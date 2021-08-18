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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Laurent, son dakika kararıyla IDEC Sport ile Le Mans'a katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Rebellion LMP1 sürücüsü Thomas Laurent, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışında IDEC Sport LMP2 takımına katılacak.

Laurent, son dakika kararıyla IDEC Sport ile Le Mans'a katılacak

Yapılan açıklamaya göre Laurent IDEC Sports takımının #17 Oreca 07-Gibson'ı kullanması planlanan Kyle Tilley'in yerini alacak ve Dwight Merriman/Ryan Dalziel ikilisine katılacak

Geçen hafta sonu Indianapolis'te gerçekleştirilen NASCAR Cup ve Xfinity yarışlarına katılması planlanan Tilley, omuz sakatlığı nedeniyle her iki yarıştan da çekilmişti.

Laurent, "Açıkçası bu şartlar altında kimse bir başkasının yerine geçmek istemez fakat fırsatları da değerlendirmelisiniz. Le Mans'taki tecrübemden faydalanmak için elimden geleni yapacağım. Sonuçta bu yarışa beşinci kez katılıyor olacağım."

"Orada hiç Goodyear lastikleriyle yarışmadım fakat LMP2'deki ilk yılımda Dunlop'la yarıştım. Oreca'yı iyi biliyorum ama yine de sonuncusuna göre farklı olacak."

"IDEC Sports'a katılıp, takımı tanıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

23 yaşındaki sürücü, daha önce dört kez Le Mans'a katıldı. İlk kez 2017'de Jackie Chan DC Racing ile LMP2 sınıfında yarışta ve kendi klasmanlarında zafere ulaştı. 2018 ve 2019'da Rebellion ile LMP1 sınıfında yarışan Laurent, 2018'de bu klasmanda üçüncü olurken, ertesi yıl beşinci oldu.

Fransız sürücü, 2020 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu için Signatech Alpine ekibine katıldı ve LMP2 sınıfına geri döndü. Fakat Le Mans yarışını LMP2 araçları arasında sadece dördüncü bitirebildi.

Bu hafta sonu yapılacak yarış, Alpine ile yollarını ayırmasının ardından WEC ya da Avrupa Le Mans Serisi'nde koltuk bulamadığı için Fransız sürücünün bu yılki ilk gerçek mücadelesi olacak.

 

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