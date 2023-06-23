Kayıt Ol
Önceki / Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor
Le Mans Haberler

Jenson Button, gelecek sezon tam zamanlı yarışmayı planlıyor

2019 sezonundan bu yana tam zamanlı olarak yarışmayan Jenson Button, gelecek sezon ya WEC'de, ya da IMSA'da tam sezon yarışmayı planlıyor.

Charles Bradley
Ekleyen:
#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jenson Button

Bu yıl Le Mans 24 Saat'te Garage 56 projesi kapsamında bir NASCAR Next Gen aracının direksiyonuna geçen Button, birkaç ay önce de COTA'da Rick Ware Racing ile kariyerinin ilk NASCAR yarışına çıkmıştı.

Son olarak dört yıl önce Super GT'de tam zamanlı olarak yarışan Button'ın farklı serilerle ilgilendiği biliniyor, nitekim kendisi 2016 sezonunda F1 kariyerini sonlandırdığından beri WEC, British GT, Nitro Rallycross ve Extreme E gibi serilerde de mücadele etti.

Garage 56 tecrübesinin ardından kendini yeniden hazır hissettiğini söyleyen Button'ın aklındaki seriler ise WEC ve IMSA. 

Button, "Yoğun programım nedeniyle bir daha tam zamanlı yarışmak isteyeceğimi düşünmüyordum ama önümüzdeki yıl tam sezon yarışacağımı hissediyorum."

"Tek seferlik yarışlara çıkmak harika ama kendinizden en iyi verimi alamıyorsunuz."

"Dolayısıyla evet, zamanım elverdiği sürece önümüzdeki yıl tam sezon yarışmak istiyorum. Bu yıl çok meşgul olduğum için birkaç şeyi dengelemem gerekiyor.

"Büyük ihtimalle IMSA ya da WEC gibi dayanıklılık yarışlarını tercih edeceğim."

Motorsport.com tarafından IMSA'nın GTP sınıfında yarışmak isteyip istemediği sorulduğunda Button şu yanıtı verdi "Evet, isterdim."

"Gelecekte WEC, IMSA ya da daha fazla NASCAR yarışına çıkıp çıkmayacağımı kim bilebilir? Ama bunun için kesinlikle Jim'in [France] yardımını alacağım!"

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button

Photo by: JEP / Motorsport Images

Garage 56 projesi için Hendrick Motorsports'a teşekkürlerini sunan Button, "Jim'e ve Rick'e bana Le Mans'ta yarışma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim."

"Jim tabii ki NASCAR konusunda çok tutkulu ama aynı zamanda NASCAR'ı dayanıklılık dünyasına getirme konusunda da çok tutkuluydu. Testlerimizin çoğuna katıldı ve araç her geçtiğinde yüzündeki gülümsemeyi görmek gerçekten yarış konusunda ne kadar tutkulu olduğunu gösterdi."

"Hafta sonunun daha iyi geçebileceğini sanmıyorum, Jim çok mutluydu, neredeyse yarışın tamamında uyanıktı!"

"Yıllar boyunca pek çok farklı şey yaptım, çünkü temelde farklı serilerde yarışmak istiyordum ve belli fırsatları yakalayabildiğim için çok şanslıyım."

"Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını hissediyorum. F1 şampiyonluğuna ulaştım, hedeflediğim şeyi başardım. Şimdi yarışmaya devam ediyorum çünkü yarışmayı seviyorum.

"Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum ve zorluklar beni ayakta tutuyor, aksi takdirde artık yarışıyor olmazdım." dedi.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang

Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Dillmann, Vanwall'dan ayrılıyor, yerini Joao Paulo de Oliveira alıyor
Charles Bradley Daha fazlası
Charles Bradley
NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

Le Mans
Le Mans 24 Saat

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

O'Ward, kaza nedeniyle Ericsson'a çok sinirli!

O'Ward, kaza nedeniyle Ericsson'a çok sinirli!

IndyCar
Indy 500

O'Ward, kaza nedeniyle Ericsson'a çok sinirli! O'Ward, kaza nedeniyle Ericsson'a çok sinirli!

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

IndyCar
Indy 500

Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi

Son Haberler

DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

DTM DTM
Zandvoort

DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

MGP MotoGP
Hollanda GP

MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda MotoGP Hollanda Sprint: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

F1 Formula 1

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız" Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

Moto3 Hollanda sıralama turları: Munoz kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda, Deniz beşinci

Moto3 Hollanda sıralama turları: Munoz kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda, Deniz beşinci

MOT3 Moto3
TT Assen

Moto3 Hollanda sıralama turları: Munoz kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda, Deniz beşinci Moto3 Hollanda sıralama turları: Munoz kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda, Deniz beşinci

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol