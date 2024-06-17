Hamilton gelecekte Le Mans'da yarışmayı düşünmüyor

Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 sezonunda Scuderia'ya katıldığında, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Ferrari için yarışma ihtimali gündeme gelebilir mi? Ancak, yedi kez Dünya Şampiyonu'nun geçmişte yaptığı yorumlar, Le Mans'ta yarışmasının pek olası olmadığını gösteriyor.

Ferrari, Pazar günü gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat Yarışı'nda üst üste ikinci zaferini kazandı. #50 numaralı Ferrari aracıyla yarışan Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco ve Miguel Molina, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) imza niteliğindeki etkinliğinde damalı bayrağı ilk gören isimler oldu.

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Kazanan ekip, en yakın rakipleri olan Toyota aracını 14.2 saniye farkla geride bırakarak 2011'den bu yana en yakın bitişi gerçekleştirdi. Geçen yılın kazanan Ferrari aracı ise üçüncü sırada yer aldı.

Hamilton, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Mercedes ile uzun ve başarılı bir birlikteliğin ardından 2025'ten itibaren Ferrari ile çok yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ancak, Le Mans 24 Saat Yarışı ile F1'in Kanada Grand Prix'sinin çakışması, Hamilton'ın 2025'te dayanıklılık yarışına başlamasını büyük ölçüde imkansız kılıyor.

39 yaşındaki Hamilton, Ekim 2017'de yaptığı açıklamada, Le Mans veya ABD'deki tarihi Indianapolis 500 gibi yarışlara "sıfır" tutku duyduğunu belirtmişti.

Hamilton şu açıklamayı yapmıştı: "Başka bir yarış yapma arzum yok. Bıraktığımda 30 yıl aralıksız yarışmış olabilirim. Diğer her şey merdivenden bir adım aşağı inmektir. Yarışmak istediğim başka bir yarış serisi yok, bu bir utanç. Keşke bir IndyCar veya Le Mans için daha fazla tutkum olsaydı. Ama sıfır, hiçbir şey yok. Dışarıda daha heyecan verici şeyler var ve onlara tutku duyuyorum."

Hamilton'ın bu duruşu, Toyota ile iki kez Le Mans'ı kazanan ve F1'e kısa bir ara vererek Indy 500 ve Dakar Rallisi'nde yarışan Fernando Alonso ile sık sık diğer motor sporları kategorilerinde yarışma kararlılığını dile getiren Max Verstappen'inkinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Hamilton, IndyCar yıldızlarına saygı duymasına rağmen, F1 kariyeri sona erdiğinde başka bir seride yarışma planı olmadığını belirtti.

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images

Ekledi: "Her zaman Indy 500'e saygı duydum ve takdir ettim ve Fernando'nun yarıştığı zamanı izleme şansım oldu, bu çok heyecan vericiydi. Sürücülerin birden fazla seride yarışabilme fikrini seviyorum. Bu sürücülere büyük saygı duyuyorum; yaptıkları hızla banklara yaklaşmak oldukça korkutucu.

“Elbette bunları yapmak için oldukça fırsatım var ama bunlarla ilgili ciddi bir şey yapma planım yok. Hayatım boyunca motor yarışı yaptım, bu yüzden hayatımın dışında olmasını hayal etmek zor. Muhtemelen daha fazla F1 yarışı izleyeceğim ve NBA gibi hayranlık duyduğum diğer sporlara daha fazla katılacağım."