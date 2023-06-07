Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Hypercar

Çarşamba günü gerçekleştirilen 3 saatlik 1. antrenman seansında ilk iki sıra Toyota'ya aitti. #8 Toyota'dan Brendon Hartley 3:27.742'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Pazar günkü testlerde zirveyi Ferrari'ye bırakan Toyota, antrenman seansında vites artırdı. Zira Hartley'nin bu derecesi, Toyota'nın Pazar günkü test seansında kaydettiği dereceden 2 saniye kadar daha hızlıydı.

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren #7 Toyota'da Jose Maria Lopez, seansında ilk bölümlerinde 3:28.290 yapmıştı ve uzun süre bu derece zirvede kaldı. İlk kırmızı bayrak periyodunun ardından Kamui Kobayashi bu dereceyi 3:27.875'e çekti ve lider olmaya devam ettiler.

Kırmızı bayrakların çıkma nedeni ise Terte Rouge'da yaşanan çok araçlı bir kazaydı. #777 D'station Racing Aston Martin Vantage ve the #13 TDS Racing-run Tower Motorsports LMP2 aracı arasında yaşanan kaza nedeniyle seans durdurulmak zorunda kaldı.

D'station Aston Martin aracındaki Casper Stevenson, virajın çıkışında spin attı ve pistin ortasında durdu. TDS Racing Tower Motorsports aracındaki Steven Thomas, pistin ortasında duran Aston Martin'den kaçamadı ve yüksek hızda Aston aracının yan tarafına çarptı.

Bu kazanın ardından iki araç da büyük hasar aldı ve 35 dakikalık bir kırmızı bayrak periyodu yaşandı.

Kırmızı bayrak periyodu sonrasında, bitime 23 dakika kala, Hartley 3:27.742'lik derecesini kaydederek zirveye çıktı ve #7 araç ikinci sıraya gerilemiş oldu. İki araç arasında 0.133 saniye vardı.

Bitime dört kala ise seans yeniden kırmızı bayraklar sallandı ve seans erken noktalanmak zorunda kalındı. Böylelikle Toyota 1-2 yapmış oldu.

Bu kaza da Tertre Rouge Virajı'nda yaşandı ancak bu sefer tek araçlı bir kaza izledik: Nico Varrone'un sürdüğü Corvette C8.R aracı, Tertre Rouge Virajı'nda kaza yaptı ve seans erkenden noktalandı.

Kırmızı bayraklar çıkmadan önce Earl Bamber'ın kullandığı #2 Cadillac V-Series.R LMDh aracı üçüncü sıraya yükseldi ve Hartley'e 0.2 saniye kadar yaklaşmayı başardı.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R of Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Cadillac'ın arkasında Porsche 963'ler yer aldı. #75 Porsche dördüncü olurken, #6 Porsche beşinciydi. İki Porsche de liderin 0.5 saniye kadar içerisine girmeyi başardı.

Porsche'lerin arkasında ise Peugeot pilotları vardı: #94 Peugeot altıncı, #93 Peugeot ise yedinciydi.

Pazar günü gerçekleştirilen testlerin en hızlısı Ferrari, ilk antrenman seansında zirveden uzaktı ve belki de hız sakladılar. #50 Ferrari sekizinci olurken, #51 Ferrari 12. sırada yer aldı.

Sebastien Bourdais'in direksiyonunda bulunduğu #3 Cadillac dokuzuncu sırayı alırken, 5 kapı numaralı son fabrika Porsche'de Frederic Makowiecki ilk 10'u tamamladı.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 of KÃ©vin Estre, AndrÃ© Lotterer, Laurens Vanthoor Fotoğraf: Eric Le Galliot

LMP2

LMP2'de en hızlı zaman #28 JOTA ORECA'dan geldi. Pietro Fittipaldi, seansın ilk bölümlerinde kaydettiği 3:34.579'luk derecesiyle #28 JOTA'yı ilk sıraya taşıdı.

#37 Cool Racing aracında ise Malthe Jakobsen sadece 0.030 saniye kadar geride ikinciydi. #9 Prema ise seansın ilk bölümlerinde kaza yaparak arka kanadına hasar alsa da 3. sırayı almayı başardı.

Racing Team Turkey ise liderin 2.6 saniye kadar gerisinde 8. oldu ve Le Mans'daki ilk seansını başarıyla tamamladı.

#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE AM

GTE AM sınıfında en hızlı derece #55 GMB Motorsport Aston Martin Vantage aracından geldi. Marco Sorensen, 3:55.020'lik derecesiyle GMB Motorsport'u kendi sınıfında zaman tablolarının en üstüne taşıdı.

Riccardo Pera, #86GR Racing Porsche 911 RSR-19 aracıyla liderin 0.3 saniye gerisinde ikinci oldu. #72 TF Sport Aston Martin aracında ise Valentin Hasse-Clot ilk 3'ü tamamladı.

Jenson Button tarafından kullanılan #56 kapı numaralı NASCAR CUP aracı, 3:49.475'lik derecesiyle tüm GTE Am sınıfından rahat bir şekilde daha hızlıydı.

Seans sonucu:

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