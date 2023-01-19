Glickenhaus ve Vanvall, Le Mans 24 Saat'te iki araçla yarışmayı planlıyorlar
Glickenhaus ve Vanvall'ın Le Mans 24 Saat'te ilave bir araçla yarışmak istediği kesinleşti, bu da ikonik yarışta en üst sınıfta yer alacak araç sayısını ciddi anlamda yükseltiyor.
Le Mans'da yarışması neredeyse kesin görülen ilave Glickenhaus ve Vanwall araçlarının yanı sıra Cadillac'ın da büyük ihtimalle iki LMDh ile mücadele etme planlarının gerçekleşmesi halinde, bu sene Le Mans 24 Saat'te en üst sınıfta tam 17 araç yarışacak!
İkonik yarışta bu kadar çok aracın yer aldığı son senenin 18 araçla 2010 olduğu düşünülürse, Hypercar sınıfından beklentilerin ne kadar büyük olduğu da anlaşılıyor.
Geçen hafta bu sezonu sadece tek bir araçla geçirecekleri kesinleşen Glickenhaus, Le Mans'da iki araçla mücadele edebilmelerinin gelecekte iki araçla yarışma planları için faydalı olacağını söyledi.
Autosport'a konuşan Jim Glickenhaus, "Planımız kesinlikle iki araçla yarışmak, bunun için gerekli kaynaklara sahibiz."
"Automobile Club de l'Ouest [Le Mans'ın organizatörü ve WEC'in destekçisi] ile iyi bir çalışma ilişkisine sahibiz, bize çok yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla ikinci araca izin çıkacağından eminim." dedi.
ByKolles ortaklığıyla yeniden hayat bulan Vanwall Racing takım patronu Colin Kolles de gelecekte iki araçla yarışmayı arzuladığını inkar etmiyor.
Kolles, "Gridde iki araçla yer almayı umuyoruz, ama bu her zamanki gibi finansmana bağlı." dedi.
ByKolles plans to enter an additional Vanwall Le Mans Hypercar
Photo by: Vanwall Group
General Motors'un spor otomobil patronu Laura Wontrop Klauser, geçtiğimiz Ekim ayında Autosport'a verdiği demeçte Cadillac'ın "olabildiğince çok araçla" seride yer almayı planladığını söylemişti -üreticinin Le Mans'taki varlığını arttırma isteği de bu durumun bir parçası olabilir.
Glickenhaus, Vanwall ve Cadillac'ın ilave girişlerinin kabulü Le Mans seçim komitesine bağlı olacak. Komite, 21 Şubat'taki son başvuru tarihinden sonra toplanacak, bunu, Le Mans'da yarışacak 62 aracın listesinin Mart ayı başında yayınlanması izleyecek.
Glickenhaus tarafından 2023 için şu ana kadar sadece bir sürücü açıklandı: Tam sezon yarışması beklenen Romain Dumas.
Glickenhaus, "Muhtemelen bazı tanıdık yüzler göreceksiniz, ancak başka sürücülerle de konuşuyoruz. Kesinlikle en üst seviyede olmadıkları sürece paralı bir sürücüyle kesinlikle yarışmayacağız." dedi.
Ayrıca Vanwall, ilk yol modellerinin ayrıntılarını açıkladı; bu da Hypercar katılımcılarının iyi niyetli üreticiler olması veya bir üreticiyi temsil etmesi için WEC giriş şartını yerine getirdiği anlamına geliyor.
Tamamen elektrikli Vanwall Vandervell spor sedan, sırasıyla 320 ve 580 beygir güç üreten S ve S Plus olmak üzere iki versiyonda satışa sunulacak. Sınırlı sayıda 500 araç üretilmesi planlanıyor, başlangıç fiyatı ise 128.000 Euro.
Vandervell S
Photo by: Vanwall Group
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