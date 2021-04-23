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Le Mans / Haberler

Jan ve Kevin Magnussen, Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Eski Formula 1 pilotlar Kevin Magnussen ve Jan Magnussen, Ağustos ayında düzenlenecek olan Le Mans 24 yarışının LMP2 sınıfında takım arkadaşı olacak.

Jan ve Kevin Magnussen, Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak

Bu sezon, hem Jan, hem de oğlu Kevin Magnussen spor otomobil kategorilerinde yarışıyor. Geçtiğimiz aylarda, ikilinin aynı takım için yarışabileceği iddiaları ortaya atılmıştı ve bu iddialar, Danimarka'daki bir basın etkinliğinde doğrulandı.

Altı sezon boyunca Formula 1'de yarışan Kevin Magnussen, 2020 sezonunun sonunda seriden ayrılmıştı ve IMSA Weathertech takımı olan Chip Ganassi Racing'e katılmıştı. Danimarkalı sürücü, Daytona'da 2021 Rolex 24'te ilk yarışına çıkmıştı. 

#63 Corvette Racing, Chevrolet Corvette C7.R: Jan Magnussen

#63 Corvette Racing, Chevrolet Corvette C7.R: Jan Magnussen

Photo by: JEP / Motorsport Images

Otomobil yarışlarında 16 yıl boyunca GM markasını temsil eden Jan ise Le Mans'ın GT sınıfında dört kez zafere ulaştı ve bu zaferlerin üçünü 2004, 2005 ve 2006 yıllarında art arda kazandı. Son GTLM zaferini ise 2018 yılında aldı.

Corvette kariyerini tamamlayan Magnussen, vatandaşı Anders Fjordbach'le birlikte, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfına katıldı ve Dennis Andersen'le, High Class Racing'in #20 Oreca'sını sürdüler.

High Class Racing, bu sezon Le Mans'a ikinci bir araçla katılacak ve #49 Oreca aracında Jan, Anders Fjordbach ve Kevin birlikte yarışacak.

Böylelikle Kevin ve Jan baba-oğul ilk kez bir aracı paylaşacak ve Magnussen ailesi, uzun süredir sahip oldukları hedeflerine ulaşmış olacak.

Kevin, sosyal medya hesabında şunları yazdı: ''İşte başlıyoruz! Babamla birlikte, bu yılki Le Mans yarışında, LMP2 kategorisinde aynı takımda yarışacağız.''

''Bu, yıllardır yapmaya çalıştığımız bir şeydi ve bir hayalimiz gerçekleşiyor.''

Le Mans 24 Saat Yarışı, 21-22 Ağustos tarihlerine ertelenmişti. 1 Mayıs'ta, Spa 6 Saat'le başlayacak olan yeni WEC sezonu da Motorsport.tv üzerinden canlı yayınlanacak.

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Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

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Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı
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Editör Filip Cleeren

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