Le Mans 24 Saat: Birinci antrenmanda Toyota, Alpine'in 0.086 sn farkla önünde lider

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek çifte puanlı klasik yarış öncesinde #7 Toyota GR010 HYBRID aracında yer alan Jose Maria Lopez, 3:29.309'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

7 numaralı Toyota ekibini Alpine-Gibson A480 ile Andre Negrao takip etti. Negrao'nun derecesi, hiper araçlı Lopez'in derecesinden sadece 0.086 sn daha yavaştı.

Toyota'nın 8 numaralı ekibinden Kazuki Nakajima seansı 3. sırada tamamladı ve böylece ilk antrenman seansında ilk 3 sürücü sadece 0.1 sn içerisinde yer aldılar.

Yeni hiper araç kurallarıyla oldukça yavaşlayan Le Mans'ta 4. en hızlı isim LMP2 sınıfından oldu. United Autosports'dan Phil Hanson, 3:30'luk derecenin altına inebilen tek isimdi ve liderin sadece 0.132 sn gerisinde kaldı. Onu bir diğer LMP2 sınıfı sürücüsü, G-Drive Racing'den Nyck de Vries takip etti.

Le Mans 24 Saat yarışı öncesi test gününü ilk sırada tamamlayan Glickenhaus sürücüleri, ilk antrenmanlarda geride kaldılar. 709 numaralı Glickenhaus'ta Richard Westbrook 6. olurken, onu 708 numaralı Glickenhaus'ta Olivier Pla takip etti. Glickenhaus pilotlarının dereceleri liderden 1 saniye daha yavaştı.

LMP2 sınıfında JOTA sürücüsü Tom Blomqvist 3. olurken genel klasmanda ise 8. oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler Team WRT'den Louis Deletraz ve IDEC Sport'tan Paul-Loup Chatin oldu.

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GTE Pro'da lider Ferrari

GTE Pro sınıfının en hızlı ismi 52 numaralı AF Corse pilotu Daniel Serra oldu. Serra'nın 3:50.123'lük derecesi LeMans Hypercar sınıfındaki en iyi dereceden 20 saniye daha yavaştı ve Serra genel klasmanda 32. oldu.

Onu Chevrolet Corvette C8.R ile Nick Tandy takip ederken 92 numaralı Porsche'si ile Gianmaria Bruni 3. oldu.

GTE Am sınıfında lider 56 numaralı Team Project 1 ekibinden Matteo Cairoli oldu. Cairoli, GTE Pro sınıfındaki ilk iki pilotun arkasında yer aldı.

Seans iki defa kırmızı bayraklarla durduruldu. İlk kırmızı bayrak seansı, Marco Sorensen'in daha seansın başında pitten çıkarken bariyerlere vurması sonucu gerçekleşti.

İkinci kırmızı bayrak seansı ise 3 saatlik seansın son saatinde Antonio Felix da Costa ile Antonio Fuoco arasında yaşanan temas sonucunda yaşandı.

89. Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde ilk sıralama seansı bugün 20:00'da başlayacak.