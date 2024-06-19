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Le Mans Le Mans 24 Saat

Brown: "Kuralların genişletilmesi McLaren'ın 'iş modeline' yardımcı oldu"

Le Mans Hypercar ve LMDh düzenlemelerinin genişletilmesinin ardından McLaren'ın Le Mans 24 Saat'te en üst sınıfa girmesi 'eğer'den çok 'ne zaman' meselesi.

Gary Watkins
Gary Watkins
#95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: Hiroshi Hamaguchi, Nicolas Pino, Marino Sato

#95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: Hiroshi Hamaguchi, Nicolas Pino, Marino Sato

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

McLaren'in 1995 Le Mans 24 Saat zaferini tekrarlama arzusu devam ediyor ve mevcut prototip düzenlemelerinin 2029'a kadar uzatılmasıyla bu bir ivme kazandı.

McLaren Racing'in patronu Zak Brown, ilgili Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonalarının Hypercar veya GTP sınıflarına girmenin 'eğer'den çok 'ne zaman' meselesi olduğunu belirtti.

Geçen hafta açıklanan Le Mans Hypercar ve LMDh düzenlemelerinin 2027'den sonra iki yıl uzatılması kararının McLaren'e 'daha fazla nefes alma alanı' sağladığını açıkladı.

Brown, "Tüm motor sporlarında maliyetler kritik önem taşıyor ve bence bu uzatma, kendi içimizde oluşturduğumuz iş modelimize kesinlikle yardımcı oluyor." 

"İki yıllık bir zaman diliminde çalışmamız gerekecek: 2026'dan bahsediyor olsaydık yarın bir karar vermemiz gerekirdi."

"Bir şampiyonaya son sezonunda girmek istemezsiniz."

"Ancak spor otomobil yarışlarındaysanız Le Mans'ı kazanmak isteyeceğiniz açıktır." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, ekibiyle birlikte zaferi kutluyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Brown daha önce McLaren'in hedeflerinin WEC'de LMDh'lerden oluşan bir fabrika takımı ve IMSA'da potansiyel müşteri otomobilleri olduğunu belirtmişti.

"LMDh daha elverişli bir seri olacaktır."

On yılın ilerleyen dönemlerinde WEC'de Hypercar'da başka bir üretici için yer olup olmayacağı bilinmiyor: 40 araca çıkarılmasına rağmen gelecek yıl grid muhtemelen kapasitesinde olacak.

Brown bu konuda, "Ticari ortaklara ihtiyacımız var ve GT3'te elde edeceğimiz deneyim bize ticari pazarın ne olduğu ve ne kadar destek alabileceğimiz konusunda bir fikir verecek." yorumunu yaptı.

Brown ayrıca üst düzey bir spor otomobil programının McLaren Racing'in Formula 1, IndyCar, Formula E ve Extreme E'deki diğer faaliyetlerinin dikkatini dağıtmamasının önemli olacağını vurguladı.

"Eğer başka bir proje üstlenirsek, bunun diğer faaliyetlerimizi aksatmadığından emin olmalıyız." 

"F1, IndyCar ya da elektrikli takımlarımızdaki dikkati dağıtmadan başka bir projeyi üstlenebileceğimizi hissediyoruz."

#70 Inception Racing McLaren 720S LMGT3 Evo: Brendan Iribe, Ollie Millroy, Frederik Schandorff

#70 Inception Racing McLaren 720S LMGT3 Evo: Brendan Iribe, Ollie Millroy, Frederik Schandorff

Fotoğraf: Marc Fleury

"Bir yarış takımı olarak kâr ediyoruz; McLaren Racing çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor ve bu sadece zamanlamayla ilgili."

McLaren Automotive CEO'su Michael Leiters, potansiyel bir LMDh projesiyle ilgili temel teknik kararların hiçbirinin verilmediğinde ısrar etti.

Buna motor seçimi de dahil: M840T yol otomobili V8'inin uygun olmaması McLaren'in prototip hedeflerinin beklemede kalmasının nedenlerinden biriydi.

"Önce ne zaman ve nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor, ondan sonra motora geleceğiz."

"Yol otomobili programlarımızla uyumlu bir motora sahip olmak mükemmel olurdu ama rekabet gücümüzden asla ödün veremeyiz."

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