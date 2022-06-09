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Le Mans / Le Mans 24 Saat Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat 2. antrenman: En hızlısı #708 Glickenhaus

Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en iyi zamanı #708 Glickenhaus sürücüsü Romains Dumas yaptı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Le Mans 24 Saat 2. antrenman: En hızlısı #708 Glickenhaus
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Çarşamba akşamı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında sadece bir takım 3:29'un altına inebildi ve o da #708 Glickenhaus'tu. Romain Dumas, 3:28.900'lük bir zaman turu yakaladı ve seansın en hızlı zamanına imza attı.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, son turunda 3:29.164 yapmasının ardından 0.264 saniye geride ikinci olurken, sıralama turlarında şanssızlık yaşayan #8 Toyota'da Brendon Hartley 3:29.248'le üçüncü oldu.

#709 Glickenhaus Racing'de Ryan Briscoe, 3:31.440'lık bir tur ortaya koyarak dördüncü olurken #36 Alpine, Matthieu Vaxiviere'nin 3:32.592'lik turuyla beşinci oldu.

LMP2 sınıfında yine #31 WRT'nin üstünlüğü vardı. Rene Rast 3:33.119'luk bir tur çıkarmasının ardından genel klasmanda altıncı sırayı almalarını sağladı.

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast

Fotoğraf: Paul Foster

Bu sınıftaki en hızlı ikinci takım 3:33.382 yapan #22 United Autosports olurken, #32 Team WRT üçüncü, #37 Cool Racing dördüncü ve #9 Prema Orlen Team beşinci oldu. Takımın en hızlı turu 3:33.559 yapan Robert Kubica'dan geldi.

GTE Pro sınıfında Corvette Racing zirveye dönerken, en hızlı tur 3:53.492 yapan #63 Corvette Racing sürücüsü Nicky Catsburg'dan geldi.

#91 Porsche GT Team'den Frederic Makowiecki 3:53.669 ile ikinci olurken, ilk üçü 3:53.699'luk turuyla #64 Corvette Racing Alexander Sims tamamladı.

GTE Am sınıfında #46 Team Project 1 Porsche sürücüsü Mikkel Pedersen 3:55.629 yaptı ve bu sınıftaki en hızlı isim oldu.

#88 Dempsey Proton Racing'den Jan Heylen 3.55.729'la ikinci, #98 Northwest AMR Aston Martin sürücüsü Nick Thiim 3:55.941'le üçüncü oldu.

Öte yandan #45 Algarve Pro Racing ve #93 Proton Competition Porsche, yaşanan kazalardan ötürü seansta zaman turu kaydedemediler. Seans içerisinde herhangi bir olay yoktu.

Seans sonucu:

Poz  No  Sürücü Araç/Motor   Zaman  Fark
708 Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani		 Glickenhaus/Pipo 3'28.900  
7 Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López		 Toyota 3'29.164 0.264
8 Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa		 Toyota 3'29.248 0.348
709 Ryan Briscoe
R.Westbrook
Franck Mailleux		 Glickenhaus/Pipo 3'31.440 2.540
36 André Negrão
Nicolas Lapierre
M.Vaxivière		 Alpine/Gibson 3'32.592 3.692
31 Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast		 ORECA/Gibson 3'33.119 4.219
22 Phil Hanson
F.Albuquerque
Will Owen		 ORECA/Gibson 3'33.382 4.482
32 Rolf Ineichen
Mirko Bortolotti
Dries Vanthoor		 ORECA/Gibson 3'33.399 4.499
37 Yifei Ye
Ricky Taylor
Niklas Krütten		 ORECA/Gibson 3'33.473 4.573
10  9 Robert Kubica
Louis Delétraz
Lorenzo Colombo		 ORECA/Gibson 3'33.559 4.659
11  41 Rui Andrade
F.Habsburg
Norman Nato		 ORECA/Gibson 3'33.641 4.741
12  1 Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi		 ORECA/Gibson 3'33.692 4.792
13  47 Sophia Flörsch
John Falb
Jack Aitken		 ORECA/Gibson 3'33.785 4.885
14  48 Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet		 ORECA/Gibson 3'34.115 5.215
15  13 P.Cimadomo
Mathias Beche
T.van der Helm		 ORECA/Gibson 3'34.270 5.370
16  24 Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley		 ORECA/Gibson 3'34.589 5.689
17  5 Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr		 ORECA/Gibson 3'34.645 5.745
18  38 Roberto González
A.F.da Costa
Will Stevens		 ORECA/Gibson 3'34.773 5.873
19  43 David H.Hansson
Fabio Scherer
P.Fittipaldi		 ORECA/Gibson 3'34.793 5.893
20  44 Miro Konopka
Bent Viscaal
Tristan Vautier		 ORECA/Gibson 3'34.804 5.904
21  34 J.Smiechowski
Alex Brundle
E.Gutiérrez		 ORECA/Gibson 3'34.957 6.057
22  65 Julien Canal
Nicolas Jamin
Job van Uitert		 ORECA/Gibson 3'34.971 6.071
23  3 Laurents Hörr
Jean Glorieux
A.Cougnaud		 ORECA/Gibson 3'35.133 6.233
24  83 François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera		 ORECA/Gibson 3'35.313 6.413
25  28 Oliver Rasmussen
Ed Jones
J.Aberdein		 ORECA/Gibson 3'35.314 6.414
26  23 Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson		 ORECA/Gibson 3'35.362 6.462
27  30 Richard Bradley
Memo Rojas
Reshad De Gerus		 ORECA/Gibson 3'35.383 6.483
28  10 Nico Müller
Ryan Cullen
S.Bourdais		 ORECA/Gibson 3'35.711 6.811
29  35 J-B.Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau		 ORECA/Gibson 3'37.960 9.060
30  39 Eric Trouillet
Sebastien Page
David Droux		 ORECA/Gibson 3'39.269 10.369
31  27 C.Crespo
Michael Jensen
Steven Palette		 Ligier/Gibson 3'40.964 12.064
32  63 Antonio García
Jordan Taylor
Nicky Catsburg		 Chevrolet 3'53.492 24.592
33  91 Gianmaria Bruni
Richard Lietz
F.Makowiecki		 Porsche 3'53.669 24.769
34  64 Nick Tandy
Tommy Milner
Alexander Sims		 Chevrolet 3'53.699 24.799
35  74 Felipe Fraga
Sam Bird
S.van Gisbergen		 Ferrari 3'54.019 25.119
36  92 M.Christensen
Kévin Estre
Laurens Vanthoor		 Porsche 3'54.158 25.258
37  52 Miguel Molina
Antonio Fuoco
Davide Rigon		 Ferrari 3'54.925 26.025
38  51 A.P.Guidi
James Calado
Daniel Serra		 Ferrari 3'55.143 26.243
39  46 Matteo Cairoli
M.O.Pedersen
Niki Leutwiler		 Porsche 3'55.629 26.729
40  88 Fred Poordad
Maxwell Root
Jan Heylen		 Porsche 3'55.729 26.829
41  98 Paul Dalla Lana
Nicki Thiim
David Pittard		 Aston Martin 3'55.941 27.041
42  85 Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy		 Ferrari 3'55.999 27.099
43  777 Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg		 Aston Martin 3'56.035 27.135
44  54 Thomas Flohr
F.Castellacci
Nick Cassidy		 Ferrari 3'56.108 27.208
45  56 Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat		 Porsche 3'56.151 27.251
46  77 Christian Ried
Seb Priaulx
Harry Tincknell		 Porsche 3'56.257 27.357
47  60 C.Schiavoni
A.Balzan
R.Giammaria		 Ferrari 3'56.470 27.570
48  57 Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
F.Schandorff		 Ferrari 3'56.505 27.605
49  99 Andrew Haryanto
A.Picariello
Martin Rump		 Porsche 3'56.536 27.636
50  80 Matteo Cressoni
G.Fisichella
Richard Heistand		 Ferrari 3'56.560 27.660
51  33 Ben Keating
H.Chaves Jr.
Marco Sørensen		 Aston Martin 3'56.637 27.737
52  21 Simon Mann
Christoph Ulrich
Toni Vilander		 Ferrari 3'56.679 27.779
53  79 Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Thomas Merrill		 Porsche 3'56.780 27.880
54  75 Pierre Ehret
Christian Hook
Nicolás Varrone		 Ferrari 3'56.935 28.035
55  55 Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel		 Ferrari 3'57.165 28.265
56  71 Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry		 Ferrari 3'57.456 28.556
57  86 Mike Wainwright
Ben Barker
Riccardo Pera		 Porsche 3'57.640 28.740
58  61 Louis Prette Jr.
Conrad Grunewald
Vincent Abril		 Ferrari 3'57.652 28.752
59  59 Alexander West
Côme Ledogar
Marvin Klein		 Ferrari 3'57.961 29.061
60  66 R.van der Zande
Mark Kvamme
Jason Hart		 Ferrari 4'00.566 31.666
61  45 Steven Thomas
James Allen
Rene Binder		 ORECA/Gibson - -
62  93 M.Fassbender
Matt Campbell
Z.Robichon		 Porsche - -
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