Le Mans, 2021 programını açıkladı, test günleri dönüyor

Automobile Club de l'Ouest, Mart ayının başında yaptığı açıklamada, Le Mans'ın Avrupa'daki COVID-19 durumu nedeniyle arka arkaya ikinci kez geleneksel şekilde Haziran ayında değil, 21-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Şimdi, 89. kez gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışının programına dair daha fazla detay açıklandı.

COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl iptal edilen Le Mans 24 Saat test günleri, 15 Ağustos pazar günü gerçekleştirilecek.

Antrenman seansı Çarşamba günü yerel saatle 14:00'te başlayacak ve sıralama turları Perşembe günü gerçekleşecek. Her sınıftan en hızlı altı aracın yer aldığı 'Hiperpole' formatı tekrar kullanılacak ve yarım saatlik seans yerel saatle 21:00'de başlayacak.

Yarış ise cumartesi günü TSI 16:00'da başlayacak ve pazar günü aynı saatte sona erecek.

Yarış hafta sonunda Le Mans 24 Saat'i desteklemesi için planlanan bir dizi destek yarışı da olacak. Bunlar arasında LMP3 ve GT3 araçlarıyla yapılan iki 'Road to Le Mans' yarışı, bir Porsche Sprint Challenge yarışı, iki 'Endurance Racing Legends' yarışı ve amatörlere yönelik cuma günü yapılan beş saatlik 'Fun Cup' yarışı yer alıyor.

Program ve seyircilerle ile ilgili daha fazla detay Mayıs ayında yayınlanacak.