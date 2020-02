Ford v Ferrari, Oscar'da iki ödül kazandı!

Ford v Ferrari, dün gece gerçekleştirilen Oscar Ödül Töreni'nde en iyi ses ses kurgusu ve en iyi kurgu ödüllerinin sahibi oldu. Böylece Ford v Ferrari, 53 sene önce çekilen Grand Prix filminden bu yana Oscar'da ödül alan ilk motor sporları temelli film oldu.

En iyi ses kurgusu alanında ödülü Donald Sylvester alırken en iyi kurgu dalında ödülü Andrew Buckland ve Michael McCusker aldılar. Bu iki isim geçen hafta da BAFTA'da kazanmışlardı. Bu isimler, ödülleri filmin yönetmeni James Mangold'a adadılar.

Bazı ülkelerde Le Mans 66 olarak da adlandırılan filmde Ford'un spor otomobilleri bölümü başkanı Carroll Shelby ile lider pilotu Ken Miles'ın 1966 Le Mans 24 Saat yarışında verdikleri mücadele anlatılıyor.

Filmin The Irishman, The Joker, 1917, Once Upon a Time .... In Hollywood ve Star Wars: The Rise of Skywalker gibi birçok güçlü rakibi vardı.

Ford v Ferrari, en iyi ses miksajı alanında da ödülün adayları arasındaydı ancak orada ödülü 1917 filmine kaptırdı.

Motor sporları temelli filmler arasında Oscar kazanan bir önceki film John Frankenheimer yapımı Grand Prix olmuştu. Grand Prix filmi 1967'de 3 ödül kazanmıştı. Aynı sene yarış ve ralli sahneleri olan A Man and a Woman adlı filmi de Oscar'da ödül almayı başarmıştı.