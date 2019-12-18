Le Mans, 2020 için "Hyperpole" formatını tanıttı

Çarşamba günü yapılacak olan 45 dakikalık sıralama turlarında her dört sınıfta ilk 6 sırada yer alan araçlar, perşembe günü yarım saatlik Hyperpole seansında mücadele edecekler.

Bu seansa katılmaya hak kazanan 24 araca sadece tek bir sürüş hakkı tanınacak, çünkü 30 dakika boyunca pite dönmelerine izin verilmeyecek. Takımlar, sıralama turları ve yarış için getirilen lastik çeşitlerinden istediklerini kullanabilecekler.

Çarşamba günü sıralama turları 23:15 ve 00:00 arasında yapılacak ve Hyperpole ise ertesi gün 21:00 ila 21:30 arasında gerçekleştirilecek.

Le Mans'ın organizatörü Automobile Club de I'Ouest'ten Pierre Fillon, "Hem sürücüler hem de seyirciler için iki heyecan verici seansı garanti edecek. Adrenalin, gerilim ve konsantrasyon, tüm takımlar için maksimum seviyede olacak. İkonik 13 km'lik pistimizde 24 saat boyunca devam edecek mücadeleye heyecan verici bir başlangıç olacak. Le Mans bir kez daha sadece normal bir hafta sonu değil, birkaç gün boyunca devam eden bir yarış kutlaması olacak."

Hyperpole prosedürü, çarşamba ve ve perşembe günleri ikişer saatten oluşan üç ayrı seansı kapsayan altı saatlik formatın yerini aldı.

Antrenmanlar şimdi çarşamba günü 15:30'da başlayacak ve toplamda 4.5 saat sürecek. Sıralama turlarından kısa bir süre önce bir saatlik başka bir seans daha olacak.

Perşembe günü ise 17:00'da iki saatlik bir antrenman sansı olacak. Sonrasında Hyperpole bölümü yapılacak ve bundan yarım saat sonra da iki saatlik bir antrenman seansı daha olacak.

Yarış ise cumartesi günü 16:00'da koşulacak.

2020 Le Mans antrenman ve sıralama programı:

10 Haziran Çarşamba:

15:30–20:00: Antrenman

22:00–23:00: Antrenman

23:15–00:00: Sıralama turları

11 Haziran Perşembe:

17:00–19:00: Antrenman

21:00–21:30: Hyperpole

22:00–00:00: Antrenman