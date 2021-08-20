IDEC Sport, Le Mans antrenmanlarındaki kaza sonrası #17 aracını yarıştan çekti

Ryan Dalziel, Thomas Laurent ve Dwight Merriman tarafından paylaşılan araç, Merriman'ın Cumartesi günü Dunlop şikanında yaptığı kaza sonrası yarıştan çekildi.

Bu, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında toplam 24 araç ve Le Mans 24 Saat'te ise 61 araç yer alacağı anlamına geliyor.

Era Motorsport destekli IDEC, Kyle Tilley'in omuz sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından zaten haftaya çalkantılı şekilde başlamıştı.

Bunun üzerine Tilley'in yerine eski Rebellion LMP1 sürücüsü Laurent getirildi.

Ancak, Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında Merriman'ın yaptığı kazanın ardından yarıştan komple çekildiler.

Tilley, "Yarışma şansı bulamadan Le Mans'tan ayrılmak kalbimizi acıtıyor ama doğru olanı yaptığımızı biliyorum."

"Yarışa katılırken büyük umutlarımız vardı ancak birkaç gün içinde bir dizi talihsizle karşılaştık ve bu yılki yarış haftası gerçekten çok zor geçti."

"Son dakikada yapılan sürücü değişikliği, yeni bir şasi ve ikinci bir kazasından sonra zor kararlar vermek zorunda kaldık." dedi.

Paul Lafargue, Patrick Pilet ve Paul-Loup Chatin kullandığı #48 IDEC Sport ise Çarşamba günü LMP2 gridinde 10. sırayı aldı.