Le Mans 24 Saat 3. antrenman: Ferrari, Toyota'nın 1 saniye önünde ilk iki sırada!
2023 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ferrari araçları ilk iki sırada tamamladı.
Le Mans'da 3. antrenman seansında Toyota zirveye dönecek gibi duruyordu, nitekim seansın büyük çoğunluğunu #7 Toyota'da Kamui Kobayasahi zirvede götürdü.
Ancak seansın son 15 dakikasına girdiğimizde Ferrari'ler tempoyu artırdı. İlk olarak #50 Ferrari 499P'deki Antonio Fuoco 3:26.579 yaparak Kobayashi'nin 1 saniye kadar önünde ilk sıraya çıktı.
Bitime 8 dakika kala ise #51 Ferrari'de Alessandro Pier Guidi çizgiyi geçti ve 3:27.013'lük derecesiyle ikinci sıraya çıktı.
Toyota'lar, Ferrari'nin bu temposuna yanıt vermek için turlarına başlayacaklardı ki Manuel Maldonado'nun pistten dışarı taşmasının ardından tüm pistte sarı bayraklar çıktı ve kimse derecesini geliştiremedi.
Bu da #50 Ferrari'nin birinci, #51 Ferrari'nin ikinci olduğu anlamına geldi. #7 Toyota ise üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez
Photo by: JEP / Motorsport Images
#8 Toyota'da Brendon Hartley, 3:27.866'lık derecesi ile dördüncü sırayı aldı. Beşinci sırada ise JOTA girişli #38 Porsche vardı. Altın renk düzenine sahip Porsche aracında Antonio Felix da Costa, seansın ilk dakikalarında 3:27.927 yapmıştı ve bu derece 5. olmalarına yetti.
Fabrika Porsche'de ise 75 kapı numaralı araçta Felipe Nasr altıncı oldu. Action Express Racing Cadillac V-Series.R LMDh aracında Jack Aitken yedinci sırayı alırken, onların arasında iki fabrika Porsche yer aldı.
Peugeot'ta Mikkel Jensen ise ilk 10'u tamamladı.
LMP2
LMP2 sınıfının şu ana kadar en hızlısı gibi gözüken Jota, üçüncü antrenmanda zirveye geri döndü: #28 ORECA Gibson 07 aracında Pietro Fittipaldi 3:34.071 ile en hızlı isim oldu.
Mathias Beche ikinci olurken, #34 Inter Europol ORECA ilk 3'ü tamamladı. Temsilcilerimiz Racing Team Turkey ise bu seansı LMP2 sınıfında 18. sırada tamamladı.
#28 Jota Oreca 07 - Gibson of David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi
Photo by: Rainier Ehrhardt
GTE AM
GTE AM'de seansın büyük çoğunluğunda Ben Barker ve Matteo Cressoni arasında liderlik el değiştirdi.
Ancak seansın orta noktasına geldiğimizde #54 AF Corse Ferrari'de Francesco Castellacci 3:53.681 ile ilk sıraya yükseldi ve seansı da orada tamamladı. Böylelikle Barker ikinci sıraya geriledi, Cressoni ise üçüncüydü.
Le Mans 24 Saat 3. antrenman sonucu:
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|3'26.579
|2
| James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|3'27.013
|0.434
|0.434
|3
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'27.580
|1.001
|0.567
|4
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|3'27.866
|1.287
|0.286
|5
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|3'27.927
|1.348
|0.061
|6
| Mathieu Jaminet
Felipe Nasr
Nick Tandy
|Porsche 963
|HYPERCAR
|3'28.135
|1.556
|0.208
|7
| Jack Aitken
Pipo Derani
Alexander Sims
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|3'28.277
|1.698
|0.142
|8
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|3'28.548
|1.969
|0.271
|9
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|3'28.826
|2.247
|0.278
|10
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|3'29.207
|2.628
|0.381
|11
| Sébastien Bourdais
Scott Dixon
Renger vanderZande
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|3'29.445
|2.866
|0.238
|12
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|3'30.167
|3.588
|0.722
|13
| Ryan Briscoe
Romain Dumas
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'30.433
|3.854
|0.266
|14
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|3'30.989
|4.410
|0.556
|15
| Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Tristan Vautier
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|3'31.343
|4.764
|0.354
|16
| Nathanael Berthon
Esteban Gutierrez
Franck Mailleux
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|3'31.458
|4.879
|0.115
|17
| Pietro Fittipaldi
David Heinemeier Hansson
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|3'34.071
|7.492
|2.613
|18
| Mathias Beche
Ben Hanley
Rodrigo Sales
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.218
|10.639
|3.147
|19
| Albert Costa
Fabio Scherer
Jakub Smiechowski
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.315
|10.736
|0.097
|20
| Filipe Albuquerque
Philip Hanson
Frederick Lubin
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.369
|10.790
|0.054
|21
| James Allen
Colin Braun
George Kurtz
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.376
|10.797
|0.007
|22
| Tom Blomqvist
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.385
|10.806
|0.009
|23
| Rene Binder
Neel Jani
Nicolas Pino
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.553
|10.974
|0.168
|24
| Giedo vanderGarde
Roberto Lacorte
Patrick Pilet
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.554
|10.975
|0.001
|25
| Paul-Loup Chatin
Laurents Hörr
Paul Lafargue
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.648
|11.069
|0.094
|26
| Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
Doriane Pin
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.697
|11.118
|0.049
|27
| Alexandre Coigny
Malthe Jakobsen
Nicolas Lapierre
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.773
|11.194
|0.076
|28
| Reshad de Gerus
Vlad Lomko
Simon Pagenaud
|Oreca 07
|LMP2
|3'37.827
|11.248
|0.054
|29
| Ben Barnicoat
Norman Nato
François Perrodo
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.066
|11.487
|0.239
|30
| Juan Correa
Filip Ugran
Bent Viscaal
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.146
|11.567
|0.080
|31
| Julien Canal
Charles Milesi
Matthieu Vaxivière
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.170
|11.591
|0.024
|32
| Rui Andrade
Louis Deletraz
Robert Kubica
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.201
|11.622
|0.031
|33
| René Rast
Ricky Taylor
Thomas Steven
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.426
|11.847
|0.225
|34
| Tom Gamble
Dries Vanthoor
Salih Yoluç
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.574
|11.995
|0.148
|35
| Tijmen van der Helm
Manuel Maldonado
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.688
|12.109
|0.114
|36
| Maxime Martin
Tom Van
Ugo de
|Oreca 07
|LMP2
|3'38.953
|12.374
|0.265
|37
| Anders Fjordbach
Mark Kvamme
Jan Magnussen
|Oreca 07
|LMP2
|3'39.164
|12.585
|0.211
|38
| Robin Frijns
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
|Oreca 07
|LMP2
|3'39.609
|13.030
|0.445
|39
| Gabriel Aubry
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
|Oreca 07
|LMP2
|3'39.675
|13.096
|0.066
|40
| Olli Caldwell
André Negrao
Memo Rojas
|Oreca 07
|LMP2
|3'39.921
|13.342
|0.246
|41
| Jenson Button
Jimmie Johnson
Mike Rockenfeller
|Chevrolet Camaro ZL1
|INNOVATIVE CAR
|3'52.752
|26.173
|12.831
|42
| Francesco Castellacci
Thomas Flohr
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'53.681
|27.102
|0.929
|43
| Ben Barker
Riccardo Pera
Michael Wainwright
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'53.839
|27.260
|0.158
|44
| Matteo Cressoni
Alessio Picariello
Claudio Schiavoni
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'53.868
|27.289
|0.029
|45
| Julien Andlauer
Christian Ried
Mikkel Pedersen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'54.238
|27.659
|0.370
|46
| Luis Perez-Companc
Alessio Rovera
Lilou Wadoux
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'54.429
|27.850
|0.191
|47
| Simon Mann
Ulysse De Pauw
Julien Piguet
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'54.638
|28.059
|0.209
|48
| Ryan Hardwick
Jan Heylen
Zacharie Robichon
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'54.755
|28.176
|0.117
|49
| Matteo Cairoli
PJ Hyett
Gunnar Jeannette
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'54.775
|28.196
|0.020
|50
| Nick Catsburg
Ben Keating
Nicolás Varrone
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|3'54.809
|28.230
|0.034
|51
| Neubauer Thomas
Giacomo Petrobelli
Louis Prette
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'54.951
|28.372
|0.142
|52
| Michael Fassbender
Richard Lietz
Martin Rump
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'55.266
|28.687
|0.315
|53
| Scott Huffaker
Takeshi Kimura
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.269
|28.690
|0.003
|54
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'55.400
|28.821
|0.131
|55
| Sarah Bovy
Rahel Frey
Michelle Gatting
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'55.587
|29.008
|0.187
|56
| Kei Cozzolino
Yorikatsu Tsujiko
Naoki Yokomizo
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'55.890
|29.311
|0.303
|57
| Valentin Hasse-Clot
Arnold Robin
Maxime Robin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'56.173
|29.594
|0.283
|58
| Andrew Haryanto
Chandler Hull
Jeff Segal
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|3'56.226
|29.647
|0.053
|59
| Jonas Ried
Harry Tincknell
Don Yount
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|3'57.338
|30.759
|1.112
|60
|Gustav Birch
Jens Reno Moller
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|3'57.625
|31.046
|0.287
|61
| Ian James
Daniel Mancinelli
Alex Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|4'02.893
|36.314
|5.268
|62
| Tomonobu Fujii
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
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