Kobayashi, Le Mans tur rekorunu kıramadığı için hayal kırıklığı yaşıyor

Kobayashi, cuma günü gerçekleştirilen hiper pole seansında Toyota'ya Le Mans'daki art arda 4. pole pozisyonunu kazandırdı. Dün ilk defa yapılan hiper pole seansında, perşembe günkü sıralamalarda ilk 6'ya kalan pilotlar pole pozisyonu için mücadele ettiler.

Bu sayede sıralamalarda olan trafik sorunu yoktu ve sürücüler çok daha rahat bir şekilde sıralama turlarını attılar. Bu sayede Kobayashi, 2017'de 3:14.791'lik dereceyi kırmayı hedefliyordu.

Kobayashi, bu seneki sıralamalarda ancak 3:15.267 elde edebildi ve tur rekorunu kıramadı. Onun yarım saniye arkasında Rebellion yer aldı.

Kobayashi aslında hızlı turunda ikinci sektörün sonunda 0.6 sn ile rekor derecesini geçmişti ancak pist sınırı ihlali nedeniyle turu silinince yavaşlamak zorunda kaldı.

Kobayashi, "Dürüst olmak gerekirse biraz hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü ikinci hakkımda, rekoru kırabilecek gibi görünüyordum."

"Araç iyi görünüyordu, hiper pole seansı ile pist koşulları iyiydi. Trafik konusunda daha rahattık ve sadece performansa odaklandık. Normalde pitten çıkarken trafik nedeniyle sürekli zaman ekranına bakardık ancak bu sefer sadece araç performansına odaklandık."

"Doğru hamleyi yaptık ancak ne yazık ki tur zamanı silindi, bu yüzden bırakmak zorunda kaldım. 0.7 sn geçmiştim ve bu rekor olacaktı. Bu açıdan kötü oldu."

"Ancak durum böyle. Takım gerçekten harika iş başardı. Araç içerisinde çok emindim ve yeni hiper pole seansı ile trafik olmadan pistte sürmek harika bir fırsattı." dedi.