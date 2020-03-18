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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Le Mans 24 Saat, Eylül ayına ertelendi!

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Le Mans 24 Saat, Eylül ayına ertelendi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Mar 2020 17:15

Le Mans 24 Saat organizatörleri, başlangıçta 13-14 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan 2020 Le Mans 24 Saat yarışının 19-20 Eylül tarihine ertelendiğini açıkladı.

Automobile Club de l'Ouest tarafından Çarşamba günü yayınlanan açıklamada, “Coronavirüs ile ilgili değişen sağlık durumu ve en son hükümet kararları göz önünde bulundurularak" yarışın ertelendiği duyuruldu.

Açıklama şu şekilde devam etti: “Coronavirüs'ün yayılmasını engellemek için Fransa ve dünyanın diğer ülkelerinde kısıtlamalar devam ediyor. Sonuç olarak yarış organizatörü Automobile Club de l'Ouest, Féderation Internationale Automobile (FIA) ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (FIA WEC) ile birlikte, 13-14 Haziran 2020 için yapılması planlanan Le Mans 24 Saat'i ertelemeye karar verdik."

Automobile Club de l'Ouest Başkanı Pierre Fillon, “Le Mans 24 Saat'in Haziran ayındaki orijinal tarihinden ertelenmesi, şu anki istisnai durum karşısında izlenilebilecek en iyi yol. Her şeyden önce herkesi, kendilerini, sevdiklerini ve diğer insanları riske etmekten kaçınmaya çağırıyorum. Bugün en önemli şey bu virüsün yayılımını azaltmak. Düşüncelerimiz hepimiz uğruna yoğun çaba gösteren  sağlık personeliyle."

“Le Mans 24 Saat'in ertelenmesi, WEC ve ELMS takvimlerinde değişiklik yapılması anlamına geliyor ve yeni tarihleri ​​kısa süre içinde açıklayacağız. Etkinliklerimizin güvenliğinden ve kalitesinden ödün verilmeyecek. Katılımcılar, sponsorlar, taraftarlar, medya, tıbbi görevliler ve organizatörler olarak her zamankinden daha fazla kenetlenme zamanı." dedi.

FIA WEC ve ELMS CEO'su Gerard Neveu ise, "Mevcut durum göz önüne alındığında ertelemek doğru karar. Şimdi WEC ve ELMS takvimlerimizi bu sezonun geri kalanı için revize etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hem FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası hem de Avrupa Le Mans Serisi için daha fazla bilgi açıklayacağız." dedi.

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Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Editör Charles Bradley

Le Mans Sıradaki seans

Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat

12 Eyl - 20 Eyl

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