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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Hartley: "Üçüncü Le Mans 24 galibiyeti, Porsche ile ilk aldığım zafer kadar güzel"

Toyota sürücüsü Brendon Hartley, geçtiğimiz hafta sonu Le Mans 24 Saat'te elde ettiği zaferin, 2017'de Porsche ile kazandığı ilk zaferi kadar "iyi olduğunu" söyledi.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hartley: "Üçüncü Le Mans 24 galibiyeti, Porsche ile ilk aldığım zafer kadar güzel"
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Brendon Hartley, Porsche ile 2017 yılında Le Mans 24 Saat'i kazanmış ve ardından 25 yarışlık bir Formula 1 macerasının ardından 2020 yılında Toyota ile Le Mans'a dönmüştü.

Yeni Zelandalı sürücü, Japon üretici ile iki zafer daha kazandı ve bunlardan sonuncusu geçen hafta sonuydu.

Yarışın ardından duygularına hakim olamayan Hartley'in epey göz yaşı döktüğü görüldü.

Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa ile kazandığı Le Mans zaferi hakkında konuşan Hartley, "Bu, ilki kadar iyi hissettiriyor."

“Bitiş çizgisini geçtiğim zaman gerçekten çok duygulandım. Duygularım tamamen açığa çıktı."

"Harika bir yarıştı çünkü birbirimizi çok zorluyorduk. Her şeyimizi veriyorduk. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yoktu."

"2020'de Toyota ile kazandığım ilk zafer biraz tuhaftı çünkü taraftarlar yoktu. Bu açıdan bu zaferin tadı daha farklıydı."

"Ayrıca eşim ve altı aylık olan kızım da buradaydı. Mühendisim telsizden onları gördüğünü söylediğinde kendimi daha da kaybettim ve göz yaşlarım daha da arttı." dedi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of SÃ©bastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of SÃ©bastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: Marc Fleury

Hartley, 16. saatte küçük bir teknik sorunla zaman kaybeden #7 Toyota GR010 HYBRID sürücüleri Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'den de övgüyle bahsetti.

"Bu küçük teknik sorun olanlar için çok talihsizdi. O ana kadar inanılmaz bir yarış oluyordu."

"İki takımın arasında harika bir bağ ve karşılıklı saygı var."

“Ayrıca ilk zaferini alan Hirakawa adına da çok mutluyum. Onu zaten seviyoruz, o gerçekten takımın bir parçası ve harika bir mizah anlayışı var."

"Çok sıkı çalışıyor, iyi bir sürücü ve eminim bu zafer, alacağı pek çok zaferden henüz ilki."

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