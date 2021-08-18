Kubica, ilk Le Mans yarışının önceki deneyimlerinden “farklı olmasını” umuyor

Polonyalı sürücü, WRT ile Fransız dayanıklılık yarışında ilk kez mücadele edecek ve Louis Deletraz ile Yifei Yi’le birlikte #41 numaralı Oreca 07 aracını kullanacak. Belçikalı LMP2 ekibinin gridde iki aracı olacak.

Kubica, Deletraz ve Yi’den oluşan üçlü Avrupa Le Mans serisindeki ilk sezonlarında birçok başarıya imza attılar. Barselona’da ve Red Bull Ring’deki galibiyetleriyle şu anda şampiyonayı lider götürüyorlar.

Fakat geçmişte Kubica’nın, 24 Saat yarışlarında şansı pek yaver gitmedi ve son iki yarışında kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü finiş göremedi.

Kubica, 2017’de Dubai 24 Saat’te teknik bir sorun yaşarken, Daytona’da Rolex 24 Saat’te aracına binmeden önce High Class Racing Oreca aracının vites kutusunda çıkan bir problemden ötürü yarışı başlamadan bitmiş oldu.

36 yaşındaki sürücü, takım arkadaşlarından sadece Deletraz’ın Le Mans deneyimi olmasına rağmen Circuit de la Sarthe’de bu şanssızlığının sona ermesini umuyor. Fakat

Kubica, “Le Mans, en büyük dayanıklılık yarışı ve en tarihi pistlerden biri. Burada olmaktan ve bu etkinliğin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Eminim ki [bu yarış] yeni şeyler ve yeni meydan okumalarla dolu olacaktır.”

“Bu etkinliğe saygı göstermeli, hata yapmaktan kaçınmalı ve mümkün olduğunca iyi bir iş çıkarmalıyız. Zorlayıcı durumlar meydana gelecektir, riskleri en aza indirmek ve pist üzerinde ya da pist dışında bizi zorlayacak durumlardan uzak durmak önemli olacak.”

“Oldukça stresli geçecek, çok fazla enerji ve efor sarf etmemiz gerekecek ama burada olmaktan mutluyum ve ilk kez bir 24 Saat yarışını bitirebilmeyi umuyorum. Daha önce sadece iki kez [24 Saat yarışına] katıldım ve ikisinde de finiş göremedim. Umuyorum ki bu farklı olacak.” dedi.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Delatraz, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

WRT, prototip yarışlarına etkileyici bir başlangıç yaparak son 10 yılda Audi GT3 araçlarıyla WEC ve ELMS’de önemli başarılar elde etti.

Takım, WEC’de ilk podyumunu #31 numaralı Oreca 07 aracını paylaşan Ferdinand Habsburg, Robin Frijns ve Charles Milesi ile geçtiğimiz ay Monza'da kazandı.

WRT patronu Vincent Vosse, takımının Le Mans’ta mücadele edeceğini görmenin bir hayalinin gerçekleştiğini görmek gibi olduğunu söyledi. Ayrıca ekip, önümüzdeki senelerde LMDh’ye de katılabilir.

Vosse, “Bu [Le Mans’a katılmak], uzun bir bekleyişin sonu oldu. WRT’yi kurduğumuzdan beri Le Mans her zaman bir hayalimdi, bunu hiç gizlemedim.”

“Le Mans tüm motor sporları hayranları ve özellikle de dayanıklılık yarışlarına bir tutkusu olanlar için büyük anlam ifade eder. Şahsen ben bir sürücüyken, burada yarışmak hayatımın en harika deneyimlerinden biriydi ve şu anda farklı bir rolle buraya dönmek harika.”

“Hiçbir yarış, Le Mans’tan daha fazla saygı görmez. 2021’deki mücadelemizi keşif amaçlı olarak görüyoruz ama elbette her zaman hırsla yarışacağız.”

“Harika hazırlıklarımıza, takımımızdaki Le Mans uzmanlarına ve mükemmel bir sürücü kadrosuna rağmen birçok beklenmedik durumla karşılaşacağız ve pek çok şey öğreneceğiz. Nasıl gideceğini göreceğiz ama burada olabilmek bile zaten çok büyük bir şey.” ifadelerini kullandı.