Glickenhaus, 2021 WEC sezonunda iki hiper araca sahip olacak

Jim Glickenhaus tarafından kurulan takım, 2021'den itibaren şampiyonanın yeni en üst sınıfına katılma niyetini zaten belirtti ve şimdi iki LMH prototipine sahip olacağını doğruladı.

Glickenhaus ekibi, "Yeni Hiperaç sınıfında yarışacağımızı söyledik ve bu hedefe ulaşmak için hızla ilerliyoruz. Şasimizin mühendislik kısmı tamamlandı ve diğer bileşenler üzerindeki mühendislik çalışmalarını da sonlandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

SCG 007 olarak adlandırılan Glickenhaus şasisi, İtalyan firma Podium Advanced Technologies tarafından geliştirildi. Ekip, Fransız motor üreticisi Pipo Moteurs tarafından geliştirilen ve esasen rallide aktif olarak kullanılan doğal emişli bir V8 motor kullanacak.

"İlk fiziksel rüzgar tüneli testlerimizi dünyanın en iyi rüzgar tünellerinden bir tanesinde tamamladık. Mühendislik hedeflerimizin pek çoğuna daha önce ulaştık."

"Gelecek ay Pipo motorumuzu test etmeye başlayacağız ve 007'lerimizi bu yılın sonundan önce test edeceğiz."

Le Mans organizatörü Automobile Club de l’Ouest, Glickenhaus’un 2021'den itibaren yeni hiper araç gridine katılması kararından memnun kaldı.

ACO başkanı Pierre Fillon, "Bu heyecan verici duyuru, yeni en üst sınıfımızın cazibesini ortaya koyuyor."

"Glickenhaus’un bu aracın hem yapımındaki hem de hazırlanmasındaki büyük başarılarının altını çizmeliyim. Ayrıca, Glickenhaus'a ve tüm üreticilerimize, katkıları ve dayanıklılık yarışının geleceğine yönelik planlarımıza olan inançları için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Glickenhaus şimdi LMH sınıfında Toyota ve ByKolles ile yarışacak. Peugeot, 2022'den itibaren gride katılacak, ancak Fransız üretici henüz hiper araç mı yoksa daha ucuz olan LMP2 tabanlı bir LMDh prototipi mi hazırlayacağını doğrulamadı.