Lopez: "Glickenhaus ve Alpine, Toyota için Le Mans'ı 'çok zor' kılacak"

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Toyota, arka arkaya dört yarış zaferinin ardından Fransız dayanıklılık klasiğinin 90. etkinliğine gidiyor. Japon üretici, geçtiğimiz yıl Lopez, Kamui Kobayashi ve Mike Conway'den oluşan 7 numaralı ekip ile yeni GR010 Hybrid LMH aracında 1-2 yapmıştı.

Toyota, Hypercar sınıfının ilk yılında o kadar baskındı ki WEC'in altı etkinliğinde de galibiyet aldı ve sezonun büyük bir kısmında, hem Glickenhaus hem de Alpine'i geride bıraktı.

Fakat LMH düzenlemelerinin ikinci yılında bu üç üretici çok daha yakın görünüyor. Alpine, Sebring 1000 Mile'da A480-Gibson ile ilk galibiyetini aldı ve Glickenhaus, aynı etkinlikte podyum elde etti.

İki Toyota'nın da kuru zemin koşullarında 190 km/s'i görene kadar dört çekişli sisteme geçememesini sağlayan Balance of Performans değişiklikleri sayesinde gridin ön kısmının dengelenmiş oldu.

Glickenhaus, hibrit olmayan 007 LMH aracında yaşadığı dayanıklılık sorunlarını yavaş yavaş düzeltirken, Alpine de geçtiğimiz yıl LMP1 aracıyla karşılaştığı yakıt deposu kapasitesi eksikliğini büyük oranda giderdi.

Toyota yine de Circuit de la Sarthe'deki yarış için favori görülüyor ancak Lopez, Japon markanın, çok gelişmiş rakipleriyle mücadele etmek için zor bir görevi olacağını söyledi.

39 yaşındaki Lopez, Motorsport.com'un Latin Amerika edisyonuna şunları söyledi: "Bu yıl çok daha fazla mücadele olacağını düşünüyorum."

"Glickenhaus geçtiğimiz yıl tek turda hızlıydı ve bu yılın test gününde tüm stint boyunca hızlı oldukları görüldü."

"Alpine Sebring'deki yarışı çok kolay kazandı ve Spa'da rekabetçilerdi. Şampiyonada iyi ilerliyorlar."

"Bildiğimiz şey, aracımızın Le Mans'ta her zaman daha iyi olduğu çünkü tasarımı, aerodinamiği ve diğer her şeyiyle burada çok iyi bir performans elde edebiliyoruz."

"Testte hepimiz çok yakındık ve diğerlerinin elini ne kadar açtığı konusunda her zaman soru işaretlerimiz var."

"Toyota olarak her zaman olabildiğince açık çalışıyoruz, neye sahip olduğumuzu gösteriyoruz ve bizde gördükleriniz, gerçekten sahip olduklarımızı gösteriyor. Bu, en azından testte önde olmamıza yeterli oldu ancak çok zor bir yarış olacak ve diğer yıllara göre çok daha fazla mücadele olacağını düşünüyoruz."

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 of André Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Paul Foster

7 numaralı Toyota, yıllarca süren talihsizliğin ardından 2021'de Le Mans'taki ilk galibiyetini elde etti.

Toyota'nın LMP1 dönemindeki Le Mans zaferlerinin ilk üçü, ilk olarak Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima tarafından paylaşılan ve 2020'de Alonso'nun yerini eski Porsche sürücüsü Brendon Hartley aldığı 8 numaralı araca aitti.

Lopez, ilk Le Mans galibiyetinin omuzlarındaki yükü hafiflettiğini ancak daha fazlasına hâlâ aç olduğunu söyledi.

Lopez, "Özellikle bir kaç kere galibiyeti kaçırdığımız diğer yıllara kıyasla o ağırlığı hissetmiyorum."

"Şansımız tükeniyordu, çok fazla kez denemiştik ve burada, 10-15 kez yarışan ve asla kazanamayan sürücüler oldu."

"Bu yüzden galibiyet almak biraz yükümü azalttı ancak çalışma, adanmışlık ve hazırlıklar aynı. Ayrıca yarış kazanma isteği de her zaman aynı kalıyor. Kazanmış olman fark etmiyor, bu her zaman kazanmak isteyeceğiniz bir yarış."

"Buraya her geldiğinizde ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Ağırdan almanız, çalışmanız ve olabildiğince hazırlanmanız gerekiyor. Sonrasında her şeyin iyi gitmesini umuyorsunuz." dedi.