Kobayashi: "Le Mans 24 Saat organizatörleri, Alpine'in galip gelmesini istemedi"

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Alpine, Hypercar araçlarına geçiş yapan Toyota, Glickenhaus ve Monza'dan itibaren gride katılacak Peugeot'un aksine, halen Oreca temelli A480 LMP1 aracıyla yarışmakta.

Le Mans'ta teknik sorunlarla karşılaşan Nicolas Lapierre, Andre Negrao ve Matthieu Vaxiviere üçlüsü kendi sınıfını son sırada tamamladı, ancak takımın rekabet edebilecek durumda olmadığı daha ilk turlardan belliydi.

Bunun sebebi, sezon başından bu yana FIA ve Automobile Club de l'Ouest [ACO] tarafından getirilen Performans Dengesi kurallarıydı.

Le Mans test gününde kullanabilecekleri güç 427kW'a (573bhp) çıkarılan Alpine'in sıralama turlarında büyük bir sıçrama yaptığı görüldü, bu da kullanabilecekleri gücün azaltılıp 417kW (559bhp) seviyesine çekilmesine sebep oldu.

Şu anda Toyota'da hem sürücü, hem takım patronluğu yapmakta olan Kamui Kobayashi, Alpine'in Perşembe günü bilerek yavaş gittiğinden emin olduğunu söyledi.

Eski Formula 1 sürücüsü, "Simülasyonlara göre, ikinci güç artışının ardından yalnızca bir saniye daha hızlı olmaları gerekiyordu, ancak 2,6 saniye daha hızlıydılar. Bizi aptal yerine koyuyorlardı."

"ACO'nun her zaman adil olmaya çalıştığını düşünüyorum. Ancak Alpine bir LMP1 aracıyla yarışıyor ve bunu kabul etmeseler de, bence o aracın Le Mans'ı kazanmasının iyi bir şey olmayacağını anladılar."

"Sanırım bu yüzden Alpine'ye gereğinden fazla Performans Dengesi uyguladılar."

"Bu değişiklik olmasa bile Toyota olarak savaşabilecek bir konumdaydık. Ancak Alpine'in Glickenhaus'tan daha hızlı olması, yeni bir araç ile spora giren üreticiler için oldukça zor."

"Bu Toyota ve Alpine ile ilgili değil, Hypercar'a giren üreticilerle ilgili. Eğer "dede" otomobil, hiper otomobillerden [LMDh] daha hızlıysa, bu doğru değil."

“Bu nedenle sıkı bir Performans Dengesi uyguladılar, bence bu en doğru seçimdi."

Alpine'in gelecek sezon LMP1 aracıyla yarışmasına izin çıkmadı, dolayısıyla Fransız takım, 2024'te LMDh aracıyla geri dönmeden önce, 2023 sezonunu LMP2'de yarışarak geçirecek.