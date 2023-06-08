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Le Mans 24 Saat 4. antrenman: Gece seansında #51 Ferrari lider, Racing Team Turkey kendi sınıfında ilk sırada!

2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen 4. antrenman seansında en hızlı derece #51 Ferrari'den geldi. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise seansı LMP2 sınıfında ilk sırada noktaladı.

Can Çarpıcı
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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Le Mans'da aksiyon dolu Perşembe günü gece karanlığında gerçekleştirilen 4. antrenman seansı ile noktalandı ve bugün gerçekleştirilen diğer iki seansta olduğu gibi, zirvede yine bir Ferrari 499P vardı. 

Perşembe günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman ve Hyperpole seanslarını da zirvede tamamlayan İtalyan ekipte bu sefer 51 kapı numaralı araç ilk sırayı aldı. 

Le Mans'da Perşembe Günü:

Oldukça yoğun geçen bir Hyperpole seansından bir saat kadar sonra, bu sefer tüm Le Mans gridi piste çıktı ve gece koşullarında 1 saatlik antrenman seansı gerçekleştirildi. 

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson of Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson of Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica

Fotoğraf: Marc Fleury

Bu seansta ekipler rekabetçi bir tur zamanı kovalamaktansa, yarış temposu üzerine çalıştılar ve araçta yapacakları son değişikliklere odaklandılar. 

Seans birkaç kez sarı ve kırmızı bayraklarla bölündü. Bu bölünmelerden en önemlisi muhtemelen #93 Peugeot 9X8'de Jean-Eric Vergne'in yolda kalmasıyla yaşandı. 

Vergne, gece karanlığında yarış simülasyonuna devam ederken Hunaudières bölgesine geldiğinde 9X8 birden yavaşlamaya başladı. İlk olarak aracın farları parladı, ardından araçtaki tüm elektrik kesildi ve Vergne, bir elektrik sorunu nedeniyle yolda kalmış oldu. 

Kurtarma araçları piste girerek 9X8'i pistten aldılar ve garaja geri götürdüler. Bu kırmızı bayrak periyodunun ardından seans 15 dakika kadar uzatıldı. 

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Fotoğraf: Marc Fleury

Seansın sonunda ise James Calado'nun direksiyon başında bulunduğu #51 Ferrari 3:27.275 ile ilk sıradaydı. #708 Glickenhaus ve #38 JOTA Porsche ilk 3'ü tamamladılar. Fabrika Porsche'de 6 kapı numaralı araçta Kevin Estre dördüncü sırayı aldı. 

Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise daha çok yarış temposuna odaklanılan 4. antrenman seansını LMP2 sınıfında ilk sırada tamamladı. 

923 kapı numaralı aracımızın direksiyonunda bulunan Tom Gamble, 3:36.229'luk derecesiyle en yakın rakibinin 0.421 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Bu seanstaki performans, temsilcilerimizin yarış temposunun güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.  

Le Mans 24 Saat- 4. antrenman sonucu: 

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Italy Alessandro PierGuidi 		16 3'27.275     236.711
2 France Nathanael Berthon
Mexico Esteban Gutierrez
France Franck Mailleux 		17 3'28.278 1.003 1.003 235.571
3 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		14 3'28.440 1.165 0.162 235.388
4 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		12 3'28.457 1.182 0.017 235.369
5 United Kingdom Jack Aitken
Brazil Pipo Derani
United Kingdom Alexander Sims 		11 3'28.603 1.328 0.146 235.204
6 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		15 3'28.923 1.648 0.320 234.844
7 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		9 3'28.935 1.660 0.012 234.830
8 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		7 3'29.053 1.778 0.118 234.698
9 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		15 3'29.371 2.096 0.318 234.341
10 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		11 3'29.948 2.673 0.577 233.697
11 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier 		16 3'30.115 2.840 0.167 233.512
12 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
France Olivier Pla 		17 3'30.202 2.927 0.087 233.415
13 France Mathieu Jaminet
Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Nick Tandy 		8 3'30.534 3.259 0.332 233.047
14 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		11 3'30.616 3.341 0.082 232.956
15 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		14 3'30.881 3.606 0.265 232.663
16 United Kingdom Tom Gamble
Belgium Dries Vanthoor
Turkey Salih Yoluç 		14 3'36.229 8.954 5.348 226.909
17 Netherlands Tijmen van der Helm
Venezuela Manuel Maldonado
Netherlands Job Uitert 		16 3'36.650 9.375 0.421 226.468
18 Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
France Doriane Pin 		16 3'36.904 9.629 0.254 226.203
19 United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		16 3'36.964 9.689 0.060 226.140
20 United Kingdom Ben Barnicoat
France Norman Nato
France François Perrodo 		15 3'37.126 9.851 0.162 225.972
21 Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson
Denmark Oliver Rasmussen 		12 3'37.351 10.076 0.225 225.738
22 United States Juan Correa
Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal 		16 3'37.360 10.085 0.009 225.728
23 Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Philip Hanson
Frederick Lubin		 15 3'37.407 10.132 0.047 225.679
24 Netherlands Robin Frijns
Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg 		16 3'37.877 10.602 0.470 225.193
25 Switzerland Alexandre Coigny
Denmark Malthe Jakobsen
France Nicolas Lapierre 		13 3'38.241 10.966 0.364 224.817
26 Switzerland Mathias Beche
United Kingdom Ben Hanley
United States Rodrigo Sales 		9 3'38.637 11.362 0.396 224.410
27 France Reshad de Gerus
Vlad Lomko
France Simon Pagenaud 		16 3'38.714 11.439 0.077 224.331
28 Belgium Maxime Martin
Tom Van
Ugo de		 14 3'38.760 11.485 0.046 224.284
29 France Paul-Loup Chatin
Germany Laurents Hörr
France Paul Lafargue 		12 3'38.777 11.502 0.017 224.266
30 France Julien Canal
France Charles Milesi
France Matthieu Vaxivière 		16 3'38.972 11.697 0.195 224.067
31 Portugal Rui Andrade
Switzerland Louis Deletraz
Poland Robert Kubica 		16 3'39.064 11.789 0.092 223.972
32 Netherlands Giedo vanderGarde
Italy Roberto Lacorte
France Patrick Pilet 		12 3'39.155 11.880 0.091 223.879
33 Spain Albert Costa
Switzerland Fabio Scherer
Poland Jakub Smiechowski 		15 3'39.211 11.936 0.056 223.822
34 Austria Rene Binder
Switzerland Neel Jani
Nicolas Pino		 15 3'39.376 12.101 0.165 223.654
35 France Gabriel Aubry
Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser 		16 3'40.079 12.804 0.703 222.939
36 Australia James Allen
United States Colin Braun
United States George Kurtz 		15 3'40.689 13.414 0.610 222.323
37 Germany René Rast
United States Ricky Taylor
United States Thomas Steven 		16 3'40.822 13.547 0.133 222.189
38 Denmark Anders Fjordbach
United States Mark Kvamme
Denmark Jan Magnussen 		7 3'42.853 15.578 2.031 220.164
39 United Kingdom Olli Caldwell
Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas 		14 3'43.623 16.348 0.770 219.406
40 United Kingdom Jenson Button
United States Jimmie Johnson
Germany Mike Rockenfeller 		12 3'51.903 24.628 8.280 211.572
41 France Neubauer Thomas
Italy Giacomo Petrobelli
Louis Prette		 13 3'52.965 25.690 1.062 210.608
42 United States Scott Huffaker
Japan Takeshi Kimura
Brazil Daniel Serra 		15 3'53.069 25.794 0.104 210.514
43 Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Italy Claudio Schiavoni 		12 3'53.316 26.041 0.247 210.291
44 United States Ryan Hardwick
Belgium Jan Heylen
Canada Zacharie Robichon 		15 3'53.419 26.144 0.103 210.198
45 Italy Matteo Cairoli
United States PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette 		13 3'53.439 26.164 0.020 210.180
46 Netherlands Nick Catsburg
United States Ben Keating
Nicolas Varrone		 13 3'53.624 26.349 0.185 210.014
47 Italy Francesco Castellacci
Switzerland Thomas Flohr
Italy Davide Rigon 		15 3'53.652 26.377 0.028 209.989
48 France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw
France Julien Piguet 		15 3'53.721 26.446 0.069 209.927
49 Germany Jonas Ried
United Kingdom Harry Tincknell
United States Don Yount 		8 3'53.745 26.470 0.024 209.905
50 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		14 3'53.861 26.586 0.116 209.801
51 United Kingdom Ben Barker
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Michael Wainwright 		14 3'53.912 26.637 0.051 209.755
52 Belgium Sarah Bovy
Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting 		14 3'54.423 27.148 0.511 209.298
53 Argentina Luis Perez-Companc
Italy Alessio Rovera
France Lilou Wadoux 		9 3'54.602 27.327 0.179 209.138
54 Gustav Birch
Denmark Jens Reno Moller
Denmark Marco Sorensen 		13 3'57.318 30.043 2.716 206.745
55 Japan Kei Cozzolino
Yorikatsu Tsujiko
Japan Naoki Yokomizo 		8 3'59.031 31.756 1.713 205.263
56 Indonesia Andrew Haryanto
United States Chandler Hull
United States Jeff Segal 		9 4'00.451 33.176 1.420 204.051
57 Japan Tomonobu Fujii
Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson		 14 4'01.206 33.931 0.755 203.412
58 France Valentin Hasse-Clot
Arnold Robin
Maxime Robin		 14 4'01.606 34.331 0.400 203.076
59 France Julien Andlauer
Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen		 13 4'07.309 40.034 5.703 198.393
60 France Sébastien Bourdais
New Zealand Scott Dixon
Netherlands Renger vanderZande 		0        
61 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		0        
62 Germany Michael Fassbender
Austria Richard Lietz
Estonia Martin Rump 		0        
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