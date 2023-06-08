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Le Mans 24 Saat 3. antrenman: Ferrari, Toyota'nın 1 saniye önünde ilk iki sırada!

2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ferrari araçları ilk iki sırada tamamladı.

Stephen Lickorish
Ekleyen:
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Le Mans'da 3. antrenman seansında Toyota zirveye dönecek gibi duruyordu, nitekim seansın büyük çoğunluğunu #7 Toyota'da Kamui Kobayasahi zirvede götürdü. 

Ancak seansın son 15 dakikasına girdiğimizde Ferrari'ler tempoyu artırdı. İlk olarak #50 Ferrari 499P'deki Antonio Fuoco 3:26.579 yaparak Kobayashi'nin 1 saniye kadar önünde ilk sıraya çıktı. 

Bitime 8 dakika kala ise #51 Ferrari'de Alessandro Pier Guidi çizgiyi geçti ve 3:27.013'lük derecesiyle ikinci sıraya çıktı. 

Toyota'lar, Ferrari'nin bu temposuna yanıt vermek için turlarına başlayacaklardı ki Manuel Maldonado'nun pistten dışarı taşmasının ardından tüm pistte sarı bayraklar çıktı ve kimse derecesini geliştiremedi. 

Bu da #50 Ferrari'nin birinci, #51 Ferrari'nin ikinci olduğu anlamına geldi. #7 Toyota ise üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. 

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota'da Brendon Hartley, 3:27.866'lık derecesi ile dördüncü sırayı aldı. Beşinci sırada ise JOTA girişli #38 Porsche vardı. Altın renk düzenine sahip Porsche aracında Antonio Felix da Costa, seansın ilk dakikalarında 3:27.927 yapmıştı ve bu derece 5. olmalarına yetti. 

Fabrika Porsche'de ise 75 kapı numaralı araçta Felipe Nasr altıncı oldu. Action Express Racing Cadillac V-Series.R LMDh aracında Jack Aitken yedinci sırayı alırken, onların arasında iki fabrika Porsche yer aldı. 

Peugeot'ta Mikkel Jensen ise ilk 10'u tamamladı. 

LMP2

LMP2 sınıfının şu ana kadar en hızlısı gibi gözüken Jota, üçüncü antrenmanda zirveye geri döndü: #28 ORECA Gibson 07 aracında Pietro Fittipaldi 3:34.071 ile en hızlı isim oldu. 

Mathias Beche ikinci olurken, #34 Inter Europol ORECA ilk 3'ü tamamladı. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise bu seansı LMP2 sınıfında 18. sırada tamamladı. 

#28 Jota Oreca 07 - Gibson of David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi

#28 Jota Oreca 07 - Gibson of David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi

Photo by: Rainier Ehrhardt

GTE AM

GTE AM'de seansın büyük çoğunluğunda Ben Barker ve Matteo Cressoni arasında liderlik el değiştirdi. 

Ancak seansın orta noktasına geldiğimizde #54 AF Corse Ferrari'de Francesco Castellacci 3:53.681 ile ilk sıraya yükseldi ve seansı da orada tamamladı. Böylelikle Barker ikinci sıraya geriledi, Cressoni ise üçüncüydü. 

Le Mans 24 Saat 3. antrenman sonucu: 

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 3'26.579    
2 United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 499P HYPERCAR 3'27.013 0.434 0.434
3 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'27.580 1.001 0.567
4 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'27.866 1.287 0.286
5 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 HYPERCAR 3'27.927 1.348 0.061
6 France Mathieu Jaminet
Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Nick Tandy 		Porsche 963 HYPERCAR 3'28.135 1.556 0.208
7 United Kingdom Jack Aitken
Brazil Pipo Derani
United Kingdom Alexander Sims 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 3'28.277 1.698 0.142
8 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 3'28.548 1.969 0.271
9 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 3'28.826 2.247 0.278
10 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 3'29.207 2.628 0.381
11 France Sébastien Bourdais
New Zealand Scott Dixon
Netherlands Renger vanderZande 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 3'29.445 2.866 0.238
12 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 3'30.167 3.588 0.722
13 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'30.433 3.854 0.266
14 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 3'30.989 4.410 0.556
15 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 3'31.343 4.764 0.354
16 France Nathanael Berthon
Mexico Esteban Gutierrez
France Franck Mailleux 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'31.458 4.879 0.115
17 Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 LMP2 3'34.071 7.492 2.613
18 Switzerland Mathias Beche
United Kingdom Ben Hanley
United States Rodrigo Sales 		Oreca 07 LMP2 3'37.218 10.639 3.147
19 Spain Albert Costa
Switzerland Fabio Scherer
Poland Jakub Smiechowski 		Oreca 07 LMP2 3'37.315 10.736 0.097
20 Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Philip Hanson
Frederick Lubin		 Oreca 07 LMP2 3'37.369 10.790 0.054
21 Australia James Allen
United States Colin Braun
United States George Kurtz 		Oreca 07 LMP2 3'37.376 10.797 0.007
22 United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 3'37.385 10.806 0.009
23 Austria Rene Binder
Switzerland Neel Jani
Nicolas Pino		 Oreca 07 LMP2 3'37.553 10.974 0.168
24 Netherlands Giedo vanderGarde
Italy Roberto Lacorte
France Patrick Pilet 		Oreca 07 LMP2 3'37.554 10.975 0.001
25 France Paul-Loup Chatin
Germany Laurents Hörr
France Paul Lafargue 		Oreca 07 LMP2 3'37.648 11.069 0.094
26 Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
France Doriane Pin 		Oreca 07 LMP2 3'37.697 11.118 0.049
27 Switzerland Alexandre Coigny
Denmark Malthe Jakobsen
France Nicolas Lapierre 		Oreca 07 LMP2 3'37.773 11.194 0.076
28 France Reshad de Gerus
Vlad Lomko
France Simon Pagenaud 		Oreca 07 LMP2 3'37.827 11.248 0.054
29 United Kingdom Ben Barnicoat
France Norman Nato
France François Perrodo 		Oreca 07 LMP2 3'38.066 11.487 0.239
30 United States Juan Correa
Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal 		Oreca 07 LMP2 3'38.146 11.567 0.080
31 France Julien Canal
France Charles Milesi
France Matthieu Vaxivière 		Oreca 07 LMP2 3'38.170 11.591 0.024
32 Portugal Rui Andrade
Switzerland Louis Deletraz
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 3'38.201 11.622 0.031
33 Germany René Rast
United States Ricky Taylor
United States Thomas Steven 		Oreca 07 LMP2 3'38.426 11.847 0.225
34 United Kingdom Tom Gamble
Belgium Dries Vanthoor
Turkey Salih Yoluç 		Oreca 07 LMP2 3'38.574 11.995 0.148
35 Netherlands Tijmen van der Helm
Venezuela Manuel Maldonado
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 3'38.688 12.109 0.114
36 Belgium Maxime Martin
Tom Van
Ugo de		 Oreca 07 LMP2 3'38.953 12.374 0.265
37 Denmark Anders Fjordbach
United States Mark Kvamme
Denmark Jan Magnussen 		Oreca 07 LMP2 3'39.164 12.585 0.211
38 Netherlands Robin Frijns
Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg 		Oreca 07 LMP2 3'39.609 13.030 0.445
39 France Gabriel Aubry
Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser 		Oreca 07 LMP2 3'39.675 13.096 0.066
40 United Kingdom Olli Caldwell
Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas 		Oreca 07 LMP2 3'39.921 13.342 0.246
41 United Kingdom Jenson Button
United States Jimmie Johnson
Germany Mike Rockenfeller 		Chevrolet Camaro ZL1 INNOVATIVE CAR 3'52.752 26.173 12.831
42 Italy Francesco Castellacci
Switzerland Thomas Flohr
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.681 27.102 0.929
43 United Kingdom Ben Barker
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Michael Wainwright 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'53.839 27.260 0.158
44 Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Italy Claudio Schiavoni 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'53.868 27.289 0.029
45 France Julien Andlauer
Germany Christian Ried
Denmark Mikkel Pedersen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'54.238 27.659 0.370
46 Argentina Luis Perez-Companc
Italy Alessio Rovera
France Lilou Wadoux 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.429 27.850 0.191
47 France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw
France Julien Piguet 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.638 28.059 0.209
48 United States Ryan Hardwick
Belgium Jan Heylen
Canada Zacharie Robichon 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'54.755 28.176 0.117
49 Italy Matteo Cairoli
United States PJ Hyett
United States Gunnar Jeannette 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'54.775 28.196 0.020
50 Netherlands Nick Catsburg
United States Ben Keating
Argentina Nicolás Varrone 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 3'54.809 28.230 0.034
51 France Neubauer Thomas
Italy Giacomo Petrobelli
Louis Prette		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.951 28.372 0.142
52 Germany Michael Fassbender
Austria Richard Lietz
Estonia Martin Rump 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'55.266 28.687 0.315
53 United States Scott Huffaker
Japan Takeshi Kimura
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.269 28.690 0.003
54 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'55.400 28.821 0.131
55 Belgium Sarah Bovy
Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'55.587 29.008 0.187
56 Japan Kei Cozzolino
Yorikatsu Tsujiko
Japan Naoki Yokomizo 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.890 29.311 0.303
57 France Valentin Hasse-Clot
Arnold Robin
Maxime Robin		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'56.173 29.594 0.283
58 Indonesia Andrew Haryanto
United States Chandler Hull
United States Jeff Segal 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.226 29.647 0.053
59 Germany Jonas Ried
United Kingdom Harry Tincknell
United States Don Yount 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3'57.338 30.759 1.112
60 Gustav Birch
Denmark Jens Reno Moller
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'57.625 31.046 0.287
61 United Kingdom Ian James
Italy Daniel Mancinelli
Spain Alex Riberas 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 4'02.893 36.314 5.268
62 Japan Tomonobu Fujii
Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM      
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