yarısından önce yarış dışı kaldılar.

BMW'nin sorunları açılış saatinde Marco Wittmann'ın Esses'te patlaması ve #15 M Hybrid V8'i hemen geri plana atmasıyla başladı. Takım arkadaşı Dries Vanthoor, gece Mulsanne'ın sonunda Kubica'nın #83 AF Corse Ferrari'si ile bir araya geldiğinde erken aksilikten kurtulmaya çalışıyordu ve çarpışma onu kolco bariyerlere gönderdi.

Bu noktada, Robin Frijns'in Ford Chicane'de kerblere çarpması ve hasar almış gibi görünmesinin ardından #20 BMW garaja gitti. BMW sonunda aracı tamir ettirerek takım arkadaşı Sheldon van der Linde'yi son saatte piste geri göndermeyi başardı, ancak araç gerekli %70 mesafeyi tamamlayamadığı için sınıflandırılamadı.

Cumartesi günü yarışın büyük bir bölümünü önde götüren ve öğleden sonra erken saatlerde çekişme içinde olan #83 müşteri Ferrari'si 20. saatte teknik sorunlar nedeniyle emekli oldu ve TV görüntülerinde ön taraftan dumanlar çıktığı görüldü.

3 numaralı Cadillac ve 4 numaralı Porsche sınıflandırılmayan altı Hypercar arasında yer aldı.

#91 Manthey Ema Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Fotoğraf: Marc Fleury

Porsche, 2024 için yeni olan LMGT3 sınıfında zafere ulaştı

Porsche, #91 Manthey EMA 911 GT3 R ile Richard Lietz, Yasser Shahin ve Morris Schuring'in birinciliğiyle LMGT3 sınıfında bir WEC zaferi daha elde etti.

Üretim tabanlı sınıftaki zafer, Manthey Porsche ile Augusto Farfus, Sean Gelael ve Darren Leung'dan oluşan #31 WRT arasındaki mücadeleye sahne olurken, önde gelen birçok yarışmacı çeşitli nedenlerle yarış dışı kaldı.

Gelael, iki saatten biraz fazla bir süre kala yağmur piste geri döndüğünde yarışın liderliğini ele geçirmeyi başardı, ancak fabrika Porsche sürücüsü Lietz, #91 ekibini Le Mans'ta ilk LMGT3 zaferine götürmek için Indianapolis'e koşarken rakibini geçmekte çok az sorun yaşadı.

Kardeş #92 Manthey PureRxcing girişi de enduro'nun büyük bölümünde zafer mücadelesindeydi ve Klaus Bachler elektrik sorunları nedeniyle aracı garaja götürmek zorunda kaldığında sınıf lideriydi.

Proton Competition, Dennis Olsen, Giorgio Roda ve Mikkel Pedersen'in 88 numaralı aracı olan Ford Mustang GT3 çifti ile üçüncü ve dördüncü sıraları aldı ve kardeş girişteki Christopher Mies, Ben Tuck ve John Hartshorne'un önünde bitirdi.

Pole pozisyonunu kazanan Inception Racing aracı da dahil olmak üzere üç McLaren 720S GT3 aracı da Pazar günü bir dizi sorun yaşayarak yarış dışı kaldı.

#22 United Autosports Oreca 07: Gibson: Oliver Jarvis, Bijoy Garg, Nolan Siegel Fotoğraf tarafından: Rainier Ehrhardt

United beklenmedik LMP2 galibiyetini aldı

LMP2 ödülleri Oliver Jarvis, Bijoy Garg ve Nolan Siegel'ın #22 United Autosports ORECA'sına gitti ve Siegel 22. saatte liderliği #28 IDEC Sport sürücüsü Reshad de Gurus'tan aldı.

IDEC Sport ekibi ve #34 InterEuropol Oreca, pazar günü uzun bir mücadelenin tadını çıkarmış, öğleden sonra yağmur LMP2'deki sıralamayı yeniden sarsmadan önce #10 Vector da oyuna dahil olmuştu.

Sonunda, geçen yılın yarış galibi InterEuropol takımı Clement Novalak, Jakub Smieschowski ve Vladislav Lomko ile ikinci olurken, IDEC Sport üçlüsü de Gurus, Job Van Uitert sınıfta üçüncü sıraya düştü.

10 numaralı Vector ORECA'nın geç kalması, Patrick Pilet, Ryan Cullen ve Stephane Richelmi'nin Pazar günü gün doğumunda lider olan Francois Perrodo, Ben Barnicoat ve Nicolas Varrone'den oluşan 183 numaralı AF Corse'nin arkasında beşinci sıraya düşmesine katkıda bulundu.

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