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Le Mans / Le Mans 24 Saat Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider

#8 Toyota, Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Brendon Hartley'nin en hızlı turuyla zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider
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Üç saatlik antrenman seansında liderlik uzun süre #709 Glickenhaus 007 LMH'nin elindeydi fakat  #8 Toyota'da Brendon Hartley, bitime 20 dakika kala 3:29.441'lik bir tur zamanı yakaladı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa üçlüsü, toplamda 41 tur atarken, özellikle Buemi ve Hirakawa uzun sürüşlere odaklandı.

İkinci ve üçüncü sıralarda, bu hafta sonu Le Mans'a iki araçla katılan Glickenhaus yer aldı. #709 Glickenhaus'ta Franck Mailleux, 3:29.917 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Sadece #8 Toyota ve #709 Glickenhaus 3:30'un altına inebildi.

#708 Glickenhaus'ta ise Pipo Derani 3:30.102 yaparak, diğer Glickenhaus'un 0.2 saniye ardında üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç 0.6 saniye içerisinde dizildi.

Hypercar klasmanında yer alan diğer araçlar biraz geride kaldılar. #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, 3:30.403'lük bir tur zamanı yakalamasının ardından genel klasmanda 0.9 saniye geride beşinci oldu.

Hypercar sınıfındaki son takım olan #36 Alpine ise, Andre Negrao'nun 3:32.075'lik turuyla 2.6 saniye geride sekizinci oldu.

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta

Fotoğraf: Marc Fleury

LMP2 sınıfının en hızlısı #23 United Autosports oldu. Eski F2 pilotu Alexander Lynn, en hızlı turunda 3:30.238 yaptı ve #7 Toyota'nın 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.

LMP2 sınıfındaki en hızlı ikinci derece #38 JOTA ile yarışan Antonio Felix da Costa'dan geldi. Portekizli sürücü 3:31.624'le genel klasmanı altıncı bitirdi.

Geçen yıl galibiyeti son anda kaybeden Robert Kubica, #9 Prema Orlen Team ile 3:31.881 yaparak bu klasmanı üçüncü sırada tamamladı.

WRC efsanesi Sebastien Ogier'nin takımı #1 Richard Mille Racing, LMP2 sınıfında sekizinci oldu.

GTE Pro sınıfında Corvette sürücülerinin üstünlüğü vardı. Kimsenin 3:53'ün altına inemediği bu klasmanda, #63 Corvette Racing ile 3:53.250 yapan Antonio Garcia zirvede yer aldı.

Onu 3:53.360 yapan #64 Corvette Racing sürücüsü Tommy Milner takip etti. İlk üçü ise 3:54.081 yapan #91 Porsche sürücüsü Gianmaria Bruni tamamladı.

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro of Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg

Fotoğraf: Marc Fleury

GTE Am sınıfında ise Porsche üstündü. #79 Weathertech Racing'den Julien Andlauer, 3:55.082 yapmasının ardından zirvede yer alırken, onu 3:55.941 yapan #86 GR Racing sürücüsü Ben Barker takip etti.

İlk üçü ise 3:55.997 yapan #33 TF Sports sürücüsü Marco Sorensen tamamladı.

#51 AF Corse Ferrari, güç ünitesi değiştirmek zorunda kaldığı için üç saatlik seansta sadece dört tur atabildi.

2022 Le Mans 24 Saat - İlk antrenman sonucu:

Poz. # Sürücü Araç Sınıf Derece Fark
1 8 SUI Sebastien Buemi
NZL Brendon Hartley
JPN Ryo Hirakawa		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'29.441  
2 709 AUS Ryan Briscoe
GBR Richard Westbrook
FRA Franck Mailleux		 Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'29.917 0.476
3 708 FRA Olivier Pla
FRA Romain Dumas
BRA Pipo Derani		 Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'30.102 0.661
4 23 GBR Alex Lynn
GBR Oliver Jarvis
USA Josh Pierson		 Oreca 07 LMP2 3'30.238 0.797
5 7 GBR Mike Conway
JPN Kamui Kobayashi
ARG Jose Maria Lopez		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'30.403 0.962
6 38 MEX Roberto Gonzalez
POR Antonio Felix da Costa
GBR Will Stevens		 Oreca 07 LMP2 3'31.624 2.183
7 9 POL Robert Kubica
SUI Louis Deletraz
ITA Lorenzo Colombo		 Oreca 07 LMP2 3'31.881 2.440
8 36 BRA André Negrão
FRA Nicolas Lapierre
FRA Matthieu Vaxivière		 Alpine A480 HYPERCAR 3'32.075 2.634
9 31 INA Sean Gelael
HOL Robin Frijns
GER René Rast		 Oreca 07 LMP2 3'32.158 2.717
10 41 POR Rui Andrade
AUT Ferdinand Habsburg
FRA Norman Nato		 Oreca 07 LMP2 3'32.183 2.742
11 13 FRA Philippe Cimadomo
SUI Mathias Beche
HOL Tijmen van der Helm		 Oreca 07 LMP2 3'32.536 3.095
12 45 USA Steven Thomas
AUS James Allen
AUT Rene Binder		 Oreca 07 LMP2 3'32.621 3.180
13 47 GER Sophia Floersch
USA John Falb
GBR Jack Aitken		 Oreca 07 LMP2 3'33.113 3.672
14 1 FRA Lilou Wadoux
FRA Sébastien Ogier
FRA Charles Milesi		 Oreca 07 LMP2 3'33.185 3.744
15 5 USA Dane Cameron
FRA Emmanuel Collard
BRA Felipe Nasr		 Oreca 07 LMP2 3'33.213 3.772
16 22 GBR Philip Hanson
POR Filipe Albuquerque
USA William Owen		 Oreca 07 LMP2 3'33.363 3.922
17 83 FRA François Perrodo
DEN Nicklas Nielsen
ITA Alessio Rovera		 Oreca 07 LMP2 3'33.367 3.926
18 32 SUI Rolf Ineichen
ITA Mirko Bortolotti
BEL Dries Vanthoor		 Oreca 07 LMP2 3'33.502 4.061
19 37 CHI Ye Yifei
USA Ricky Taylor
GER Niklas Kruetten		 Oreca 07 LMP2 3'33.642 4.201
20 48 FRA Paul Lafargue
FRA Paul Loup Chatin
FRA Patrick Pilet		 Oreca 07 LMP2 3'33.848 4.407
21 24 USA Rodrigo Sales
USA Matt Bell
GBR Ben Hanley		 Oreca 07 LMP2 3'33.899 4.458
22 43 DEN David Heinemeier Hansson
SUI Fabio Scherer
BRA Pietro Fittipaldi		 Oreca 07 LMP2 3'34.292 4.851
23 28 DEN Oliver Rasmussen
GBR Edward Jones
SRI Jonathan Aberdein		 Oreca 07 LMP2 3'34.434 4.993
24 35 FRA Jean-Baptiste Lahaye
FRA Matthieu Lahaye
FRA Frangois Heriau		 Oreca 07 LMP2 3'34.564 5.123
25 30 GBR Richard Bradley
MEX Guillermo Rojas
FRA Reshad de Gerus		 Oreca 07 LMP2 3'34.700 5.259
26 65 FRA Julien Canal
FRA Nico Jamin
HOL Job Van Uitert		 Oreca 07 LMP2 3'34.854 5.413
27 10 SUI Nico Müller
IRL Ryan Cullen
FRA Sebastien Bourdais		 Oreca 07 LMP2 3'35.091 5.650
28 44 SVK Miroslav Konopka
HOL Bent Viscaal
FRA Tristan Vautier		 Oreca 07 LMP2 3'35.754 6.313
29 39 FRA Eric Trouillet
FRA Sebastien Page
FRA David Droux		 Oreca 07 LMP2 3'35.834 6.393
30 3 GER Laurents Hörr
BEL Jean Glorieux
FRA Alexandre Cougnaud		 Oreca 07 LMP2 3'36.390 6.949
31 34 POL Jakub Smiechowski
GBR Alex Brundle
MEX Esteban Gutierrez		 Oreca 07 LMP2 3'36.519 7.078
32 27 FRA Cresp Christophe
Michael Jensen
FRA Steven Palette		 Ligier JSP 217 LMP2 3'40.886 11.445
33 63 ESP Antonio Garcia
USA Jordan Taylor
HOL Nicky Catsburg		 Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'53.250 23.809
34 64 USA Tommy Milner
GBR Nick Tandy
GBR Alexander Sims		 Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'53.360 23.919
35 91 ITA Gianmaria Bruni
AUT Richard Lietz
FRA Frédéric Makowiecki		 Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'54.081 24.640
36 92 DEN Michael Christensen
FRA Kevin Estre
BEL Laurens Vanthoor		 Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'54.539 25.098
37 52 ESP Miguel Molina
ITA Antonio Fuoco
ITA Davide Rigon		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.543 25.102
38 74 BRA Felipe Fraga
GBR Sam Bird
NZL Shane van Gisbergen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.601 25.160
39 79 USA Cooper MacNeil
FRA Julien Andlauer
USA Thomas Merrill		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.082 25.641
40 86 GBR Michael Wainwright
ITA Riccardo Pera
GBR Ben Barker		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.941 26.500
41 33 USA Ben Keating
POR Henrique Chaves
DEN Marco Sørensen		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'55.997 26.556
42 98 CAN Paul Dalla Lana
GBR David Pittard
DEN Nicki Thiim		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'56.211 26.770
43 777 JPN Satoshi Hoshino
JPN Tomonobu Fujii
GBR Charles Fagg		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'56.257 26.816
44 85 SUI Rahel Frey
DEN Michelle Gatting
BEL Sarah Bovy		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.663 27.222
45 60 ITA Claudio Schiavoni
ITA Alessandro Balzan
ITA Raffaele Giammaria		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.940 27.499
46 21 USA Simon Mann
CZE Christoph Ulrich
FIN Toni Vilander		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.954 27.513
47 56 USA Brendan Iribe
GBR Ollie Millroy
GBR Ben Barnicoat		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.082 27.641
48 77 GER Christian Ried
FRA Sebastian Priaulx
GBR Harry Tincknell		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.138 27.697
49 99 INA Andrew Haryanto
BEL Alessio Picariello
EST Martin Rump		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.237 27.796
50 57 JPN Takeshi Kimura
DEN Frederik Schandorff
DEN Mikkel Jensen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.333 27.892
51 55 GBR Duncan Cameron
ITA Matt Griffin
David Perel		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.345 27.904
52 61 MON Louis Prette
USA Conrad Grunewald
FRA Vincent Abril		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.392 27.951
53 46 ITA Matteo Cairoli
DEN Mikkel Pedersen
SUI Nicolas Leutwiler		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.514 28.073
54 80 ITA Matteo Cressoni
ITA Giancarlo Fisichella
USA Richard Heistand		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.557 28.116
55 71 FRA Franck Dezoteux
FRA Pierre Ragues
FRA Gabriel Aubry		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.793 28.352
56 54 SUI Thomas Flohr
ITA Francesco Castellacci
NZL Nick Cassidy		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.964 28.523
57 93 IRL Michael Fassbender
AUS Matthew Campbell
CAN Zacharie Robichon		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'57.971 28.530
58 66 HOL Renger van der Zande
USA Mark Kvamme
USA Jason Hart		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'58.081 28.640
59 75 GER Pierre Ehret
GER Christian Hook
ARG Nicolas Varrone		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'58.138 28.697
60 88 USA Fred Poordad
USA Max Root
BEL Jan Heylen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'59.105 29.664
61 59 GBR Alexander West
FRA Côme Ledogar
FRA Marvin Klein		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4'00.254 30.813
62 51 ITA Alessandro Pier Guidi
GBR James Calado
BRA Daniel Serra		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 4'01.511 32.070
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