Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış
Le Mans / Le Mans 24 Saat Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2021 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Toyota'lar bir ve üçüncü sıralarda yer alırken onların arasında LMP1 aracıyla yarışan Alpine yer aldı.

Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek çifte puanlı klasik yarış öncesinde #7 Toyota GR010 HYBRID aracında yer alan Jose Maria Lopez, 3:29.309'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

7 numaralı Toyota ekibini Alpine-Gibson A480 ile Andre Negrao takip etti. Negrao'nun derecesi, hiper araçlı Lopez'in derecesinden sadece 0.086 sn daha yavaştı.

Toyota'nın 8 numaralı ekibinden Kazuki Nakajima seansı 3. sırada tamamladı ve böylece ilk antrenman seansında ilk 3 sürücü sadece 0.1 sn içerisinde yer aldılar.

Yeni hiper araç kurallarıyla oldukça yavaşlayan Le Mans'ta 4. en hızlı isim LMP2 sınıfından oldu. United Autosports'dan Phil Hanson, 3:30'luk derecenin altına inebilen tek isimdi ve liderin sadece 0.132 sn gerisinde kaldı. Onu bir diğer LMP2 sınıfı sürücüsü, G-Drive Racing'den Nyck de Vries takip etti.

Le Mans 24 Saat yarışı öncesi test gününü ilk sırada tamamlayan Glickenhaus sürücüleri, ilk antrenmanlarda geride kaldılar. 709 numaralı Glickenhaus'ta Richard Westbrook 6. olurken, onu 708 numaralı Glickenhaus'ta Olivier Pla takip etti. Glickenhaus pilotlarının dereceleri liderden 1 saniye daha yavaştı.

LMP2 sınıfında JOTA sürücüsü Tom Blomqvist 3. olurken genel klasmanda ise 8. oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler Team WRT'den Louis Deletraz ve IDEC Sport'tan Paul-Loup Chatin oldu.

İlgili içerik:

GTE Pro'da lider Ferrari

GTE Pro sınıfının en hızlı ismi 52 numaralı AF Corse pilotu Daniel Serra oldu. Serra'nın 3:50.123'lük derecesi LeMans Hypercar sınıfındaki en iyi dereceden 20 saniye daha yavaştı ve Serra genel klasmanda 32. oldu. 

Onu Chevrolet Corvette C8.R ile Nick Tandy takip ederken 92 numaralı Porsche'si ile Gianmaria Bruni 3. oldu.

GTE Am sınıfında lider 56 numaralı Team Project 1 ekibinden Matteo Cairoli oldu. Cairoli, GTE Pro sınıfındaki ilk iki pilotun arkasında yer aldı.

Seans iki defa kırmızı bayraklarla durduruldu. İlk kırmızı bayrak seansı, Marco Sorensen'in daha seansın başında pitten çıkarken bariyerlere vurması sonucu gerçekleşti.

İkinci kırmızı bayrak seansı ise 3 saatlik seansın son saatinde Antonio Felix da Costa ile Antonio Fuoco arasında yaşanan temas sonucunda yaşandı.

89. Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde ilk sıralama seansı bugün 20:00'da başlayacak.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış

Önceki haber

Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

9 s
2
Formula 1

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"

7 s
3
Formula 1

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

11 s
4
Formula 1

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

5 s
5
Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

12 dk
Son Haberler
Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider
Le Mans

Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider

1 s
Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış
Le Mans

Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış

1 s
Laurent, son dakika kararıyla IDEC Sport ile Le Mans'a katılacak
Le Mans

Laurent, son dakika kararıyla IDEC Sport ile Le Mans'a katılacak

3 s
Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor
WEC

Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor

4 s
Kubica, ilk Le Mans yarışının önceki deneyimlerinden “farklı olmasını” umuyor
Le Mans

Kubica, ilk Le Mans yarışının önceki deneyimlerinden “farklı olmasını” umuyor

6 s
Son Videolar
Glickenhaus, Le Mans 24 Saat sürücü kadrosunu belirledi 00:50
Le Mans
24 Tem 2021

Glickenhaus, Le Mans 24 Saat sürücü kadrosunu belirledi

1988: 2 numaralı Jaguar Le Mans 24 Saat'i kazanıyor 01:51
Le Mans
23 Mar 2021

1988: 2 numaralı Jaguar Le Mans 24 Saat'i kazanıyor

Le Mans 24 Saat'te kazanan araçlar 02:43
Le Mans
10 Mar 2021

Le Mans 24 Saat'te kazanan araçlar

2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi 02:01
Le Mans
9 Mar 2021

2021 Le Mans 24 Saat katılımcı listesi

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti 10:02
Le Mans
20 Eyl 2020

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti

Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış Le Mans 24 Saat
Le Mans

Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış

Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor
WEC

Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor

Glickenhaus, testlerdeki güçlü performansının ardından Le Mans 24 Saat için umutlu
Le Mans

Glickenhaus, testlerdeki güçlü performansının ardından Le Mans 24 Saat için umutlu

Daha fazlası
Toyota Gazoo Racing WEC
Toyota: "Glickenhaus'un temposu Le Mans için çok iyi bir haber" Le Mans 24 saat test günü
Le Mans

Toyota: "Glickenhaus'un temposu Le Mans için çok iyi bir haber"

Toyota, yeni hiper araçla Le Mans öncesi testleri başarıyla tamamladı Toyota testing
WEC

Toyota, yeni hiper araçla Le Mans öncesi testleri başarıyla tamamladı

Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı Monza
WEC

Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün
Formula 1 Formula 1

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Toprak, Navarra'da yeni zaferler hedefliyor
World Superbike World Superbike

Toprak, Navarra'da yeni zaferler hedefliyor

Son Haberler

Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider
Le Mans Le Mans

Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider

Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış
Le Mans Le Mans

Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış

Laurent, son dakika kararıyla IDEC Sport ile Le Mans'a katılacak
Le Mans Le Mans

Laurent, son dakika kararıyla IDEC Sport ile Le Mans'a katılacak

Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor
WEC WEC

Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.