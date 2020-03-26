Le Mans, 2010'dan sonra ilk kez test günü yapmayacak

ACO başkanı Pierre Fillon, normalde yarıştan iki hafta önce gerçekleştirilen test günlerinin, birden fazla nedenden ötürü bu yıl gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Fillon, motor sporları dünyasında büyük değişikliklere yol açan Coronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak "önceliklerini yeniden düşünmeye" zorlandıklarını söyledi.

Le Mans Bugatti pistindeki 24 Saatlik motosiklet dayanıklılık yarışı Nisan ayından 5-6 Eylül'e alındı.

Fillon, "İki büyük etkinliği birbiri ardına gelen üç hafta içinde yapmak zor ve test gününü feda etmemiz gerekiyor."

"Ayrıca test yarış kadar eski değil ve geçmişte bazı durumlarda atlandı."

"Şimdiye kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Eşi görülmemiş bir durum ve istisnai önlemler gerektiriyor." dedi.

Le Mans haftası için tam program sonraki süreçte açıklanacak. ACO'nun 2019/20 WEC sezonunun ertelenen Spa ayağını yeniden planlanıp planlanmayacağı konusunda ve 2020/21 sezonu takviminde değişiklik yapıp yapmayacağıyla ilgili Nisan ayı başında bir açıklama yapması bekleniyor.

Le Mans testleri son olarak ekonomik krizin bir sonucu olarak 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleşmemişti. 2011'de durumun yavaş yavaş düzelmesiyle birlikte testler yeniden gerçekleşmeye başladı.