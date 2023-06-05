Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Goodyear, 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat yarışına katılacak NASCAR Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 entry aracında kullanılacak yeni sensörlerini tanıttı. Kablosuz, yerleşik sensör lastik basıncı ve sıcaklığıyla ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak aktarma özelliğine sahip.

Üretim sırasında Goodyear Racing lastiklerinin içine yerleştirilen bu yenilikçi pasif, pilsiz sensörler, Goodyear'ın akıllı teknolojisi Goodyear Sightline sayesinde, yarış süresince Hendrick Motorsports'a gerçek zamanlı lastik verileri aktarmasına olanak sağlıyor. Böylece mühendisler ve pilotlar, lastik basıncı ve sıcaklığıyla ilgili bu verilerden yararlanarak tüm sürüş ayarlarını gerçek zamanlı olarak düzenleyebilecek, aracın performansını optimize edebilecekler.





Goodyear kabiliyeti

Garage 56 entry için NASCAR, Hendrick Motorsports ve Chevrolet ile ortaklık yapmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Goodyear CEO’su ve Başkanı Rich Kramer, "Lastikler bir aracın yolla olan tek bağlantısı olduğundan, en zorlu koşullarda sürücülerin performansını artıran gerçek zamanlı bilgiler de çok önemli. Goodyear olarak, motor sporlarında bu potansiyeli ortaya çıkaracak kabiliyete sahip olmaktan son derece gurur duyuyoruz” dedi.

Her ihtimal düşünüldü

Goodyear, veri toplama uygulamasının yanı sıra, NASCAR Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 entry için 24 Saat Le Mans yarışının olası hava koşullarına dayanacak üç tip lastik tasarladı.

İlk yarış lastiği tipi, aracın 24 saatlik Le Mans yarışının tamamında mücadele etmesine olanak tanıyan yüksek düzeyde dayanıklılık ve kavrama sağlamaya yardımcı olan kuru koşullar için üretildi.

İkinci yarış lastiği tipi ise, aracın sert hava koşullarında maksimum potansiyelde performans göstermesine yardımcı olmak için sisli ve hafif yağmurlu koşullar için üretilen ara ıslak lastikler oldu.

Üçüncü ve son lastik tipi ise, şiddetli yağmurlar için tam ıslak zemin lastikleri; suyu lastik yüzeyinin temas alanından dışarı yönlendirmeye yardımcı olmak için geliştirilen bir sırt tasarımına ve lastik yapısına sahip, pist sıcaklığının daha düşük olacağından hareketle yol tutuşunu koruyacak daha yumuşak bir sırt bileşiğiyle geliştirilen yarış lastikleri.

Şampiyonlar takımı

Yedi kez NASCAR Cup Series şampiyonu Jimmie Johnson, eski Le Mans 24 Saat galibi Mike Rockenfeller ve 2009 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, NASCAR Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1'in pilot koltuğunu paylaşacak. Pilotlar ve çok sayıda mühendis, Goodyear lastiklerini son 12 ayda sekiz pistte gerçekleştirilen on testte değerlendirdi ve sonuçta nihai dayanıklılık yarışına hazırlık için 7.500 milden fazla test yapıldı.

NASCAR Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56'nın tüm Goodyear lastikleri, Goodyear'ın yarış lastiği üretim tesisi olan Goodyear Innovation Center Manufacturing tesisinde üretiliyor.

NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevrolet ve Goodyear arasındaki ortaklıkla hayata geçirilen Garage 56 entry, bu sporun 75 yıllık tarihinde en çok kazanan takım, üretici ve lastik markası ünvanlarını da taşıyor. Garage 56, geleceğin yenilikçi teknolojilerini sergileyen konsept otomobiller için yarış organizatörleri tarafından ayrılan özel bir sınıf. Goodyear, Le Mans 24 Saat'teki Garage 56 entry’ye ek olarak, Le Mans Prototype 2 (LMP2) sınıfının da özel lastik tedarikçisi.

Bu yenilikçi lastikler, Goodyear'ın teknolojideki liderliğinin ve uzun geleneğinin en son ürünü. Goodyear, 1898'den bu yana mobiliteyi mümkün kılıyor ve More Driven olmaya devam ediyor. Bu yıl 125. yılını kutlayan Goodyear, dünyayı hareket ettiren ürün ve hizmetleri sunmaya devam ediyor.