Le Mans 24 Saat 4. antrenman: Gece seansında #51 Ferrari lider, Racing Team Turkey kendi sınıfında ilk sırada!
2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen 4. antrenman seansında en hızlı derece #51 Ferrari'den geldi. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise seansı LMP2 sınıfında ilk sırada noktaladı.
Le Mans'da aksiyon dolu Perşembe günü gece karanlığında gerçekleştirilen 4. antrenman seansı ile noktalandı ve bugün gerçekleştirilen diğer iki seansta olduğu gibi, zirvede yine bir Ferrari 499P vardı.
Perşembe günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman ve Hyperpole seanslarını da zirvede tamamlayan İtalyan ekipte bu sefer 51 kapı numaralı araç ilk sırayı aldı.
Oldukça yoğun geçen bir Hyperpole seansından bir saat kadar sonra, bu sefer tüm Le Mans gridi piste çıktı ve gece koşullarında 1 saatlik antrenman seansı gerçekleştirildi.
#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson of Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica
Fotoğraf: Marc Fleury
Bu seansta ekipler rekabetçi bir tur zamanı kovalamaktansa, yarış temposu üzerine çalıştılar ve araçta yapacakları son değişikliklere odaklandılar.
Seans birkaç kez sarı ve kırmızı bayraklarla bölündü. Bu bölünmelerden en önemlisi muhtemelen #93 Peugeot 9X8'de Jean-Eric Vergne'in yolda kalmasıyla yaşandı.
Vergne, gece karanlığında yarış simülasyonuna devam ederken Hunaudières bölgesine geldiğinde 9X8 birden yavaşlamaya başladı. İlk olarak aracın farları parladı, ardından araçtaki tüm elektrik kesildi ve Vergne, bir elektrik sorunu nedeniyle yolda kalmış oldu.
Kurtarma araçları piste girerek 9X8'i pistten aldılar ve garaja geri götürdüler. Bu kırmızı bayrak periyodunun ardından seans 15 dakika kadar uzatıldı.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Fotoğraf: Marc Fleury
Seansın sonunda ise James Calado'nun direksiyon başında bulunduğu #51 Ferrari 3:27.275 ile ilk sıradaydı. #708 Glickenhaus ve #38 JOTA Porsche ilk 3'ü tamamladılar. Fabrika Porsche'de 6 kapı numaralı araçta Kevin Estre dördüncü sırayı aldı.
Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise daha çok yarış temposuna odaklanılan 4. antrenman seansını LMP2 sınıfında ilk sırada tamamladı.
923 kapı numaralı aracımızın direksiyonunda bulunan Tom Gamble, 3:36.229'luk derecesiyle en yakın rakibinin 0.421 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Bu seanstaki performans, temsilcilerimizin yarış temposunun güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Le Mans 24 Saat- 4. antrenman sonucu:
|Sıra
|Pilotlar
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
| James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro PierGuidi
|16
|3'27.275
|236.711
|2
| Nathanael Berthon
Esteban Gutierrez
Franck Mailleux
|17
|3'28.278
|1.003
|1.003
|235.571
|3
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|14
|3'28.440
|1.165
|0.162
|235.388
|4
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|12
|3'28.457
|1.182
|0.017
|235.369
|5
| Jack Aitken
Pipo Derani
Alexander Sims
|11
|3'28.603
|1.328
|0.146
|235.204
|6
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|15
|3'28.923
|1.648
|0.320
|234.844
|7
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|9
|3'28.935
|1.660
|0.012
|234.830
|8
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|7
|3'29.053
|1.778
|0.118
|234.698
|9
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|15
|3'29.371
|2.096
|0.318
|234.341
|10
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|11
|3'29.948
|2.673
|0.577
|233.697
|11
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Tristan Vautier
|16
|3'30.115
|2.840
|0.167
|233.512
|12
| Ryan Briscoe
Romain Dumas
Olivier Pla
|17
|3'30.202
|2.927
|0.087
|233.415
|13
| Mathieu Jaminet
Felipe Nasr
Nick Tandy
|8
|3'30.534
|3.259
|0.332
|233.047
|14
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|11
|3'30.616
|3.341
|0.082
|232.956
|15
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|14
|3'30.881
|3.606
|0.265
|232.663
|16
| Tom Gamble
Dries Vanthoor
Salih Yoluç
|14
|3'36.229
|8.954
|5.348
|226.909
|17
| Tijmen van der Helm
Manuel Maldonado
Job Uitert
|16
|3'36.650
|9.375
|0.421
|226.468
|18
| Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
Doriane Pin
|16
|3'36.904
|9.629
|0.254
|226.203
|19
| Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|16
|3'36.964
|9.689
|0.060
|226.140
|20
| Ben Barnicoat
Norman Nato
François Perrodo
|15
|3'37.126
|9.851
|0.162
|225.972
|21
| Pietro Fittipaldi
David Heinemeier Hansson
Oliver Rasmussen
|12
|3'37.351
|10.076
|0.225
|225.738
|22
| Juan Correa
Filip Ugran
Bent Viscaal
|16
|3'37.360
|10.085
|0.009
|225.728
|23
| Filipe Albuquerque
Philip Hanson
Frederick Lubin
|15
|3'37.407
|10.132
|0.047
|225.679
|24
| Robin Frijns
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
|16
|3'37.877
|10.602
|0.470
|225.193
|25
| Alexandre Coigny
Malthe Jakobsen
Nicolas Lapierre
|13
|3'38.241
|10.966
|0.364
|224.817
|26
| Mathias Beche
Ben Hanley
Rodrigo Sales
|9
|3'38.637
|11.362
|0.396
|224.410
|27
| Reshad de Gerus
Vlad Lomko
Simon Pagenaud
|16
|3'38.714
|11.439
|0.077
|224.331
|28
| Maxime Martin
Tom Van
Ugo de
|14
|3'38.760
|11.485
|0.046
|224.284
|29
| Paul-Loup Chatin
Laurents Hörr
Paul Lafargue
|12
|3'38.777
|11.502
|0.017
|224.266
|30
| Julien Canal
Charles Milesi
Matthieu Vaxivière
|16
|3'38.972
|11.697
|0.195
|224.067
|31
| Rui Andrade
Louis Deletraz
Robert Kubica
|16
|3'39.064
|11.789
|0.092
|223.972
|32
| Giedo vanderGarde
Roberto Lacorte
Patrick Pilet
|12
|3'39.155
|11.880
|0.091
|223.879
|33
| Albert Costa
Fabio Scherer
Jakub Smiechowski
|15
|3'39.211
|11.936
|0.056
|223.822
|34
| Rene Binder
Neel Jani
Nicolas Pino
|15
|3'39.376
|12.101
|0.165
|223.654
|35
| Gabriel Aubry
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
|16
|3'40.079
|12.804
|0.703
|222.939
|36
| James Allen
Colin Braun
George Kurtz
|15
|3'40.689
|13.414
|0.610
|222.323
|37
| René Rast
Ricky Taylor
Thomas Steven
|16
|3'40.822
|13.547
|0.133
|222.189
|38
| Anders Fjordbach
Mark Kvamme
Jan Magnussen
|7
|3'42.853
|15.578
|2.031
|220.164
|39
| Olli Caldwell
André Negrao
Memo Rojas
|14
|3'43.623
|16.348
|0.770
|219.406
|40
| Jenson Button
Jimmie Johnson
Mike Rockenfeller
|12
|3'51.903
|24.628
|8.280
|211.572
|41
| Neubauer Thomas
Giacomo Petrobelli
Louis Prette
|13
|3'52.965
|25.690
|1.062
|210.608
|42
| Scott Huffaker
Takeshi Kimura
Daniel Serra
|15
|3'53.069
|25.794
|0.104
|210.514
|43
| Matteo Cressoni
Alessio Picariello
Claudio Schiavoni
|12
|3'53.316
|26.041
|0.247
|210.291
|44
| Ryan Hardwick
Jan Heylen
Zacharie Robichon
|15
|3'53.419
|26.144
|0.103
|210.198
|45
| Matteo Cairoli
PJ Hyett
Gunnar Jeannette
|13
|3'53.439
|26.164
|0.020
|210.180
|46
| Nick Catsburg
Ben Keating
Nicolas Varrone
|13
|3'53.624
|26.349
|0.185
|210.014
|47
| Francesco Castellacci
Thomas Flohr
Davide Rigon
|15
|3'53.652
|26.377
|0.028
|209.989
|48
| Simon Mann
Ulysse De Pauw
Julien Piguet
|15
|3'53.721
|26.446
|0.069
|209.927
|49
| Jonas Ried
Harry Tincknell
Don Yount
|8
|3'53.745
|26.470
|0.024
|209.905
|50
| Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|14
|3'53.861
|26.586
|0.116
|209.801
|51
| Ben Barker
Riccardo Pera
Michael Wainwright
|14
|3'53.912
|26.637
|0.051
|209.755
|52
| Sarah Bovy
Rahel Frey
Michelle Gatting
|14
|3'54.423
|27.148
|0.511
|209.298
|53
| Luis Perez-Companc
Alessio Rovera
Lilou Wadoux
|9
|3'54.602
|27.327
|0.179
|209.138
|54
|Gustav Birch
Jens Reno Moller
Marco Sorensen
|13
|3'57.318
|30.043
|2.716
|206.745
|55
| Kei Cozzolino
Yorikatsu Tsujiko
Naoki Yokomizo
|8
|3'59.031
|31.756
|1.713
|205.263
|56
| Andrew Haryanto
Chandler Hull
Jeff Segal
|9
|4'00.451
|33.176
|1.420
|204.051
|57
| Tomonobu Fujii
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
|14
|4'01.206
|33.931
|0.755
|203.412
|58
| Valentin Hasse-Clot
Arnold Robin
Maxime Robin
|14
|4'01.606
|34.331
|0.400
|203.076
|59
| Julien Andlauer
Christian Ried
Mikkel Pedersen
|13
|4'07.309
|40.034
|5.703
|198.393
|60
| Sébastien Bourdais
Scott Dixon
Renger vanderZande
|0
|61
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|0
|62
| Michael Fassbender
Richard Lietz
Martin Rump
|0
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Le Mans 24 Saat Hyperpole: Ferrari Le Mans'a dönüşünde ilk çizgiyi kapattı, Toyota üçüncü, Cadillac alev aldı!
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