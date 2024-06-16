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Yarış raporu
Le Mans Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat: Ferrari üst üste ikinci zaferini elde etti

Ferrari, her iki fabrika aracının da yarışın sonlarına doğru sorun yaşamasına rağmen, Le Mans 24 Saat yarışında Toyota ve Porsche'yi geride bırakarak üst üste ikinci zaferini elde etti.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Nikolaz Godet

Nickas Nielsen, Antonio Fuoco ve Miguel Molina #50 Ferrari 499P ile damalı bayrağı Nyck de Vries, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in #7 Toyota GR010 HYBRID'ine 14 saniye fark atarak alırken, Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi'nin #51 Ferrari'si podyumu tamamladı.

Sondan bir önceki saatte, #50 Ferrari'nin sağ kapısının hızla çırpılmaya başlaması ve yarış kontrolünün siyah ve turuncu bayrak göstermesine neden olmasıyla bir dram yaşandı. Nielsen, aracı sadece altı tur sonra pite geri getirmek zorunda kaldı, ancak #7 Toyota'ya karşı net liderliği elinde tutmayı başardı.

Nielsen'in finişe ulaşması, Lopez'in Dunlop Virajı'nda spin atması ve kısa süreliğine pistte durmasıyla kolaylaştı; bu hata Toyota'nın Le Mans'taki beş galibiyetine ekleme şansını sona erdirdi.

50 numaralı fabrika aracı ve 83 numaralı müşteri aracı Cumartesi akşamı pistte kısa bir süre yağmur yağdığında dışarıda kalmayı tercih etti ve bu karar iki 499P'yi pistin geri kalanından oldukça uzaklaştırdı. 51 numaralı Ferrari de dahil olmak üzere geri kalan araçlar kuru zemin lastiklerine geri dönmek için pite dönmek zorunda kaldı.

Yarış, La Sarthe'da gece çöktükten sonra, Robin Frijns'in #20 BMW'sinin Mulsanne'ın sonunda Robert Kubica'nın kullandığı #83 Ferrari ile temas ettikten sonra kaza yapmasıyla ilk kez durdu.

Görevlilerin bariyerleri değiştirmesi iki saatin büyük bir bölümünü aldı ve aksiyon gece yarısından hemen sonra yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmur ve sisin pisti yarış için güvensiz hale getirmesiyle bir güvenlik aracı periyodu daha yarışa dahil oldu ve Toyota, Porsche ve Ferrari zirveyi paylaştı.

Yarışın tekrar başlamasıyla ve bir dizi üreticinin ön sıralarda yer almasıyla yarışmanın rengi neredeyse her saat değişti.

Fuoco, #83 Ferrari'yi ve Frederic Makowiecki'nin #5 Porsche'sini geçerek ikinci sırayı alırken, #2 Cadillac ıslak lastiklere geçmek için durduğunda, #50 Ferrari son yağmur sağanağından önceki 18. saatte önemli ilerlemeler kaydetti.

Alessandro Pier Guidi, Laurens Vanthoor'un kullandığı #6 Porsche 963'ün ciddi baskısı altında kalmasına rağmen Calado ve Giovinazzi ile paylaştığı #51 Ferrari ile podyumun son sırasına tutunmayı başardı.

Pier Guidi, sondan bir önceki saatte Brendon Hartley'nin #8 Toyota'sıyla çarpıştığı için beş saniye zaman cezası aldı.

Yarış öncesi favori Porsche, Vanthoor'un Kevin Estre ve Andre Lotterer ile paylaştığı #6 963 LMDh ile Pier Guidi'nin sadece 1.1s gerisinde yarışı bitirmesiyle dördüncü sırayla yetinmek zorunda kaldı.

6 numaralı Porsche, 18. saatte, Felipe Nasr'ın Indianapolis'teki kardeş #4'e çarpmasının ironik bir şekilde neden olduğu yavaş bölge altında pite girdikten sonra öne geçti. Ancak, #6 bir sonraki pit stopunu Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3'ün aynı virajda yaptığı kaza nedeniyle güvenlik aracı periyodunda yapmak zorunda kaldı ve bu da üçlüyü sıralamada geriye düşürdü.

Pier Guidi ile yaşadığı kaza nedeniyle geciken #8 Toyota beşinci olurken, Sebastien Buemi, Hartley ve Ryo Hirakawa ile paylaştığı aracı Matt Campbell, Michael Christensen ve Frederic Makowiecki'nin #5 Porsche'sinin önünde bitiş çizgisine getirdi.

Cadillac, pazar öğleden sonra zafer için sürpriz bir rakip olarak ortaya çıktı, çünkü son güvenlik aracından önce iyi zamanlanmış bir pitstop, Alex Lynn, Earl Bamber ve Alex Palou'nun #2 V-Series.R'ını liderliğe taşıdı.

Ancak, Chip Ganassi fabrika ekibinin pit stratejilerinden elde edebilecekleri avantajlar, son üç saatte yağmurun yağması ve tüm Hypercar gridinin aşağı yukarı aynı anda yağmur lastiklere geçmesiyle ortadan kalktı.

İki kez IndyCar Şampiyonu olan Palou, #2 Caddy'yi iki müşteri Jota Porsche'nin önünde yedinci olarak finişe getirdi.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz

Çarşamba günü ikinci antrenmanda geçirdiği kazanın ardından rekor sürede yeni bir şasi etrafında yeniden inşa edilen #12 Jota Porsche, #38 numaralı aracın önünde sekizinci oldu.

Peugeot, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Imola turunda ilk kez görücüye çıkan yeni 9X8 2024 ile başka bir sorun yaşadı ve araç hız mücadelesi verdi.

Stoffel Vandoorne, Paul di Resta ve Loic Duval, Fransız üreticinin iki fabrika aracından en iyisinde, güvenli alanın altında geçiş cezası aldıktan sonra kazanan Toyota'nın üç tur gerisinde 11. oldular.

Mikel Jensen'in 95 numaralı United Autosports McLaren 720S GT3 aracıyla temasından sorumlu tutulmasının ardından 93 numaralı araç da pit yolundan geçmek zorunda kaldı. Bu durum, Nico Muller'in güvenlik aracı altında yaptığı kazayla birleşince, Jensen ve Jean-Eric Vergne kardeş aracın bir tur gerisinde 12. sırada kaldı.

Lamborghini, Le Mans'ta Iron Lynx tarafından işletilen fabrika takımı için dikkat çekici olmasa da sağlam bir koşunun ardından Hypercar sınıfında yeni gelenlerin en iyisiydi. İtalyan markası hiçbir zaman daha köklü fabrika rakiplerini rahatsız edecek hıza sahip olmadı, ancak iki SC63'ü dördüncü saatteki birkaç spin dışında önemli bir sorun yaşamadan yarıştı.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Stoffel Vandoorne, Paul Di Resta, Loic Duval

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Stoffel Vandoorne, Paul Di Resta, Loic Duval

Fotoğraf: Marc Fleury

WEC sezonunun tamamına katılan #63 Lamborghini, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat ve Edoardo Mortara ile Peugeot'nun önünde 10. sırada yer alırken, IMSA'dan getirilen ve Romain Grosjean, Andrea Caldarelli ve Matteo Cairoli tarafından kullanılan kardeş #19 araç 13. sırada yer aldı.

Isotta Fraschini, Jean-Karl Vernay, Carl Wattana Bennett ve Antonio Serravalle'nin #11 Tipo6-C'yi 14. sıraya taşımayı başarmasının ardından sınıflandırılan diğer tek yeni üretici oldu.

Hem BMW hem de Alpine, yarış öncesinde umut verici bir tempo göstermelerine rağmen cumartesi gece yarısından önce yarış dışı kaldılar.

BMW'nin sorunları açılış saatinde Marco Wittmann'ın Esses'te patlaması ve #15 M Hybrid V8'i hemen geri plana atmasıyla başladı. Takım arkadaşı Dries Vanthoor, gece Mulsanne'ın sonunda Kubica'nın #83 AF Corse Ferrari'si ile bir araya geldiğinde erken aksilikten kurtulmaya çalışıyordu ve çarpışma onu kolco bariyerlere gönderdi.

Bu noktada, Robin Frijns'in Ford Chicane'de kerblere çarpması ve hasar almış gibi görünmesinin ardından #20 BMW garaja gitti. BMW sonunda aracı tamir ettirerek takım arkadaşı Sheldon van der Linde'yi son saatte piste geri göndermeyi başardı, ancak araç gerekli %70 mesafeyi tamamlayamadığı için sınıflandırılamadı.

Cumartesi günü yarışın büyük bir bölümünü önde götüren ve öğleden sonra erken saatlerde çekişme içinde olan #83 müşteri Ferrari'si 20. saatte teknik sorunlar nedeniyle emekli oldu ve TV görüntülerinde ön taraftan dumanlar çıktığı görüldü.

3 numaralı Cadillac ve 4 numaralı Porsche sınıflandırılmayan altı Hypercar arasında yer aldı.

#91 Manthey Ema Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz

#91 Manthey Ema Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz

Fotoğraf: Marc Fleury

Porsche, 2024 için yeni olan LMGT3 sınıfında zafere ulaştı

Porsche, #91 Manthey EMA 911 GT3 R ile Richard Lietz, Yasser Shahin ve Morris Schuring'in birinciliğiyle LMGT3 sınıfında bir WEC zaferi daha elde etti.

Üretim tabanlı sınıftaki zafer, Manthey Porsche ile Augusto Farfus, Sean Gelael ve Darren Leung'dan oluşan #31 WRT arasındaki mücadeleye sahne olurken, önde gelen birçok yarışmacı çeşitli nedenlerle yarış dışı kaldı.

Gelael, iki saatten biraz fazla bir süre kala yağmur piste geri döndüğünde yarışın liderliğini ele geçirmeyi başardı, ancak fabrika Porsche sürücüsü Lietz, #91 ekibini Le Mans'ta ilk LMGT3 zaferine götürmek için Indianapolis'e koşarken rakibini geçmekte çok az sorun yaşadı.

Kardeş #92 Manthey PureRxcing girişi de enduro'nun büyük bölümünde zafer mücadelesindeydi ve Klaus Bachler elektrik sorunları nedeniyle aracı garaja götürmek zorunda kaldığında sınıf lideriydi.

Proton Competition, Dennis Olsen, Giorgio Roda ve Mikkel Pedersen'in 88 numaralı aracı olan Ford Mustang GT3 çifti ile üçüncü ve dördüncü sıraları aldı ve kardeş girişteki Christopher Mies, Ben Tuck ve John Hartshorne'un önünde bitirdi.

Pole pozisyonunu kazanan Inception Racing aracı da dahil olmak üzere üç McLaren 720S GT3 aracı da Pazar günü bir dizi sorun yaşayarak yarış dışı kaldı.

#22 United Autosports Oreca 07: Gibson: Oliver Jarvis, Bijoy Garg, Nolan Siegel

#22 United Autosports Oreca 07: Gibson: Oliver Jarvis, Bijoy Garg, Nolan Siegel

Fotoğraf tarafından: Rainier Ehrhardt

United beklenmedik LMP2 galibiyetini aldı

LMP2 ödülleri Oliver Jarvis, Bijoy Garg ve Nolan Siegel'ın #22 United Autosports ORECA'sına gitti ve Siegel 22. saatte liderliği #28 IDEC Sport sürücüsü Reshad de Gurus'tan aldı.

IDEC Sport ekibi ve #34 InterEuropol Oreca, pazar günü uzun bir mücadelenin tadını çıkarmış, öğleden sonra yağmur LMP2'deki sıralamayı yeniden sarsmadan önce #10 Vector da oyuna dahil olmuştu.

Sonunda, geçen yılın yarış galibi InterEuropol takımı Clement Novalak, Jakub Smieschowski ve Vladislav Lomko ile ikinci olurken, IDEC Sport üçlüsü de Gurus, Job Van Uitert sınıfta üçüncü sıraya düştü.

10 numaralı Vector ORECA'nın geç kalması, Patrick Pilet, Ryan Cullen ve Stephane Richelmi'nin Pazar günü gün doğumunda lider olan Francois Perrodo, Ben Barnicoat ve Nicolas Varrone'den oluşan 183 numaralı AF Corse'nin arkasında beşinci sıraya düşmesine katkıda bulundu.

2024 Le Mans 24 Saat: Tüm sonuçlar

   
1
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4
   
   
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2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 311

-

   26    
2
Toyota Racing HYPERCAR
7 Argentina J. Lopez Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 311

+14.221

14.221

 14.221 31    
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 311

+36.730

36.730

 22.509 28    
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 311

+37.897

37.897

 1.167 28    
5
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 311

+1'02.824

1'02.824

 24.927 28    
6
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 311

+1'45.654

1'45.654

 42.830 24    
7
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Spain A. Palou Cadillac V-Series.R 311

+2'34.468

2'34.468

 48.814 27    
8
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United Kingdom C. Ilott Porsche 963 311

+3'02.691

3'02.691

 28.223 27    
9
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 Denmark O. Rasmussen United Kingdom P. Hanson United Kingdom J. Button Porsche 963 311

+3'36.756

3'36.756

 34.065 31    
10
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Russian Federation D. Kvyat Switzerland E. Mortara Lamborghini SC63 309

2 laps

   25    
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 Belgium S. Vandoorne United Kingdom P. diResta France L. Duval Peugeot 9X8 2024 309

+2 Laps

2'18.217

 2'18.217 31    
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 France J. Vergne Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 2024 309

+2 Laps

2'35.918

 17.701 29    
13
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
19 France R. Grosjean Italy A. Caldarelli Italy M. Cairoli Lamborghini SC63 309

+2 Laps

2'57.749

 21.831 27    
14
Isotta Fraschini HYPERCAR
11
C. Bennett
France J. Vernay Canada A. Serravalle 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 302

9 laps

   29    
15
United Autosports LMP2
22 United Kingdom O. Jarvis
B. Garg
N. Siegel
Oreca 07 297

14 laps

   30    
16
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 Poland J. Smiechowski
V. Lomko
France C. Novalak 		Oreca 07 297

+14 Laps

3'44.685

 3'44.685 30    
17
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue Netherlands J. Uitert France R. de Gerus Oreca 07 297

+14 Laps

3'59.256

 14.571 31    
18
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo United Kingdom B. Barnicoat
N. Varrone
Oreca 07 297

+14 Laps

4'01.070

 1.814 29    
19
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland R. Cullen France P. Pilet Monaco S. Richelmi Oreca 07 297

+14 Laps

4'05.183

 4.113 31    
20
AO by TF LMP2
14 United States P. Hyett Switzerland L. Deletraz
A. Quinn
Oreca 07 295

16 laps

   28    
21
DKR Engineering LMP2
33 Germany A. Mattschull Austria R. Binder Germany L. Hörr Oreca 07 295

+16 Laps

2'57.104

 2'57.104 31    
22
Algarve Pro Racing Team LMP2
25 Liechtenstein M. Kaiser United Kingdom O. Caldwell Canada R. De Angelis Oreca 07 294

17 laps

   30    
23
PANIS RACING LMP2
65 United States R. Sales Switzerland M. Beche United States S. Huffaker Oreca 07 293

18 laps

   35    
24
Cool Racing LMP2
47
N. Rao
United Kingdom M. Bell Denmark F. Vesti 		Oreca 07 291

20 laps

   30    
25
NIELSEN RACING LMP2
24 Switzerland F. Scherer Denmark D. Heinemeier Hansson United States K. Simpson Oreca 07 291

+20 Laps

2'47.769

 2'47.769 30    
26
Cool Racing LMP2
37
L. Fluxá
Denmark M. Jakobsen Japan R. Miyata 		Oreca 07 289

22 laps

   29    
27
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 281

30 laps

   28    
28
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 280

31 laps

   27    
29
Whelen Cadillac Racing HYPERCAR
311 Brazil P. Derani United Kingdom J. Aitken Brazil F. Drugovich Cadillac V-Series.R 280

+31 Laps

2'34.564

 2'34.564 25    
30
Proton Competition LMGT3
88 Italy G. Roda
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 280

+31 Laps

2'59.989

 25.425 29    
31
Proton Competition LMGT3
44 United Kingdom J. Hartshorne United Kingdom B. Tuck Germany C. Mies Ford Mustang GT3 280

+31 Laps

3'58.735

 58.746 28    
32
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Denmark M. Gatting Switzerland R. Frey Lamborghini Huracan GT3 Evo2 279

32 laps

   26    
33
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 279

+32 Laps

1'45.941

 1'45.941 30    
34
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Russian Federation T. Boguslavskiy South Africa K. vanderLinde 		Lexus RC F GT3 279

+32 Laps

2'16.275

 30.334 31    
35
Spirit of Race LMGT3
155 Denmark J. Laursen
C. Laursen
United States J. Taylor 		Ferrari 296 GT3 279

+32 Laps

2'44.753

 28.478 28    
36
D'Station Racing LMGT3
777 Japan S. Hoshino
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 279

+32 Laps

3'59.930

 1'15.177 28    
37
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 279

+32 Laps

4'28.692

 28.762 28    
38
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 278

33 laps

   28    
39
GR RACING LMGT3
86 United Kingdom M. Wainwright Brazil D. Serra Italy R. Pera Ferrari 296 GT3 278

+33 Laps

2'42.056

 2'42.056 30    
40
INCEPTION RACING LMGT3
70 United States B. Iribe United Kingdom O. Millroy Switzerland F. Schandorff McLaren 720S GT3 Evo 275

36 laps

   29    
41
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 273

38 laps

   31    
42
UNITED AUTOSPORTS USA LMP2
23 United States B. Keating Portugal F. Albuquerque United Kingdom B. Hanley Oreca 07 272

39 laps

   31    
43
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 267

44 laps

   29    
44
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 258

53 laps

   27    
45
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani United Kingdom H. Tincknell France J. Andlauer Porsche 963 251

60 laps

   24    
46
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 227

84 laps

   23    
47
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 96

215 laps

   10    
48
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 248

63 laps

   21 Yarış dışı  
49
CADILLAC RACING HYPERCAR
3 France S. Bourdais Netherlands R. vanderZande New Zealand S. Dixon Cadillac V-Series.R 223

88 laps

   22 Yarış dışı  
50
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 220

91 laps

   23 Yarış dışı  
51
United Autosports LMGT3
95 H. Hamaguchi Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 212

99 laps

   21 Yarış dışı  
52
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
4 France M. Jaminet Brazil F. Nasr United Kingdom N. Tandy Porsche 963 211

100 laps

   24 Yarış dışı  
53
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 196

115 laps

   17 Yarış dışı  
54
Crowdstrike Racing by APR LMP2
45 United States G. Kurtz United States C. Braun Netherlands N. Catsburg Oreca 07 149

162 laps

   16 Yarış dışı  
55
JMW Motorsport LMGT3
66 Italy G. Petrobelli Netherlands L. ten Voorde Turkey S. Yoluç Ferrari 296 GT3 112

199 laps

   14 Yarış dışı  
56
DUQUEINE TEAM LMP2
30 United States J. Falb Australia J. Allen France J. Simmenauer Oreca 07 112

0.000

   14 Yarış dışı  
57
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 109

202 laps

   10 Yarış dışı  
58
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 102

209 laps

   10 Yarış dışı  
59
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 88

223 laps

   10 Yarış dışı  
60
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried
M. Capietto
Netherlands B. Viscaal 		Oreca 07 86

225 laps

   10 Yarış dışı  
61
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin Austria F. Habsburg France C. Milesi Alpine A424 75

236 laps

   8 Yarış dışı  
62
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 30

281 laps

   3 Yarış dışı  
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