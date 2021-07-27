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Glickenhaus, Le Mans 24 Saat sürücü kadrosunu belirledi

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Glickenhaus Racing, önümüzdeki ay yapılacak Le Mans 24 Saat yarışı için sürücü kadrosunu tamamladı.

Amerikan üreticinin FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki iki Glickenhaus 007 LMH aracı için, 7 kişilik bir sürücü havuzu var ve takım, Le Mans'ta yarış için hangi sürücülerinin araçların başına geçeceğini duyurmak için Monza'daki yarışı bekleyeceklerini söylemişti.

Menezes ve Ryan Briscoe, Çarşamba günkü tahmini liste yayınlanana kadar takımın #708 ve #709 araçları için ismi geçen iki sürücüydü.

#708 araç Pipo Derani, Olivier Pla ve Franck Mailleux tarafından kullanılırken, Briscoe, Richard Westbrook ve Romain Dumas da #709 aracın başında olacak.

Bu da, Monza'da ilk kez kullanılan #708 araçta Derani ve Pla'nın yanında sürüş yapan Menezes'in, Le Mans'ta olmayacağı anlamına geliyor.

Glickenhaus'un bu sezon ilk kez yarıştığı Portimao'da Briscoe, Westbrook ve Dumas sürüş yapmıştı, sonrasında Briscoe koltuğunu Monza için Mailleux'ye bırakmıştı.

Daha önce LMP2 sınıfında Race Performance Oreca-Judd'le Le Mans'a katılan Mailleux, 2014'ten beri ilk kez Le Mans'ta yarışacak. 36 yaşındaki sürücü şu ana kadar iki kez LMP1 sınıfında yarıştı ve bunlardan en yakın tarihlisi 2010 yılındaydı.

Glickenhaus, Toyota'nın GR010 Hybrid'lerinin ve Alpipne'in LMP1 aracının yanında yarışacak ve toplam beş Hypercar sınıfı aracı olacak.

LMP2 ve GTE Am sınıfları da tamamlandı

Revize edilen katılım listesi, griddeki 62 ekibin tamamı için, boşlukların doldurulduğu ve eksiksiz sürücü kadrolarını içeriyor.

LMP2'de tek değişiklik,  Eurasia tarafından yönetilen Racing Team India takımında oldu ve takım griddeki tek Ligier JS P217'yi piste çıkaracak.

Hintli ikili Narain Karthikeyan ve Arjun Maini, katılım listesinde değil ve #74 araç artık James Winslow,  John Corbett ve Tom Cloet tarafından sürülecek.

Bunun dışında GTE Pro sınıfında herhangi bir sürücü kadrosu değişikliği yapılmadı ancak GTE Am sınıfına yeni sürücüler eklendi.

Bu sürücülerin arasında Amerikan ikili Rodrigo Sales ve Robby Foley de var ve ikili, #66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE'de Thomas Neubauer'e katılacak.

Lance David Arnold, #88 Dempsey-Proton Porsche ekibine katılırken, Felipe Fernandez Laser ve Gianluca Giraudi da #99 Proton aracında yer alacak.

Aynı zamanda Herberth Motorsport da, Ferrari'den Porsche 911 RSR-19'a geçiş yapacak ve böylece Alman markanın bu sınıftaki araç sayısı sekize yükselecek.

Ferrari, 11 aracıyla birlikte bu sınıfta en çok temsil edilen marka olmayı korurken, Aston Martin'in de dört Vantage GTE'si bu sınıfta bulunacak.

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