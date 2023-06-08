Le Mans 24 Saat 3. antrenman: Ferrari, Toyota'nın 1 saniye önünde ilk iki sırada!

Le Mans'da 3. antrenman seansında Toyota zirveye dönecek gibi duruyordu, nitekim seansın büyük çoğunluğunu #7 Toyota'da Kamui Kobayasahi zirvede götürdü.

Ancak seansın son 15 dakikasına girdiğimizde Ferrari'ler tempoyu artırdı. İlk olarak #50 Ferrari 499P'deki Antonio Fuoco 3:26.579 yaparak Kobayashi'nin 1 saniye kadar önünde ilk sıraya çıktı.

Bitime 8 dakika kala ise #51 Ferrari'de Alessandro Pier Guidi çizgiyi geçti ve 3:27.013'lük derecesiyle ikinci sıraya çıktı.

Toyota'lar, Ferrari'nin bu temposuna yanıt vermek için turlarına başlayacaklardı ki Manuel Maldonado'nun pistten dışarı taşmasının ardından tüm pistte sarı bayraklar çıktı ve kimse derecesini geliştiremedi.

Bu da #50 Ferrari'nin birinci, #51 Ferrari'nin ikinci olduğu anlamına geldi. #7 Toyota ise üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota'da Brendon Hartley, 3:27.866'lık derecesi ile dördüncü sırayı aldı. Beşinci sırada ise JOTA girişli #38 Porsche vardı. Altın renk düzenine sahip Porsche aracında Antonio Felix da Costa, seansın ilk dakikalarında 3:27.927 yapmıştı ve bu derece 5. olmalarına yetti.

Fabrika Porsche'de ise 75 kapı numaralı araçta Felipe Nasr altıncı oldu. Action Express Racing Cadillac V-Series.R LMDh aracında Jack Aitken yedinci sırayı alırken, onların arasında iki fabrika Porsche yer aldı.

Peugeot'ta Mikkel Jensen ise ilk 10'u tamamladı.

LMP2

LMP2 sınıfının şu ana kadar en hızlısı gibi gözüken Jota, üçüncü antrenmanda zirveye geri döndü: #28 ORECA Gibson 07 aracında Pietro Fittipaldi 3:34.071 ile en hızlı isim oldu.

Mathias Beche ikinci olurken, #34 Inter Europol ORECA ilk 3'ü tamamladı. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise bu seansı LMP2 sınıfında 18. sırada tamamladı.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson of David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi Photo by: Rainier Ehrhardt

GTE AM

GTE AM'de seansın büyük çoğunluğunda Ben Barker ve Matteo Cressoni arasında liderlik el değiştirdi.

Ancak seansın orta noktasına geldiğimizde #54 AF Corse Ferrari'de Francesco Castellacci 3:53.681 ile ilk sıraya yükseldi ve seansı da orada tamamladı. Böylelikle Barker ikinci sıraya geriledi, Cressoni ise üçüncüydü.

Le Mans 24 Saat 3. antrenman sonucu: