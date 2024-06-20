Gasly, Le Mans'da yarışma hedefini açıkladı

Formula 1 pilotu Pierre Gasly, Le Mans 24 Saat Yarışı'na günlük kıyafetlerle katılmanın "doğru hissettirmediğini" söyleyerek, bu spor otomobil efsanesinde yarışma hedefini açıkladı.

Gasly ve Alpine F1 takım arkadaşı Esteban Ocon, Renault'ya ait takımın yeni A424 LMDh prototipi ile Hypercar sınıfına dönüş yaptığı geçen haftaki 92. Fransız dayanıklılık klasiğine katıldılar.

Fransız Gasly, genç sürücü programının bir parçasıyken yıllarının büyük bir kısmını Le Mans'ta geçirmişti ve hatta eğitimini de bu şehirde tamamlamıştı.

2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın dördüncü turuna ev sahipliği yapan La Sarthe'a gelen 28 yaşındaki Gasly, yarışı kenardan izlerken eksik bir şeyler hissettiğini söyledi. Bir kez Grand Prix kazananı Gasly, başlangıç gridinde Eurosport’a konuşarak, rekabetçi bir arabayla önümüzdeki yıllarda Le Mans’ta zafer için mücadele etmek istediğini belirtti.

"Sanırım bu her çocuğun hayali."

“Bu yarışı izledim, o kadar küçüktüm ki [yeri gösteriyor]. Aslında Le Mans'ta beş yıl yaşadım, burada okudum ve bu şehir ve bu pistle çok yakın bir ilişkim var.”

Photo by: Alpine

“Elbette, bir gün Le Mans'ı kazanmak hayallerimden biri. Göreceğiz. Şimdilik tamamen Formula 1'e odaklandım ve şu anda Le Mans’da yarışmak planlar arasında değil.”

“Ama kesinlikle bugün bu adamları normal spor ayakkabılar ve kot pantolon giyerek izlemek doğru hissettirmiyor, bu yüzden umarım bir gün iyi bir arabada Le Mans'a katılabilirim.” dedi.

Gasly, WEC'in en prestijli turunda yarışma hayalini kamuoyuna açıklayan son F1 pilotu oldu.

Dünya şampiyonu Max Verstappen, Le Mans'a katılması konusunda birçok takım tarafından kendisiyle iletişime geçildiğini açıkladı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc ise geçen yıl gerçekleşen yüzüncü yıl etkinliğinde “Şahlanan At”ın zaferini izledikten sonra İtalyan markanın 499P LMH aracıyla yarışmaya istekliydi.

Ancak, yakın gelecekte bir F1 pilotunun Le Mans'a katılması, gelecek yılki 93. etkinliğin Kanada Grand Prix'si ile aynı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle mümkün görünmüyor.

Gasly, Le Mans'ta yarışan pilotlara büyük saygı duyduğunu söyledi. Zorlu program ve değişken hava koşullarının bu yarışı motor sporları takvimindeki en zor yarışlardan biri haline getirdiğini belirtti.

“Bunu büyüleyici buluyorum.”

“Bu konuda konuştum. Burada yarışan birçok arkadaşım var ve bu durumu daha da havalı kılıyor çünkü griddeyim ve rekabet ettiğim birçok kişiyi görüyorum.”

“Saat 4’te, bir saat uyku ile, hava kesinlikle felaket olacak ve bu çok ekstrem olacak” diyordum. Bence onları takdir etmemiz gerekiyor.”

“Bir yarış pilotu olarak, ne kadar zor olduğunu anlıyor ve onları takdir ediyorum ve umarım televizyon başında yarışı izleyen insanlar da bunun farkına varır çünkü gerçekten çok zor. Bir buçuk saat boyunca odaklanmak büyük bir zorluk ama tam 24 saat boyunca odaklanmak ve arabayı paylaşmak...”

“Buranın zorluğunu burada yarışanlar en iyi şekilde açıklayabilir ve onlara büyük saygım var.” dedi Gasly.

Alpine, fabrika Signatech takımı tarafından yönetilen çift A424’ü ile 2024 WEC sezonunun başında umut verici bir hız sergilemişti, ancak Le Mans macerası her iki aracın da ilk altı saat içinde motor arızaları yaşamasıyla erken sona erdi.

