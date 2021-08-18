Hypercar sınıfı için Le Mans güç ayarları 1.6 saniyelik bir artış sağlamış

Toyota ve Glickenhaus, kullandıkları ekstra 20 kW veya 27 bhp'lik gücün, Le Mans'taki 8.47 millik Circuit de la Sarthe'de tur başına 1.6 saniyeye denk geldiğini tahmin ediyorlar.

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Pascal Vasselon, "20kW'lık artışın 1.6 saniyeye denk geldiğini tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Glickenhaus 007 LMH'yi geliştiren Podium organizasyonunun teknik direktörü Luca Ciancetti de Toyota'nın simülasyonlarının doğruluğunu kabul etti.

Ciancetti, "Bence aşağı yukarı 1.6 saniyenin iyi bir tahmin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Le Mans 24 Saat yarış hafta sonunda Toyota, Glickenhaus ve Alpine'e kurallarda belirtilenden daha fazla güç kullanması şansı verildi.

Başlangıçta, araçların FIA Dünya dayanıklılık Şampiyonası'nın diğer yarışlarında izin verilen 520kw (697bhp) yerine 500kW (670bhp) güç kullanması planlanmıştı.

Fakat daha yüksek güce geçiş kararı, Hypercar sınıfındaki araçlar ile LMP2 araçları arasındaki tur zamanını artırmak adına geçen hafta sonu gerçekleştirilen Le Mans test gününden önce alındı.

Glickenhaus ve her iki Toyota, pazar günkü Le Mans testlerinde yeni araçlar için hedeflenen 3:30'luk tur süresinin altına inmeyi başardılar. Bunu, resmi sezon öncesi testlerinde ve pistin durumuna rağmen yaptılar.

Vasselon, araçlar daha düşük güçte çalışsaydı bile en iyi tur zamanlarının 3:30'un altında olacağını düşünüyor.

"500kW ile haftanın ilerleyen kısımlarında, artan yol tutuş ile beraber 3:30'ların altına inerdik. Performans anlamında kesinlikle seri için planlanan düzeyde olduğumuzu söyleyebiliriz."

Vasselon'un yorumları, bu hafta Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek antrenman ve sıralama turlarında en hızlı zamanların 3:30'un epey altında olacağını gösteriyor.

Bu sayının, yeni araçlar için tek tur hızından ziyade, yarıştaki ortalama tur süresi için hesap edildiğini de unutmamak gerekiyor.

Toyota, performans dengesi kurallarında belirtildiği üzere, bu hafta Le Mans'ta 515kw'lık bir maksimum güce sahip olacak.

Eğer kW artışı olmasaydı, Toyota GR010 Hybrid bu hafta sonu Le Mans'ta 495 kW güce sahip olacaktı.

Vasselon, güçteki artışın aracın yakıt tüketimine etki etmeyeceğini ve GR010'ların LMH sınıfı için öngörülen 12 turluk bölümler atmaya devam edebileceğini belirtti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "12 tur tamamlayabiliyoruz. Teorik olarak biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim ama 12 tur atabiliriz."

Performans dengesi kurallarında, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Le Mans test gününden bugüne herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu, yarış öncesinde yapılacak herhangi bir değişikliğin, Cuma günkü 'dinlenme' gününde gerçekleştirileceği anlamına geliyor.