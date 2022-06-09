Le Mans 24 Saat 2. antrenman: En hızlısı #708 Glickenhaus
Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en iyi zamanı #708 Glickenhaus sürücüsü Romains Dumas yaptı.
Çarşamba akşamı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında sadece bir takım 3:29'un altına inebildi ve o da #708 Glickenhaus'tu. Romain Dumas, 3:28.900'lük bir zaman turu yakaladı ve seansın en hızlı zamanına imza attı.
Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, son turunda 3:29.164 yapmasının ardından 0.264 saniye geride ikinci olurken, sıralama turlarında şanssızlık yaşayan #8 Toyota'da Brendon Hartley 3:29.248'le üçüncü oldu.
#709 Glickenhaus Racing'de Ryan Briscoe, 3:31.440'lık bir tur ortaya koyarak dördüncü olurken #36 Alpine, Matthieu Vaxiviere'nin 3:32.592'lik turuyla beşinci oldu.
LMP2 sınıfında yine #31 WRT'nin üstünlüğü vardı. Rene Rast 3:33.119'luk bir tur çıkarmasının ardından genel klasmanda altıncı sırayı almalarını sağladı.
#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast
Fotoğraf: Paul Foster
Bu sınıftaki en hızlı ikinci takım 3:33.382 yapan #22 United Autosports olurken, #32 Team WRT üçüncü, #37 Cool Racing dördüncü ve #9 Prema Orlen Team beşinci oldu. Takımın en hızlı turu 3:33.559 yapan Robert Kubica'dan geldi.
GTE Pro sınıfında Corvette Racing zirveye dönerken, en hızlı tur 3:53.492 yapan #63 Corvette Racing sürücüsü Nicky Catsburg'dan geldi.
#91 Porsche GT Team'den Frederic Makowiecki 3:53.669 ile ikinci olurken, ilk üçü 3:53.699'luk turuyla #64 Corvette Racing Alexander Sims tamamladı.
GTE Am sınıfında #46 Team Project 1 Porsche sürücüsü Mikkel Pedersen 3:55.629 yaptı ve bu sınıftaki en hızlı isim oldu.
#88 Dempsey Proton Racing'den Jan Heylen 3.55.729'la ikinci, #98 Northwest AMR Aston Martin sürücüsü Nick Thiim 3:55.941'le üçüncü oldu.
Öte yandan #45 Algarve Pro Racing ve #93 Proton Competition Porsche, yaşanan kazalardan ötürü seansta zaman turu kaydedemediler. Seans içerisinde herhangi bir olay yoktu.
Seans sonucu:
|Poz
|No
|Sürücü
|Araç/Motor
|Zaman
|Fark
|1
|708
|Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus/Pipo
|3'28.900
|2
|7
|Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López
|Toyota
|3'29.164
|0.264
|3
|8
|Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota
|3'29.248
|0.348
|4
|709
|Ryan Briscoe
R.Westbrook
Franck Mailleux
|Glickenhaus/Pipo
|3'31.440
|2.540
|5
|36
|André Negrão
Nicolas Lapierre
M.Vaxivière
|Alpine/Gibson
|3'32.592
|3.692
|6
|31
|Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|ORECA/Gibson
|3'33.119
|4.219
|7
|22
|Phil Hanson
F.Albuquerque
Will Owen
|ORECA/Gibson
|3'33.382
|4.482
|8
|32
|Rolf Ineichen
Mirko Bortolotti
Dries Vanthoor
|ORECA/Gibson
|3'33.399
|4.499
|9
|37
|Yifei Ye
Ricky Taylor
Niklas Krütten
|ORECA/Gibson
|3'33.473
|4.573
|10
|9
|Robert Kubica
Louis Delétraz
Lorenzo Colombo
|ORECA/Gibson
|3'33.559
|4.659
|11
|41
|Rui Andrade
F.Habsburg
Norman Nato
|ORECA/Gibson
|3'33.641
|4.741
|12
|1
|Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|ORECA/Gibson
|3'33.692
|4.792
|13
|47
|Sophia Flörsch
John Falb
Jack Aitken
|ORECA/Gibson
|3'33.785
|4.885
|14
|48
|Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|ORECA/Gibson
|3'34.115
|5.215
|15
|13
|P.Cimadomo
Mathias Beche
T.van der Helm
|ORECA/Gibson
|3'34.270
|5.370
|16
|24
|Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|ORECA/Gibson
|3'34.589
|5.689
|17
|5
|Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|ORECA/Gibson
|3'34.645
|5.745
|18
|38
|Roberto González
A.F.da Costa
Will Stevens
|ORECA/Gibson
|3'34.773
|5.873
|19
|43
|David H.Hansson
Fabio Scherer
P.Fittipaldi
|ORECA/Gibson
|3'34.793
|5.893
|20
|44
|Miro Konopka
Bent Viscaal
Tristan Vautier
|ORECA/Gibson
|3'34.804
|5.904
|21
|34
|J.Smiechowski
Alex Brundle
E.Gutiérrez
|ORECA/Gibson
|3'34.957
|6.057
|22
|65
|Julien Canal
Nicolas Jamin
Job van Uitert
|ORECA/Gibson
|3'34.971
|6.071
|23
|3
|Laurents Hörr
Jean Glorieux
A.Cougnaud
|ORECA/Gibson
|3'35.133
|6.233
|24
|83
|François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|ORECA/Gibson
|3'35.313
|6.413
|25
|28
|Oliver Rasmussen
Ed Jones
J.Aberdein
|ORECA/Gibson
|3'35.314
|6.414
|26
|23
|Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|ORECA/Gibson
|3'35.362
|6.462
|27
|30
|Richard Bradley
Memo Rojas
Reshad De Gerus
|ORECA/Gibson
|3'35.383
|6.483
|28
|10
|Nico Müller
Ryan Cullen
S.Bourdais
|ORECA/Gibson
|3'35.711
|6.811
|29
|35
|J-B.Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|ORECA/Gibson
|3'37.960
|9.060
|30
|39
|Eric Trouillet
Sebastien Page
David Droux
|ORECA/Gibson
|3'39.269
|10.369
|31
|27
|C.Crespo
Michael Jensen
Steven Palette
|Ligier/Gibson
|3'40.964
|12.064
|32
|63
|Antonio García
Jordan Taylor
Nicky Catsburg
|Chevrolet
|3'53.492
|24.592
|33
|91
|Gianmaria Bruni
Richard Lietz
F.Makowiecki
|Porsche
|3'53.669
|24.769
|34
|64
|Nick Tandy
Tommy Milner
Alexander Sims
|Chevrolet
|3'53.699
|24.799
|35
|74
|Felipe Fraga
Sam Bird
S.van Gisbergen
|Ferrari
|3'54.019
|25.119
|36
|92
|M.Christensen
Kévin Estre
Laurens Vanthoor
|Porsche
|3'54.158
|25.258
|37
|52
|Miguel Molina
Antonio Fuoco
Davide Rigon
|Ferrari
|3'54.925
|26.025
|38
|51
|A.P.Guidi
James Calado
Daniel Serra
|Ferrari
|3'55.143
|26.243
|39
|46
|Matteo Cairoli
M.O.Pedersen
Niki Leutwiler
|Porsche
|3'55.629
|26.729
|40
|88
|Fred Poordad
Maxwell Root
Jan Heylen
|Porsche
|3'55.729
|26.829
|41
|98
|Paul Dalla Lana
Nicki Thiim
David Pittard
|Aston Martin
|3'55.941
|27.041
|42
|85
|Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari
|3'55.999
|27.099
|43
|777
|Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin
|3'56.035
|27.135
|44
|54
|Thomas Flohr
F.Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari
|3'56.108
|27.208
|45
|56
|Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche
|3'56.151
|27.251
|46
|77
|Christian Ried
Seb Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche
|3'56.257
|27.357
|47
|60
|C.Schiavoni
A.Balzan
R.Giammaria
|Ferrari
|3'56.470
|27.570
|48
|57
|Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
F.Schandorff
|Ferrari
|3'56.505
|27.605
|49
|99
|Andrew Haryanto
A.Picariello
Martin Rump
|Porsche
|3'56.536
|27.636
|50
|80
|Matteo Cressoni
G.Fisichella
Richard Heistand
|Ferrari
|3'56.560
|27.660
|51
|33
|Ben Keating
H.Chaves Jr.
Marco Sørensen
|Aston Martin
|3'56.637
|27.737
|52
|21
|Simon Mann
Christoph Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari
|3'56.679
|27.779
|53
|79
|Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Thomas Merrill
|Porsche
|3'56.780
|27.880
|54
|75
|Pierre Ehret
Christian Hook
Nicolás Varrone
|Ferrari
|3'56.935
|28.035
|55
|55
|Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari
|3'57.165
|28.265
|56
|71
|Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari
|3'57.456
|28.556
|57
|86
|Mike Wainwright
Ben Barker
Riccardo Pera
|Porsche
|3'57.640
|28.740
|58
|61
|Louis Prette Jr.
Conrad Grunewald
Vincent Abril
|Ferrari
|3'57.652
|28.752
|59
|59
|Alexander West
Côme Ledogar
Marvin Klein
|Ferrari
|3'57.961
|29.061
|60
|66
|R.van der Zande
Mark Kvamme
Jason Hart
|Ferrari
|4'00.566
|31.666
|61
|45
|Steven Thomas
James Allen
Rene Binder
|ORECA/Gibson
|-
|-
|62
|93
|M.Fassbender
Matt Campbell
Z.Robichon
|Porsche
|-
|-
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