Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider
#8 Toyota, Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Brendon Hartley'nin en hızlı turuyla zirvede yer aldı.
Üç saatlik antrenman seansında liderlik uzun süre #709 Glickenhaus 007 LMH'nin elindeydi fakat #8 Toyota'da Brendon Hartley, bitime 20 dakika kala 3:29.441'lik bir tur zamanı yakaladı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa üçlüsü, toplamda 41 tur atarken, özellikle Buemi ve Hirakawa uzun sürüşlere odaklandı.
İkinci ve üçüncü sıralarda, bu hafta sonu Le Mans'a iki araçla katılan Glickenhaus yer aldı. #709 Glickenhaus'ta Franck Mailleux, 3:29.917 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamladı.
Sadece #8 Toyota ve #709 Glickenhaus 3:30'un altına inebildi.
#708 Glickenhaus'ta ise Pipo Derani 3:30.102 yaparak, diğer Glickenhaus'un 0.2 saniye ardında üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç 0.6 saniye içerisinde dizildi.
Hypercar klasmanında yer alan diğer araçlar biraz geride kaldılar. #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, 3:30.403'lük bir tur zamanı yakalamasının ardından genel klasmanda 0.9 saniye geride beşinci oldu.
Hypercar sınıfındaki son takım olan #36 Alpine ise, Andre Negrao'nun 3:32.075'lik turuyla 2.6 saniye geride sekizinci oldu.
#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta
Fotoğraf: Marc Fleury
LMP2 sınıfının en hızlısı #23 United Autosports oldu. Eski F2 pilotu Alexander Lynn, en hızlı turunda 3:30.238 yaptı ve #7 Toyota'nın 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.
LMP2 sınıfındaki en hızlı ikinci derece #38 JOTA ile yarışan Antonio Felix da Costa'dan geldi. Portekizli sürücü 3:31.624'le genel klasmanı altıncı bitirdi.
Geçen yıl galibiyeti son anda kaybeden Robert Kubica, #9 Prema Orlen Team ile 3:31.881 yaparak bu klasmanı üçüncü sırada tamamladı.
WRC efsanesi Sebastien Ogier'nin takımı #1 Richard Mille Racing, LMP2 sınıfında sekizinci oldu.
GTE Pro sınıfında Corvette sürücülerinin üstünlüğü vardı. Kimsenin 3:53'ün altına inemediği bu klasmanda, #63 Corvette Racing ile 3:53.250 yapan Antonio Garcia zirvede yer aldı.
Onu 3:53.360 yapan #64 Corvette Racing sürücüsü Tommy Milner takip etti. İlk üçü ise 3:54.081 yapan #91 Porsche sürücüsü Gianmaria Bruni tamamladı.
#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg
Fotoğraf: Marc Fleury
GTE Am sınıfında ise Porsche üstündü. #79 Weathertech Racing'den Julien Andlauer, 3:55.082 yapmasının ardından zirvede yer alırken, onu 3:55.941 yapan #86 GR Racing sürücüsü Ben Barker takip etti.
İlk üçü ise 3:55.997 yapan #33 TF Sports sürücüsü Marco Sorensen tamamladı.
#51 AF Corse Ferrari, güç ünitesi değiştirmek zorunda kaldığı için üç saatlik seansta sadece dört tur atabildi.
2022 Le Mans 24 Saat - İlk antrenman sonucu:
|Poz.
|#
|Sürücü
|Araç
|Sınıf
|Derece
|Fark
|1
|8
| Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'29.441
|2
|709
| Ryan Briscoe
Richard Westbrook
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'29.917
|0.476
|3
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'30.102
|0.661
|4
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|3'30.238
|0.797
|5
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'30.403
|0.962
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.624
|2.183
|7
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|3'31.881
|2.440
|8
|36
| André Negrão
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|3'32.075
|2.634
|9
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.158
|2.717
|10
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.183
|2.742
|11
|13
| Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.536
|3.095
|12
|45
| Steven Thomas
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|3'32.621
|3.180
|13
|47
| Sophia Floersch
John Falb
Jack Aitken
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.113
|3.672
|14
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.185
|3.744
|15
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.213
|3.772
|16
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.363
|3.922
|17
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.367
|3.926
|18
|32
| Rolf Ineichen
Mirko Bortolotti
Dries Vanthoor
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.502
|4.061
|19
|37
| Ye Yifei
Ricky Taylor
Niklas Kruetten
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.642
|4.201
|20
|48
| Paul Lafargue
Paul Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.848
|4.407
|21
|24
| Rodrigo Sales
Matt Bell
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|3'33.899
|4.458
|22
|43
| David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.292
|4.851
|23
|28
| Oliver Rasmussen
Edward Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.434
|4.993
|24
|35
| Jean-Baptiste Lahaye
Matthieu Lahaye
Frangois Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.564
|5.123
|25
|30
| Richard Bradley
Guillermo Rojas
Reshad de Gerus
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.700
|5.259
|26
|65
| Julien Canal
Nico Jamin
Job Van Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.854
|5.413
|27
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sebastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|3'35.091
|5.650
|28
|44
| Miroslav Konopka
Bent Viscaal
Tristan Vautier
|Oreca 07
|LMP2
|3'35.754
|6.313
|29
|39
| Eric Trouillet
Sebastien Page
David Droux
|Oreca 07
|LMP2
|3'35.834
|6.393
|30
|3
| Laurents Hörr
Jean Glorieux
Alexandre Cougnaud
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.390
|6.949
|31
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|3'36.519
|7.078
|32
|27
| Cresp Christophe
Michael Jensen
Steven Palette
|Ligier JSP 217
|LMP2
|3'40.886
|11.445
|33
|63
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nicky Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'53.250
|23.809
|34
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|3'53.360
|23.919
|35
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'54.081
|24.640
|36
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
Laurens Vanthoor
|Porsche 911 RSR
|LMGTE PRO
|3'54.539
|25.098
|37
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'54.543
|25.102
|38
|74
| Felipe Fraga
Sam Bird
Shane van Gisbergen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|3'54.601
|25.160
|39
|79
| Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Thomas Merrill
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'55.082
|25.641
|40
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'55.941
|26.500
|41
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves
Marco Sørensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'55.997
|26.556
|42
|98
| Paul Dalla Lana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'56.211
|26.770
|43
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'56.257
|26.816
|44
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.663
|27.222
|45
|60
| Claudio Schiavoni
Alessandro Balzan
Raffaele Giammaria
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.940
|27.499
|46
|21
| Simon Mann
Christoph Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.954
|27.513
|47
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'57.082
|27.641
|48
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'57.138
|27.697
|49
|99
| Andrew Haryanto
Alessio Picariello
Martin Rump
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'57.237
|27.796
|50
|57
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.333
|27.892
|51
|55
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.345
|27.904
|52
|61
| Louis Prette
Conrad Grunewald
Vincent Abril
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.392
|27.951
|53
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'57.514
|28.073
|54
|80
| Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
Richard Heistand
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.557
|28.116
|55
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.793
|28.352
|56
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'57.964
|28.523
|57
|93
| Michael Fassbender
Matthew Campbell
Zacharie Robichon
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'57.971
|28.530
|58
|66
| Renger van der Zande
Mark Kvamme
Jason Hart
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'58.081
|28.640
|59
|75
| Pierre Ehret
Christian Hook
Nicolas Varrone
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'58.138
|28.697
|60
|88
| Fred Poordad
Max Root
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|3'59.105
|29.664
|61
|59
| Alexander West
Côme Ledogar
Marvin Klein
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4'00.254
|30.813
|62
|51
| Alessandro Pier Guidi
James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|4'01.511
|32.070
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