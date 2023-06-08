Le Mans 24 Saat 4. antrenman: Gece seansında #51 Ferrari lider, Racing Team Turkey kendi sınıfında ilk sırada!

Le Mans'da aksiyon dolu Perşembe günü gece karanlığında gerçekleştirilen 4. antrenman seansı ile noktalandı ve bugün gerçekleştirilen diğer iki seansta olduğu gibi, zirvede yine bir Ferrari 499P vardı.

Perşembe günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman ve Hyperpole seanslarını da zirvede tamamlayan İtalyan ekipte bu sefer 51 kapı numaralı araç ilk sırayı aldı.

Oldukça yoğun geçen bir Hyperpole seansından bir saat kadar sonra, bu sefer tüm Le Mans gridi piste çıktı ve gece koşullarında 1 saatlik antrenman seansı gerçekleştirildi.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson of Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica Fotoğraf: Marc Fleury

Bu seansta ekipler rekabetçi bir tur zamanı kovalamaktansa, yarış temposu üzerine çalıştılar ve araçta yapacakları son değişikliklere odaklandılar.

Seans birkaç kez sarı ve kırmızı bayraklarla bölündü. Bu bölünmelerden en önemlisi muhtemelen #93 Peugeot 9X8'de Jean-Eric Vergne'in yolda kalmasıyla yaşandı.

Vergne, gece karanlığında yarış simülasyonuna devam ederken Hunaudières bölgesine geldiğinde 9X8 birden yavaşlamaya başladı. İlk olarak aracın farları parladı, ardından araçtaki tüm elektrik kesildi ve Vergne, bir elektrik sorunu nedeniyle yolda kalmış oldu.

Kurtarma araçları piste girerek 9X8'i pistten aldılar ve garaja geri götürdüler. Bu kırmızı bayrak periyodunun ardından seans 15 dakika kadar uzatıldı.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotoğraf: Marc Fleury

Seansın sonunda ise James Calado'nun direksiyon başında bulunduğu #51 Ferrari 3:27.275 ile ilk sıradaydı. #708 Glickenhaus ve #38 JOTA Porsche ilk 3'ü tamamladılar. Fabrika Porsche'de 6 kapı numaralı araçta Kevin Estre dördüncü sırayı aldı.

Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise daha çok yarış temposuna odaklanılan 4. antrenman seansını LMP2 sınıfında ilk sırada tamamladı.

923 kapı numaralı aracımızın direksiyonunda bulunan Tom Gamble, 3:36.229'luk derecesiyle en yakın rakibinin 0.421 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Bu seanstaki performans, temsilcilerimizin yarış temposunun güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Le Mans 24 Saat- 4. antrenman sonucu: