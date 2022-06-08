Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider

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Üç saatlik antrenman seansında liderlik uzun süre #709 Glickenhaus 007 LMH'nin elindeydi fakat #8 Toyota'da Brendon Hartley, bitime 20 dakika kala 3:29.441'lik bir tur zamanı yakaladı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa üçlüsü, toplamda 41 tur atarken, özellikle Buemi ve Hirakawa uzun sürüşlere odaklandı.

İkinci ve üçüncü sıralarda, bu hafta sonu Le Mans'a iki araçla katılan Glickenhaus yer aldı. #709 Glickenhaus'ta Franck Mailleux, 3:29.917 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Sadece #8 Toyota ve #709 Glickenhaus 3:30'un altına inebildi.

#708 Glickenhaus'ta ise Pipo Derani 3:30.102 yaparak, diğer Glickenhaus'un 0.2 saniye ardında üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç 0.6 saniye içerisinde dizildi.

Hypercar klasmanında yer alan diğer araçlar biraz geride kaldılar. #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, 3:30.403'lük bir tur zamanı yakalamasının ardından genel klasmanda 0.9 saniye geride beşinci oldu.

Hypercar sınıfındaki son takım olan #36 Alpine ise, Andre Negrao'nun 3:32.075'lik turuyla 2.6 saniye geride sekizinci oldu.

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta Fotoğraf: Marc Fleury

LMP2 sınıfının en hızlısı #23 United Autosports oldu. Eski F2 pilotu Alexander Lynn, en hızlı turunda 3:30.238 yaptı ve #7 Toyota'nın 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.

LMP2 sınıfındaki en hızlı ikinci derece #38 JOTA ile yarışan Antonio Felix da Costa'dan geldi. Portekizli sürücü 3:31.624'le genel klasmanı altıncı bitirdi.

Geçen yıl galibiyeti son anda kaybeden Robert Kubica, #9 Prema Orlen Team ile 3:31.881 yaparak bu klasmanı üçüncü sırada tamamladı.

WRC efsanesi Sebastien Ogier'nin takımı #1 Richard Mille Racing, LMP2 sınıfında sekizinci oldu.

GTE Pro sınıfında Corvette sürücülerinin üstünlüğü vardı. Kimsenin 3:53'ün altına inemediği bu klasmanda, #63 Corvette Racing ile 3:53.250 yapan Antonio Garcia zirvede yer aldı.

Onu 3:53.360 yapan #64 Corvette Racing sürücüsü Tommy Milner takip etti. İlk üçü ise 3:54.081 yapan #91 Porsche sürücüsü Gianmaria Bruni tamamladı.

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg Fotoğraf: Marc Fleury

GTE Am sınıfında ise Porsche üstündü. #79 Weathertech Racing'den Julien Andlauer, 3:55.082 yapmasının ardından zirvede yer alırken, onu 3:55.941 yapan #86 GR Racing sürücüsü Ben Barker takip etti.

İlk üçü ise 3:55.997 yapan #33 TF Sports sürücüsü Marco Sorensen tamamladı.

#51 AF Corse Ferrari, güç ünitesi değiştirmek zorunda kaldığı için üç saatlik seansta sadece dört tur atabildi.

2022 Le Mans 24 Saat - İlk antrenman sonucu:

Poz. # Sürücü Araç Sınıf Derece Fark 1 8 Sebastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'29.441 2 709 Ryan Briscoe

Richard Westbrook

Franck Mailleux Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'29.917 0.476 3 708 Olivier Pla

Romain Dumas

Pipo Derani Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'30.102 0.661 4 23 Alex Lynn

Oliver Jarvis

Josh Pierson Oreca 07 LMP2 3'30.238 0.797 5 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Jose Maria Lopez Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'30.403 0.962 6 38 Roberto Gonzalez

Antonio Felix da Costa

Will Stevens Oreca 07 LMP2 3'31.624 2.183 7 9 Robert Kubica

Louis Deletraz

Lorenzo Colombo Oreca 07 LMP2 3'31.881 2.440 8 36 André Negrão

Nicolas Lapierre

Matthieu Vaxivière Alpine A480 HYPERCAR 3'32.075 2.634 9 31 Sean Gelael

Robin Frijns

René Rast Oreca 07 LMP2 3'32.158 2.717 10 41 Rui Andrade

Ferdinand Habsburg

Norman Nato Oreca 07 LMP2 3'32.183 2.742 11 13 Philippe Cimadomo

Mathias Beche

Tijmen van der Helm Oreca 07 LMP2 3'32.536 3.095 12 45 Steven Thomas

James Allen

Rene Binder Oreca 07 LMP2 3'32.621 3.180 13 47 Sophia Floersch

John Falb

Jack Aitken Oreca 07 LMP2 3'33.113 3.672 14 1 Lilou Wadoux

Sébastien Ogier

Charles Milesi Oreca 07 LMP2 3'33.185 3.744 15 5 Dane Cameron

Emmanuel Collard

Felipe Nasr Oreca 07 LMP2 3'33.213 3.772 16 22 Philip Hanson

Filipe Albuquerque

William Owen Oreca 07 LMP2 3'33.363 3.922 17 83 François Perrodo

Nicklas Nielsen

Alessio Rovera Oreca 07 LMP2 3'33.367 3.926 18 32 Rolf Ineichen

Mirko Bortolotti

Dries Vanthoor Oreca 07 LMP2 3'33.502 4.061 19 37 Ye Yifei

Ricky Taylor

Niklas Kruetten Oreca 07 LMP2 3'33.642 4.201 20 48 Paul Lafargue

Paul Loup Chatin

Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 3'33.848 4.407 21 24 Rodrigo Sales

Matt Bell

Ben Hanley Oreca 07 LMP2 3'33.899 4.458 22 43 David Heinemeier Hansson

Fabio Scherer

Pietro Fittipaldi Oreca 07 LMP2 3'34.292 4.851 23 28 Oliver Rasmussen

Edward Jones

Jonathan Aberdein Oreca 07 LMP2 3'34.434 4.993 24 35 Jean-Baptiste Lahaye

Matthieu Lahaye

Frangois Heriau Oreca 07 LMP2 3'34.564 5.123 25 30 Richard Bradley

Guillermo Rojas

Reshad de Gerus Oreca 07 LMP2 3'34.700 5.259 26 65 Julien Canal

Nico Jamin

Job Van Uitert Oreca 07 LMP2 3'34.854 5.413 27 10 Nico Müller

Ryan Cullen

Sebastien Bourdais Oreca 07 LMP2 3'35.091 5.650 28 44 Miroslav Konopka

Bent Viscaal

Tristan Vautier Oreca 07 LMP2 3'35.754 6.313 29 39 Eric Trouillet

Sebastien Page

David Droux Oreca 07 LMP2 3'35.834 6.393 30 3 Laurents Hörr

Jean Glorieux

Alexandre Cougnaud Oreca 07 LMP2 3'36.390 6.949 31 34 Jakub Smiechowski

Alex Brundle

Esteban Gutierrez Oreca 07 LMP2 3'36.519 7.078 32 27 Cresp Christophe

Michael Jensen

Steven Palette Ligier JSP 217 LMP2 3'40.886 11.445 33 63 Antonio Garcia

Jordan Taylor

Nicky Catsburg Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'53.250 23.809 34 64 Tommy Milner

Nick Tandy

Alexander Sims Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'53.360 23.919 35 91 Gianmaria Bruni

Richard Lietz

Frédéric Makowiecki Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'54.081 24.640 36 92 Michael Christensen

Kevin Estre

Laurens Vanthoor Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'54.539 25.098 37 52 Miguel Molina

Antonio Fuoco

Davide Rigon Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.543 25.102 38 74 Felipe Fraga

Sam Bird

Shane van Gisbergen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.601 25.160 39 79 Cooper MacNeil

Julien Andlauer

Thomas Merrill Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.082 25.641 40 86 Michael Wainwright

Riccardo Pera

Ben Barker Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.941 26.500 41 33 Ben Keating

Henrique Chaves

Marco Sørensen Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'55.997 26.556 42 98 Paul Dalla Lana

David Pittard

Nicki Thiim Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'56.211 26.770 43 777 Satoshi Hoshino

Tomonobu Fujii

Charles Fagg Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'56.257 26.816 44 85 Rahel Frey

Michelle Gatting

Sarah Bovy Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.663 27.222 45 60 Claudio Schiavoni

Alessandro Balzan

Raffaele Giammaria Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.940 27.499 46 21 Simon Mann

Christoph Ulrich

Toni Vilander Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.954 27.513 47 56 Brendan Iribe

Ollie Millroy

Ben Barnicoat Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.082 27.641 48 77 Christian Ried

Sebastian Priaulx

Harry Tincknell Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.138 27.697 49 99 Andrew Haryanto

Alessio Picariello

Martin Rump Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.237 27.796 50 57 Takeshi Kimura

Frederik Schandorff

Mikkel Jensen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.333 27.892 51 55 Duncan Cameron

Matt Griffin

David Perel Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.345 27.904 52 61 Louis Prette

Conrad Grunewald

Vincent Abril Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.392 27.951 53 46 Matteo Cairoli

Mikkel Pedersen

Nicolas Leutwiler Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.514 28.073 54 80 Matteo Cressoni

Giancarlo Fisichella

Richard Heistand Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.557 28.116 55 71 Franck Dezoteux

Pierre Ragues

Gabriel Aubry Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.793 28.352 56 54 Thomas Flohr

Francesco Castellacci

Nick Cassidy Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.964 28.523 57 93 Michael Fassbender

Matthew Campbell

Zacharie Robichon Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.971 28.530 58 66 Renger van der Zande

Mark Kvamme

Jason Hart Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'58.081 28.640 59 75 Pierre Ehret

Christian Hook

Nicolas Varrone Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'58.138 28.697 60 88 Fred Poordad

Max Root

Jan Heylen Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'59.105 29.664 61 59 Alexander West

Côme Ledogar

Marvin Klein Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4'00.254 30.813 62 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Daniel Serra Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 4'01.511 32.070