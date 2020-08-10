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Le Mans / Son dakika

Le Mans 24 Saat, 2020'de seyircisiz yapılacak

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Le Mans 24 Saat, 2020'de seyircisiz yapılacak
Çeviren: Efe Kahya, Editör
10 Ağu 2020 19:45

Pazartesi günü yapılan açıklamada Le Mans 24 Saat organizatörü ACO, bu sene yapılacak 88. Le Mans 24 Saat yarışının kapalı kapılar ardında yapılacağını duyurdu.

ACO, bu sene ileri bir tarihe ertelenen yarışı, sınırlı sayıdaki seyirci topluluğu önünde yapmak istiyordu. Daha önce yapılan açıklamada, 29 Haziran öncesinde bilet alan kişilerin, 19-20 Eylül'de yapılacak yarışa garantili giriş hakkı olacağı söylenmişti. 

Ancak Pazartesi günü yapılan açıklamada, taraftarların piste getirilmesi için ele alınan pek çok çözüm planını, gerekli otoritelere sunduktan sonra ACO ve Sarthe yönetiminin ortak bir kararla, 19-20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan organizasyonun seyircilere kapalı bir şekilde yapılacağına karar verildiği açıklandı. 

Organizasyona sınırlı sayıda gazeteci kabul edilecek. 

Automobile Club de l'Ouest [ACO] Başkanı Pierre Fillon şunları söyledi: "Le Mans 24 Saat'in 88. yarışı tarihe geçecek bir yarış olacak, çünkü ne yazık ki dünyanın en büyük dayanıklılık yarışı, bu sene seyircisiz bir şekilde yapılacak." 

"Son birkaç hafta boyunca, Eylül'de yapılacak olan organizasyonu, sınırlı sayıda taraftar kabul ederek düzenlemek için pek çok farklı yöntem üzerine çalıştık."

"Ancak bir festival kadar büyük olan ve birkaç gün sürecek olan bir organizasyonu, günümüz koşullarında gerçekleştirmek üzerinde bulunan kısıtlamalar göz önüne alarak, yarışı kapalı kapılar ardında yapmanın daha uygun olduğuna karar verdik."

"Sağlık ve güvenlik konusunda hâlâ pek çok soru işareti bulunuyordu."

"Taraftarlarımızın bu karar sonucunda, en az bizim kadar üzüleceklerini biliyoruz, ancak toplum sağlığı söz konusu olduğunda bu kararı almak çok da zor olmadı."

ACO, Haziran ayında yaptığı açıklamada, sınırlı sayıda izleyicileri alana kabul edebileceğini belirtmişti ve taraftarların, "taraftar köyleri" olarak adlandırılan ve içerisinde 5000 kişiyi barındıran sosyal baloncuklarda konaklanacağını söylemişti. 

Taraftarların sayısında net bir sayı verilmemiş olsa da, tahminlere göre 13.626 kilometrelik Circuit de la Sarthe pistinin etrafında bulunan yaklaşık 10 tane köy olması bekleniyordu.

Pazartesi günü yapılan açıklamada taraftarların, Le Mans dijital platformlarında "özel perde arkası" içeriklere erişiminin olacağı açıklandı.

WEC'in bu hafta sonu, Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde kapalı kapılar altında sezona yeniden başlaması bekleniyor. 

 

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