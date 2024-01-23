Honda: "F1 2026 hazırlıkları sırasında Le Mans'a giriş gibi bir önceliğimiz yok"

Japon üretici geçen yılın sonunda Honda Performans Geliştirme (HPD) kolunu küresel motor sporları portföyüne dahil ederek bölümün adını Honda Racing Corporation US olarak değiştirdi.

Bu da Honda'nın Acura ARX-06'yı Atlantik'in diğer tarafına götürüp 2012'den beri katılmadığı Le Mans'ta yarıştırma olasılığını doğurdu.

Acura, IMSA SportsCar Şampiyonası'nda aynı anda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmayan tek GTP markasıdır; BMW, Cadillac, Lamborghini ve Porsche her iki seride de kendi LMDh araçlarıyla eşzamanlı programlar yürütmektedir.

Acura'nın Andretti ile IMSA takımı Wayne Taylor Racing uzun zamandır Fransa yapılan dayanıklılık klasiğinde yarışma arzusunu dile getirirken, eski HPD kolu da ARX-06'nın yeteneklerini Kuzey Amerika dışında kanıtlamaya ilgi gösterdi.

Ancak böyle bir program için daha geniş HRC operasyonunun ve Honda yönetim kurulunun onayı gerekiyor ki Acura geçen yıl Daytona 24 Saat yarışını LMDh bir araçla ilk denemesinde kazanmasına rağmen bu onayı alamamıştı.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #40 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta, Jenson Button

Honda ARX-06'yı gelecekte Le Mans'ta kendi markası altında yarıştırmayı hala göz ardı etmese de, HRC US'in kapsamını genişlettiği için böyle bir planın geri planda olduğunu söylüyor.

Halihazırda IndyCar ve IMSA gibi iki büyük programla meşgul olan Honda'nın motor sporları bölümünün Kuzey Amerika kolu, şimdi de 2026 yılında Aston Martin takımına güç verecek olan F1 motorlarının geliştirilmesine yardımcı olacak.

F1 programı, odağını başka projelere kaydırabilecek bir aşamaya gelene kadar, WEC'e veya amiral gemisi Le Mans yarışına yönelik potansiyel bir saldırı üzerinde çalışmaya başlanmayacaktır.

Tokyo Auto Salon'da Motorsport.com Japan ile konuşan HRC Başkanı Koji Watanabe, 24 saatlik enduro yarışına katılmak için şu anda herhangi bir planlarının olmadığını söyledi.

Watanabe, "Bunun sonsuza kadar olmayacağını söylemiyorum ama bu bir öncelikler meselesi."

"Her şeyden önce, elimizdeki sınırlı insan gücüyle IndyCar'ı yürütmeye devam edeceğiz. ABD'de IMSA büyük talep görüyor ve önceliğimiz orada kazanmak."

"F1 işi de buna eklenecek ve ABD ekibinin birkaç üyesi F1 projesine dahil olacağından, orada işler yoluna girene kadar Le Mans'a katılmayı düşünmeyeceğiz." dedi.

Acura bu yıl IMSA'nın GTP klasmanında yine iki araçla temsil edilecek ve WRTAndretti daha önce Meyer Shank Racing tarafından işletilen ikinci aracın yönetimini devralacak.