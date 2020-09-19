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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Kobayashi, Le Mans tur rekorunu kıramadığı için hayal kırıklığı yaşıyor

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Kobayashi, Le Mans tur rekorunu kıramadığı için hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Toyota pilotu Kamui Kobayashi, mevcut LMP1 araçlarıyla Le Mans'da çıktıkları son sıralamalarda tur rekorunu kıramadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Kobayashi, cuma günü gerçekleştirilen hiper pole seansında Toyota'ya Le Mans'daki art arda 4. pole pozisyonunu kazandırdı. Dün ilk defa yapılan hiper pole seansında, perşembe günkü sıralamalarda ilk 6'ya kalan pilotlar pole pozisyonu için mücadele ettiler.

Bu sayede sıralamalarda olan trafik sorunu yoktu ve sürücüler çok daha rahat bir şekilde sıralama turlarını attılar. Bu sayede Kobayashi, 2017'de 3:14.791'lik dereceyi kırmayı hedefliyordu.

Kobayashi, bu seneki sıralamalarda ancak 3:15.267 elde edebildi ve tur rekorunu kıramadı. Onun yarım saniye arkasında Rebellion yer aldı.

Kobayashi aslında hızlı turunda ikinci sektörün sonunda 0.6 sn ile rekor derecesini geçmişti ancak pist sınırı ihlali nedeniyle turu silinince yavaşlamak zorunda kaldı.

Kobayashi, "Dürüst olmak gerekirse biraz hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü ikinci hakkımda, rekoru kırabilecek gibi görünüyordum."

"Araç iyi görünüyordu, hiper pole seansı ile pist koşulları iyiydi. Trafik konusunda daha rahattık ve sadece performansa odaklandık. Normalde pitten çıkarken trafik nedeniyle sürekli zaman ekranına bakardık ancak bu sefer sadece araç performansına odaklandık."

"Doğru hamleyi yaptık ancak ne yazık ki tur zamanı silindi, bu yüzden bırakmak zorunda kaldım. 0.7 sn geçmiştim ve bu rekor olacaktı. Bu açıdan kötü oldu."

"Ancak durum böyle. Takım gerçekten harika iş başardı. Araç içerisinde çok emindim ve yeni hiper pole seansı ile trafik olmadan pistte sürmek harika bir fırsattı." dedi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Kamui Kobayashi

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Kamui Kobayashi

Photo by: Rainier Ehrhardt

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Pilotlar Kamui Kobayashi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Jamie Klein

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