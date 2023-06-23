Jenson Button, gelecek sezon tam zamanlı yarışmayı planlıyor
2019 sezonundan bu yana tam zamanlı olarak yarışmayan Jenson Button, gelecek sezon ya WEC'de, ya da IMSA'da tam sezon yarışmayı planlıyor.
Bu yıl Le Mans 24 Saat'te Garage 56 projesi kapsamında bir NASCAR Next Gen aracının direksiyonuna geçen Button, birkaç ay önce de COTA'da Rick Ware Racing ile kariyerinin ilk NASCAR yarışına çıkmıştı.
Son olarak dört yıl önce Super GT'de tam zamanlı olarak yarışan Button'ın farklı serilerle ilgilendiği biliniyor, nitekim kendisi 2016 sezonunda F1 kariyerini sonlandırdığından beri WEC, British GT, Nitro Rallycross ve Extreme E gibi serilerde de mücadele etti.
Garage 56 tecrübesinin ardından kendini yeniden hazır hissettiğini söyleyen Button'ın aklındaki seriler ise WEC ve IMSA.
Button, "Yoğun programım nedeniyle bir daha tam zamanlı yarışmak isteyeceğimi düşünmüyordum ama önümüzdeki yıl tam sezon yarışacağımı hissediyorum."
"Tek seferlik yarışlara çıkmak harika ama kendinizden en iyi verimi alamıyorsunuz."
"Dolayısıyla evet, zamanım elverdiği sürece önümüzdeki yıl tam sezon yarışmak istiyorum. Bu yıl çok meşgul olduğum için birkaç şeyi dengelemem gerekiyor.
"Büyük ihtimalle IMSA ya da WEC gibi dayanıklılık yarışlarını tercih edeceğim."
Motorsport.com tarafından IMSA'nın GTP sınıfında yarışmak isteyip istemediği sorulduğunda Button şu yanıtı verdi "Evet, isterdim."
"Gelecekte WEC, IMSA ya da daha fazla NASCAR yarışına çıkıp çıkmayacağımı kim bilebilir? Ama bunun için kesinlikle Jim'in [France] yardımını alacağım!"
#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button
Photo by: JEP / Motorsport Images
Garage 56 projesi için Hendrick Motorsports'a teşekkürlerini sunan Button, "Jim'e ve Rick'e bana Le Mans'ta yarışma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim."
"Jim tabii ki NASCAR konusunda çok tutkulu ama aynı zamanda NASCAR'ı dayanıklılık dünyasına getirme konusunda da çok tutkuluydu. Testlerimizin çoğuna katıldı ve araç her geçtiğinde yüzündeki gülümsemeyi görmek gerçekten yarış konusunda ne kadar tutkulu olduğunu gösterdi."
"Hafta sonunun daha iyi geçebileceğini sanmıyorum, Jim çok mutluydu, neredeyse yarışın tamamında uyanıktı!"
"Yıllar boyunca pek çok farklı şey yaptım, çünkü temelde farklı serilerde yarışmak istiyordum ve belli fırsatları yakalayabildiğim için çok şanslıyım."
"Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını hissediyorum. F1 şampiyonluğuna ulaştım, hedeflediğim şeyi başardım. Şimdi yarışmaya devam ediyorum çünkü yarışmayı seviyorum.
"Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum ve zorluklar beni ayakta tutuyor, aksi takdirde artık yarışıyor olmazdım." dedi.
Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang
Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images
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